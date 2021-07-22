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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210722/eyfman-1742323769.html
Народный артист России Борис Эйфман отмечает 75-летие
Народный артист России Борис Эйфман отмечает 75-летие - РИА Новости, 22.07.2021
Народный артист России Борис Эйфман отмечает 75-летие
Хореограф, создатель своего театра, школы и стиля, народный артист России Борис Эйфман 22 июля отмечает свое 75-летие праздничным вечером на сцене... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T09:56
2021-07-22T12:21
культура
россия
владимир урин
мариинский театр
втб
борис эйфман
светлана захарова
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Хореограф, создатель своего театра, школы и стиля, народный артист России Борис Эйфман 22 июля отмечает свое 75-летие праздничным вечером на сцене Александринского театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Юбилейные торжества начались с 15 июля спектаклями на сцене Александринского театра, а праздничным вечером 22 июля артисты Театра балета Эйфмана покажут сцены из легендарных спектаклей прошлого, где выступят ученики Академии танца Эйфмана, а также будут представлены сцены из будущей премьеры - "Чайка. Балетная история". Юбилейные торжества продолжатся гастролями в Москве на сцене Большого театра, где в завершении 1 августа пройдет вечер в честь юбиляра.Организатор, идеолог и хореограф"Борис Эйфман – замечательный хореограф, человек невероятной энергетики и увлеченности своей идеей. Его театр – это, конечно, театр, ни на кого не похожий, театр, который с полным правом носит его имя, потому что в этом театре все определяет – от хореографии, стиля, смыслов, творческой составляющей – только он. У нас немного людей такого масштаба, как Эйфман, кто сочетал бы в себе все эти качества – и организатора, и идеолога, и хореографа", - сказал РИА Новости генеральный директор Большого театра Владимир Урин.Урин также отметил создание Эйфманом Школы танца. Он рассказал, что ему довелось вместе с Борисом Яковлевичем осматривать его школу. И подчеркнул, что знает, как это непросто - построить в центре Петербурга балетную школу, да еще с таким современным качеством, классами, сценой и залом, где все так продумано."Я поздравляю Бориса Яковлевича с юбилеем, и хочу сказать только одно – когда он выбегает на сцену на поклоны после спектакля во время гастролей в Москве, я всегда потрясаюсь, как в свои 75 он молод, энергичен, полон идей и планов. И я рад его приезду в Москву, где он покажет свои спектакли и отметит свой юбилей не только у себя в Санкт-Петербурге, но и у нас в столице. И мы вместе со зрителями будем наслаждаться его искусством", - сказал Урин.Потрясающий театральный волшебникТеатр Бориса Эфмана, которого критика называет "потрясающим театральным волшебником", с восторгом принимают не только в России, но во всем мире – практически нет страны, где бы его труппа не выступала и всегда с неизменным успехом."Балет для меня – не только профессия. Это способ существования, мое земное предназначение. Его средствами я должен передать то, что дается мне свыше. Я, наверное, просто захлебнулся своими эмоциями, если бы не имел возможность реализовать их в творчестве. Хореография для меня – искусство глубоко религиозное в широком понимании этого слова", - сказал Эйфман.Особенный, не похожий ни на когоПрима-балерина Большого театра Светлана Захарова рассказала РИА Новости, что ей посчастливилось работать с Эйфманом над одним из отрывков его балета "Красная Жизель"."Это были незабываемые моменты в моей жизни. Я горда, что в России работает, творит такой талантливейший человек. Эйфман – особенный хореограф, не похожий ни на кого, его почерк, его стиль невозможно скопировать, повторить. Он уникален во всем. Его спектакли, основанные на великой литературе, великой музыке, рассказывающие о великих творцах – вызывают всегда невероятные эмоции. Эйфман – выдающийся хореограф нашего времени", - сказала Захарова.По словам Эйфмана, он "создает другой балет, где самовыражение становится содержанием, в котором есть драматизм, философия, характеры, идея". И он уверен, что это балет будущего.От имени Мариинского театра"Дорогой Борис Яковлевич! От имени Мариинского театра хочу поздравить Вас с уже наступающим вот-вот юбилеем. Юбилей славный – Вы очень много сделали за 75 лет. А в следующие 75 – я желаю Вам могучего здоровья. И, пожалуйста, приумножайте славу Ленинградского, Петербургского, русского, российского балета. Мы всегда рады Вас видеть в Мариинском театре. Надеюсь, что-нибудь забавное скоро с Вами придумаем. Я помню, как мы с Вами готовили юбилей Мариинского театра, это было очень интересным временем, проведенным вместе. Храни Вас Господь Бог, и всем вашим близким, и Вам, и вашим артистам – удачи во всех начинаниях", - сказал художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев.С благодарностью за сотрудничествоГенеральным спонсором мероприятий в честь юбилея Бориса Эйфмана стал банк ВТБ, который и ранее неоднократно поддерживал проекты театра."Банк ВТБ считает сохранение и развитие культурного наследия своей ключевой ценностью. В рамках программы “Культурная страна” мы поддержали серию юбилейных спектаклей и концертов по случаю 75-летия хореографа Бориса Эйфмана. Основатель и художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета внес значительный вклад в развитие современного балета, и его постановки известны и популярны как в России, так и за рубежом. Мы от всей души поздравляем маэстро с юбилеем и благодарим за многолетнее плодотворное сотрудничество", — отметила старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.
https://ria.ru/20190725/1556835724.html
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россия, владимир урин, мариинский театр, втб, борис эйфман, светлана захарова, общество
09:56 22.07.2021 (обновлено: 12:21 22.07.2021)
 

