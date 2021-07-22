https://ria.ru/20210722/epivakkorona-1742338731.html

В "Векторе" заявили об эффективности "ЭпиВакКороны" против новых штаммов

В "Векторе" заявили об эффективности "ЭпиВакКороны" против новых штаммов - РИА Новости, 22.07.2021

В "Векторе" заявили об эффективности "ЭпиВакКороны" против новых штаммов

Вакцина "ЭпиВакКорона" эффективна против новых вариантов коронавируса, анализ новых мутаций проводится регулярно, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор". РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:20

2021-07-22T11:20

2021-07-22T11:20

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" эффективна против новых вариантов коронавируса, анализ новых мутаций проводится регулярно, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор"."Основу вакцины "ЭпиВакКорона" составляют консервативные, то есть мало подверженные мутациям участки нового коронавируса. Регулярно проводимый нами анализ новых мутаций SARS-CoV-2 показывает, что они не затрагивают используемые в вакцине пептиды", - говорится в сообщении.Кроме того, в центре отметили, что для вариантов коронавируса альфа и бета были проведены экспериментальные исследования, показавшие нейтрализацию вируса сыворотками от привитых."ЭпиВакКорона" – вакцина, созданная на пептидной платформе. Разработана государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

https://ria.ru/20210720/epivakkorona-1741965210.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество