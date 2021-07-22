https://ria.ru/20210722/gazifikatsiya-1742400643.html
До 2023 года в Липецкой области газифицируют еще 632 населенных пункта
До 2023 года в Липецкой области газифицируют еще 632 населенных пункта - РИА Новости, 22.07.2021
До 2023 года в Липецкой области газифицируют еще 632 населенных пункта
До 2023 года в Липецкой области газифицируют еще 632 населенных пункта, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания специально созданного... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:33
2021-07-22T16:33
2021-07-22T16:33
липецкая область
игорь артамонов
жкх
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 22 июл — РИА Новости. До 2023 года в Липецкой области газифицируют еще 632 населенных пункта, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания специально созданного регионального штаба по развитию газификации и газоснабжения региона.По словам губернатора, на эти цели из областного бюджета будут выделены 2,7 миллиарда рублей. Финансирование позволит увеличить процент газификации домовладений в Липецкой области на 4,5% и достигнуть показателя — 92%. Сейчас регион газифицирован на 87,5%, что является одним из самых высоких показателей в стране."Мы провели дополнительный анализ инвентаризации всех домовладений на территории Липецкой области, расположенных в уже газифицированных населенных пунктах, и установили, что до 2023 года в рамках поручения президента РФ нам предстоит газифицировать еще 632 населенных пункта", — сказал глава региона.Артамонов сообщил, что областные власти создадут интерактивную карту газификации до 2023 года, а органам местного самоуправления поручил совместно с региональными газовщиками проинформировать население о начале приема предварительных заявок на подключение к газовым сетям и утвердить график догазификации.
https://ria.ru/20210720/artamonov-1742032801.html
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игорь артамонов, жкх, липецкая область