Народный артист России Борис Эйфман отмечает 75-летие

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман
Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Хореограф, создатель своего театра, школы и стиля, народный артист России Борис Эйфман 22 июля отмечает свое 75-летие праздничным вечером на сцене Александринского театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Юбилейные торжества начались с 15 июля спектаклями на сцене Александринского театра, а праздничным вечером 22 июля артисты Театра балета Эйфмана покажут сцены из легендарных спектаклей прошлого, где выступят ученики Академии танца Эйфмана, а также будут представлены сцены из будущей премьеры - "Чайка. Балетная история". Юбилейные торжества продолжатся гастролями в Москве на сцене Большого театра, где в завершении 1 августа пройдет вечер в честь юбиляра.
Художественный руководитель-директор Петербургского Академического театра балета Борис Эйфман - РИА Новости, 1920, 25.07.2019
25 июля 2019, 12:00
Борис Эйфман: самое главное для меня – реализовать свои творческие идеи

Организатор, идеолог и хореограф

"Борис Эйфман – замечательный хореограф, человек невероятной энергетики и увлеченности своей идеей. Его театр – это, конечно, театр, ни на кого не похожий, театр, который с полным правом носит его имя, потому что в этом театре все определяет – от хореографии, стиля, смыслов, творческой составляющей – только он. У нас немного людей такого масштаба, как Эйфман, кто сочетал бы в себе все эти качества – и организатора, и идеолога, и хореографа", - сказал РИА Новости генеральный директор Большого театра Владимир Урин.
Урин также отметил создание Эйфманом Школы танца. Он рассказал, что ему довелось вместе с Борисом Яковлевичем осматривать его школу. И подчеркнул, что знает, как это непросто - построить в центре Петербурга балетную школу, да еще с таким современным качеством, классами, сценой и залом, где все так продумано.
"Я поздравляю Бориса Яковлевича с юбилеем, и хочу сказать только одно – когда он выбегает на сцену на поклоны после спектакля во время гастролей в Москве, я всегда потрясаюсь, как в свои 75 он молод, энергичен, полон идей и планов. И я рад его приезду в Москву, где он покажет свои спектакли и отметит свой юбилей не только у себя в Санкт-Петербурге, но и у нас в столице. И мы вместе со зрителями будем наслаждаться его искусством", - сказал Урин.
Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале Детского театра танца в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.11.2019
27 ноября 2019, 17:38
Дворец Эйфмана завершит формирование балетного квартала в Петербурге

