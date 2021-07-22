https://ria.ru/20210722/eyfman-1742337911.html

Путин отметил большой вклад Эйфмана в развитие культуры

Путин отметил большой вклад Эйфмана в развитие культуры - РИА Новости, 22.07.2021

Путин отметил большой вклад Эйфмана в развитие культуры

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Бориса Эйфмана с юбилеем, отметив его большой вклад в развитие современной российской... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T15:07

2021-07-22T15:07

2021-07-22T15:58

культура

театр

балет

новости культуры

борис эйфман

владимир путин

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Бориса Эйфмана с юбилеем, отметив его большой вклад в развитие современной российской культуры и ее популяризацию за рубежом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Хореограф, создатель своего театра, школы и стиля, народный артист России Борис Эйфман 22 июля отмечает свое 75-летие.Глава государства пожелал Эйфману здоровья, вдохновения и новых творческих успехов.

https://ria.ru/20210722/eyfman-1742323769.html

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театр, балет, новости культуры, борис эйфман, владимир путин