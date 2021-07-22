https://ria.ru/20210722/eyfman-1742337911.html
Путин отметил большой вклад Эйфмана в развитие культуры
Путин отметил большой вклад Эйфмана в развитие культуры - РИА Новости, 22.07.2021
Путин отметил большой вклад Эйфмана в развитие культуры
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Бориса Эйфмана с юбилеем, отметив его большой вклад в развитие современной российской... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T15:07
2021-07-22T15:07
2021-07-22T15:58
культура
театр
балет
новости культуры
борис эйфман
владимир путин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Бориса Эйфмана с юбилеем, отметив его большой вклад в развитие современной российской культуры и ее популяризацию за рубежом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Хореограф, создатель своего театра, школы и стиля, народный артист России Борис Эйфман 22 июля отмечает свое 75-летие.Глава государства пожелал Эйфману здоровья, вдохновения и новых творческих успехов.
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театр, балет, новости культуры, борис эйфман, владимир путин
15:07 22.07.2021 (обновлено: 15:58 22.07.2021)
Путин отметил большой вклад Эйфмана в развитие культуры
Путин отметил большой вклад Эйфмана в развитие культуры и ее популяризацию за рубежом
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Бориса Эйфмана с юбилеем, отметив его большой вклад в развитие современной российской культуры и ее популяризацию за рубежом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Хореограф, создатель своего театра, школы и стиля, народный артист России Борис Эйфман 22 июля отмечает свое 75-летие.
"Вы избрали служение искусству балета делом всей жизни, воплотили яркий самобытный талант, дух новаторства и верность лучшим традициям хореографической школы в десятках замечательных постановок, получивших высокую оценку публики и коллег. Особо подчеркну Вашу неустанную организационную работу, большой вклад в воспитание молодых дарований и, конечно, в развитие современной российской культуры, её популяризацию за рубежом", - говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал Эйфману здоровья, вдохновения и новых творческих успехов.