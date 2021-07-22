https://ria.ru/20210722/epivakkorona-1742338731.html
В "Векторе" заявили об эффективности "ЭпиВакКороны" против новых штаммов
В "Векторе" заявили об эффективности "ЭпиВакКороны" против новых штаммов - РИА Новости, 22.07.2021
В "Векторе" заявили об эффективности "ЭпиВакКороны" против новых штаммов
Вакцина "ЭпиВакКорона" эффективна против новых вариантов коронавируса, анализ новых мутаций проводится регулярно, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор". РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:20
2021-07-22T11:20
2021-07-22T11:20
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742159597_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_562c10dee94a4368df8ae8f80eb9d8db.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" эффективна против новых вариантов коронавируса, анализ новых мутаций проводится регулярно, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор"."Основу вакцины "ЭпиВакКорона" составляют консервативные, то есть мало подверженные мутациям участки нового коронавируса. Регулярно проводимый нами анализ новых мутаций SARS-CoV-2 показывает, что они не затрагивают используемые в вакцине пептиды", - говорится в сообщении.Кроме того, в центре отметили, что для вариантов коронавируса альфа и бета были проведены экспериментальные исследования, показавшие нейтрализацию вируса сыворотками от привитых."ЭпиВакКорона" – вакцина, созданная на пептидной платформе. Разработана государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
https://ria.ru/20210720/epivakkorona-1741965210.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742159597_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_8328986a1380b74a1018212c95925a11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
В "Векторе" заявили об эффективности "ЭпиВакКороны" против новых штаммов
ГНЦ "Вектор": вакцина "ЭпиВакКорона" эффективна против новых вариантов коронавируса