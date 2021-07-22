https://ria.ru/20210722/gazifikatsiya-1742400643.html

До 2023 года в Липецкой области газифицируют еще 632 населенных пункта

До 2023 года в Липецкой области газифицируют еще 632 населенных пункта - РИА Новости, 22.07.2021

До 2023 года в Липецкой области газифицируют еще 632 населенных пункта

До 2023 года в Липецкой области газифицируют еще 632 населенных пункта, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания специально созданного... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T16:33

2021-07-22T16:33

2021-07-22T16:33

липецкая область

игорь артамонов

жкх

липецкая область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735240925_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_d9698f197dc6ea0d01b881bd5177d59c.jpg

ЛИПЕЦК, 22 июл — РИА Новости. До 2023 года в Липецкой области газифицируют еще 632 населенных пункта, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания специально созданного регионального штаба по развитию газификации и газоснабжения региона.По словам губернатора, на эти цели из областного бюджета будут выделены 2,7 миллиарда рублей. Финансирование позволит увеличить процент газификации домовладений в Липецкой области на 4,5% и достигнуть показателя — 92%. Сейчас регион газифицирован на 87,5%, что является одним из самых высоких показателей в стране."Мы провели дополнительный анализ инвентаризации всех домовладений на территории Липецкой области, расположенных в уже газифицированных населенных пунктах, и установили, что до 2023 года в рамках поручения президента РФ нам предстоит газифицировать еще 632 населенных пункта", — сказал глава региона.Артамонов сообщил, что областные власти создадут интерактивную карту газификации до 2023 года, а органам местного самоуправления поручил совместно с региональными газовщиками проинформировать население о начале приема предварительных заявок на подключение к газовым сетям и утвердить график догазификации.

https://ria.ru/20210720/artamonov-1742032801.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, жкх, липецкая область