Потрясающий театральный волшебник

Театр Бориса Эфмана, которого критика называет "потрясающим театральным волшебником", с восторгом принимают не только в России, но во всем мире – практически нет страны, где бы его труппа не выступала и всегда с неизменным успехом.
"Балет для меня – не только профессия. Это способ существования, мое земное предназначение. Его средствами я должен передать то, что дается мне свыше. Я, наверное, просто захлебнулся своими эмоциями, если бы не имел возможность реализовать их в творчестве. Хореография для меня – искусство глубоко религиозное в широком понимании этого слова", - сказал Эйфман.

Особенный, не похожий ни на кого

Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова рассказала РИА Новости, что ей посчастливилось работать с Эйфманом над одним из отрывков его балета "Красная Жизель".
"Это были незабываемые моменты в моей жизни. Я горда, что в России работает, творит такой талантливейший человек. Эйфман – особенный хореограф, не похожий ни на кого, его почерк, его стиль невозможно скопировать, повторить. Он уникален во всем. Его спектакли, основанные на великой литературе, великой музыке, рассказывающие о великих творцах – вызывают всегда невероятные эмоции. Эйфман – выдающийся хореограф нашего времени", - сказала Захарова.
По словам Эйфмана, он "создает другой балет, где самовыражение становится содержанием, в котором есть драматизм, философия, характеры, идея". И он уверен, что это балет будущего.
Здание Детского театра танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
31 октября 2019, 18:44
Детский театр танца Эйфмана в Петербурге откроется для зрителей в ноябре

От имени Мариинского театра

"Дорогой Борис Яковлевич! От имени Мариинского театра хочу поздравить Вас с уже наступающим вот-вот юбилеем. Юбилей славный – Вы очень много сделали за 75 лет. А в следующие 75 – я желаю Вам могучего здоровья. И, пожалуйста, приумножайте славу Ленинградского, Петербургского, русского, российского балета. Мы всегда рады Вас видеть в Мариинском театре. Надеюсь, что-нибудь забавное скоро с Вами придумаем. Я помню, как мы с Вами готовили юбилей Мариинского театра, это было очень интересным временем, проведенным вместе. Храни Вас Господь Бог, и всем вашим близким, и Вам, и вашим артистам – удачи во всех начинаниях", - сказал художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

С благодарностью за сотрудничество

Генеральным спонсором мероприятий в честь юбилея Бориса Эйфмана стал банк ВТБ, который и ранее неоднократно поддерживал проекты театра.
"Банк ВТБ считает сохранение и развитие культурного наследия своей ключевой ценностью. В рамках программы “Культурная страна” мы поддержали серию юбилейных спектаклей и концертов по случаю 75-летия хореографа Бориса Эйфмана. Основатель и художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета внес значительный вклад в развитие современного балета, и его постановки известны и популярны как в России, так и за рубежом. Мы от всей души поздравляем маэстро с юбилеем и благодарим за многолетнее плодотворное сотрудничество", — отметила старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.
Спектакль Реквием в Санкт-Петербургском государственном академическом театре балета Бориса Эйфмана - РИА Новости, 1920, 18.10.2018
18 октября 2018, 11:28Культура
Реквием в танце: балет Бориса ЭйфманаВ Александринском театре показали спектакль "Реквием" Театра балета Бориса Эйфмана. Эксклюзивная съемка постановки — в фотоленте Ria.ru.
 
КультураРоссияВладимир УринМариинский театрВТББорис ЭйфманСветлана ЗахароваОбщество
 
 
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