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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20210722/gazifikatsiya-1742385067.html
Уровень газификации Тюменской области дойдет к 2030 году до 99,6 процента
Уровень газификации Тюменской области дойдет к 2030 году до 99,6 процента - РИА Новости, 22.07.2021
Уровень газификации Тюменской области дойдет к 2030 году до 99,6 процента
Власти Тюменской области планируют довести уровень газификации с 96,9 процента в настоящее время до 98 процентов к 2024 году и 99,6 процента – к 2030 году,... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T15:04
2021-07-22T15:04
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 22 июл – РИА новости. Власти Тюменской области планируют довести уровень газификации с 96,9 процента в настоящее время до 98 процентов к 2024 году и 99,6 процента – к 2030 году, сообщил губернатор области Александра Моор.По сообщению пресс-службы губернатора, реализация программы социальной газификации стала главной темой рабочей встречи губернатора Тюменской области с врио заместителя секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Дмитрием Кобылкиным.Моор отметил, что в период с 2021 по 2023 годы в области планируется построить почти 809 километров газовых сетей, что позволит обеспечить газом более 21 тысячи 334 домовладений.По словам главы региона, в этом году на газификацию направлены 542 миллиона рублей, строится 247 километра газовых сетей и 6 тысяч 526 газопроводов-вводов к жилым домам.Моор также сообщил, что Тюменская область в результате реализации четырехстороннего регуляторного контракта между региональным правительством, Федеральной антимонопольной службой и ресурсоснабжающими компаниями регион за пять лет дополнительно получит на газификацию 1,35 миллиарда рублей без увеличения тарифов на транспортировку газа.
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александр моор
15:04 22.07.2021
 

Уровень газификации Тюменской области дойдет к 2030 году до 99,6 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТЮМЕНЬ, 22 июл – РИА новости. Власти Тюменской области планируют довести уровень газификации с 96,9 процента в настоящее время до 98 процентов к 2024 году и 99,6 процента – к 2030 году, сообщил губернатор области Александра Моор.
По сообщению пресс-службы губернатора, реализация программы социальной газификации стала главной темой рабочей встречи губернатора Тюменской области с врио заместителя секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Дмитрием Кобылкиным.
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Моор отметил, что в период с 2021 по 2023 годы в области планируется построить почти 809 километров газовых сетей, что позволит обеспечить газом более 21 тысячи 334 домовладений.
По словам главы региона, в этом году на газификацию направлены 542 миллиона рублей, строится 247 километра газовых сетей и 6 тысяч 526 газопроводов-вводов к жилым домам.
Моор также сообщил, что Тюменская область в результате реализации четырехстороннего регуляторного контракта между региональным правительством, Федеральной антимонопольной службой и ресурсоснабжающими компаниями регион за пять лет дополнительно получит на газификацию 1,35 миллиарда рублей без увеличения тарифов на транспортировку газа.
"Региональная программа газификации имеет ярко выраженную социальную направленность. Сумма социальной поддержки на внутридомовую газификацию гражданам 43 льготных категорий увеличена с 40 до 60 тысяч рублей, также выплачивается компенсация в размере 48 тысяч рублей за технологическое подключение к газовым сетям домовладений, в которых проживают малоимущие многодетные семьи", - сказал губернатор.
 
Тюменская областьАлександр Моор
 
 
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