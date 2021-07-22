https://ria.ru/20210722/gaz-1742305989.html

Глава "Нафтогаза" усомнился в транзите российского газа после 2024 года

Глава "Нафтогаза" усомнился в транзите российского газа после 2024 года - РИА Новости, 22.07.2021

Глава "Нафтогаза" усомнился в транзите российского газа после 2024 года

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в беседе с Reuters заявил, что сомневается в продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T03:32

2021-07-22T03:32

2021-07-22T03:32

россия

северный поток — 2

юрий витренко

нафтогаз украины

виктория нуланд

нато

евросоюз

москва

сша

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На Украине поняли, что газа больше не будет

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в беседе с Reuters заявил, что сомневается в продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года.По его мнению, Россия не станет продолжать транзит газа после истечения срока действующего соглашения.Он также выразил мнение, что Москва якобы использует энергоресурсы в качестве "геополитического оружия" и для решения вопросов безопасности Украине требуется вступление в НАТО.Накануне стало известно, что Берлин и Вашингтон заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Как сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Германия обязалась добиваться санкций ЕС против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских государств.Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210722/antonov-1742302928.html

https://ria.ru/20210721/psaki-1742298620.html

россия

москва

сша

украина

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