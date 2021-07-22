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На Ставрополье задержали восемь человек, подозреваемых в экстремизме
На Ставрополье задержали восемь человек, подозреваемых в экстремизме - РИА Новости, 22.07.2021
На Ставрополье задержали восемь человек, подозреваемых в экстремизме
Восемь человек задержаны в Ставропольском крае по делу об участии в экстремистской организации, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T15:44
2021-07-22T15:44
2021-07-22T15:44
скфо
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ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 22 июл - РИА Новости. Восемь человек задержаны в Ставропольском крае по делу об участии в экстремистской организации, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону."В рамках сопровождения уголовного дела установлены 8 участников экстремистского сообщества, осуществляющих пропаганду идей, а также вовлечение новых адептов. 21 и 22 июля 2021 года указанные лица задержаны и доставлены в ГСУ СК России по СКФО для проведения следственных действия", - сообщили в УФСБ.Как отметили в ведомстве, задержанные являлись участниками организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*.По данным ведомства, в апреле были задержаны 16 человек, входивших в состав ячейки. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации".* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20210705/zaderzhanie-1739876697.html
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скфо, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, ставропольский край, происшествия
На Ставрополье задержали восемь человек, подозреваемых в экстремизме
На Ставрополье задержали восемь человек по подозрению в экстремизме