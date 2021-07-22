https://ria.ru/20210722/gazifikatsiya-1742385067.html

Уровень газификации Тюменской области дойдет к 2030 году до 99,6 процента

Уровень газификации Тюменской области дойдет к 2030 году до 99,6 процента - РИА Новости, 22.07.2021

Уровень газификации Тюменской области дойдет к 2030 году до 99,6 процента

Власти Тюменской области планируют довести уровень газификации с 96,9 процента в настоящее время до 98 процентов к 2024 году и 99,6 процента – к 2030 году,... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T15:04

2021-07-22T15:04

2021-07-22T15:04

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 22 июл – РИА новости. Власти Тюменской области планируют довести уровень газификации с 96,9 процента в настоящее время до 98 процентов к 2024 году и 99,6 процента – к 2030 году, сообщил губернатор области Александра Моор.По сообщению пресс-службы губернатора, реализация программы социальной газификации стала главной темой рабочей встречи губернатора Тюменской области с врио заместителя секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Дмитрием Кобылкиным.Моор отметил, что в период с 2021 по 2023 годы в области планируется построить почти 809 километров газовых сетей, что позволит обеспечить газом более 21 тысячи 334 домовладений.По словам главы региона, в этом году на газификацию направлены 542 миллиона рублей, строится 247 километра газовых сетей и 6 тысяч 526 газопроводов-вводов к жилым домам.Моор также сообщил, что Тюменская область в результате реализации четырехстороннего регуляторного контракта между региональным правительством, Федеральной антимонопольной службой и ресурсоснабжающими компаниями регион за пять лет дополнительно получит на газификацию 1,35 миллиарда рублей без увеличения тарифов на транспортировку газа.

https://ria.ru/20210719/zhkkh-1741833306.html

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александр моор