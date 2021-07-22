https://ria.ru/20210722/ekzoplaneta-1742360885.html

Обнаружена первая экзопланета с околопланетным диском

Обнаружена первая экзопланета с околопланетным диском - РИА Новости, 22.07.2021

Обнаружена первая экзопланета с околопланетным диском

Используя комплекс радиотелескопов ALMA, расположенный в пустыне Атакама в Чили, астрономы впервые обнаружили околопланетный диск, формирующий спутники вокруг... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T15:00

2021-07-22T15:00

2021-07-22T15:38

наука

экзопланета

европейская южная обсерватория

космос - риа наука

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Используя комплекс радиотелескопов ALMA, расположенный в пустыне Атакама в Чили, астрономы впервые обнаружили околопланетный диск, формирующий спутники вокруг одной из экзопланет. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.Рассматриваемый диск окружает экзопланету PDS 70c — одну из двух гигантских планет, похожих на Юпитер, вращающихся вокруг звезды PDS 70 в созвездии Центавра, расположенной на расстоянии около 400 световых лет от нас. Ученые и раньше предполагали, что эта планета окружена диском, в котором формируются спутники, но не хватало технических возможностей для его обнаружения — контуры диска сливались с окружающей средой.Теперь же, используя комплекс радиотелескопов ALMA Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы впервые однозначно подтвердили наличие диска вокруг планеты за пределами Солнечной системы."Наша работа представляет собой четкое обнаружение диска, в котором могут формироваться спутники, — приводятся в пресс-релизе ESO слова руководителя исследования Мириам Бенисти (Myriam Benisty) из Университета Гренобля во Франции и Чилийского университета. — Наблюдения ALMA были получены с таким прекрасным разрешением, что мы смогли не только четко определить, что диск связан с планетой, но и впервые ограничить его размер".По своим размерам диск вокруг PDS 70c примерно в 500 раз больше, чем кольца Сатурна. Его диаметр примерно равен расстоянию от Земли до Солнца, а масса достаточна, чтобы сформировать три спутника размером с Луну.По мнению авторов, их открытие — важный шаг на пути выяснения того, как формируются планеты и откуда у них появляются спутники."Эти новые наблюдения чрезвычайно важны для доказательства теорий образования планет, которые не могли быть проверены до сих пор", — говорит еще один автор статьи, Джахан Баэ (Jaehan Bae) из Лаборатории Земли и планет Института науки Карнеги в США.Существующая теория предполагает, что планеты формируются в пылевых дисках вокруг молодых звезд, постепенно поглощая материал из околозвездного диска и "проедая" в нем полости по мере роста. Авторы доказали, что в ходе этого процесса некоторые планеты могут обзавестись собственным околопланетным диском, который способствует росту планеты, регулируя количество падающего на нее материала. В то же время газ и пыль в околопланетном диске могут объединяться во все более крупные тела в результате множественных столкновений, что в конечном итоге приводит к рождению лун."К настоящему времени обнаружено более четырех тысяч экзопланет, но все они находятся в зрелых системах, — объясняет Мириам Кепплер (Miriam Keppler), научный сотрудник Института астрономии Макса Планка в Германии, участвовавшая в исследовании. — PDS 70b и PDS 70c, которые образуют пару типа Юпитер — Сатурн, — единственные две обнаруженные на данный момент экзопланеты, которые все еще остаются в процессе формирования".Пока PDS 70 — это единственная система, на примере которой астрономы могут наблюдать и изучать процессы образования планет и их спутников. Авторы надеются, что много новых данных об этой системе они получат после того, как будет введен в строй Чрезвычайно большой телескоп ESO (ELT), который в настоящее время строится на горе Серро-Армасонес в чилийской пустыне Атакама.В частности, с помощью инфракрасного сканера и спектрографа ELT можно будет наблюдать за движением газа вокруг PDS 70c, что даст возможность построить трехмерное изображение планетной системы.

https://ria.ru/20210721/marsokhod-1742241027.html

https://ria.ru/20210721/meteorit-1742166577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экзопланета, европейская южная обсерватория, космос - риа наука