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Липецкая область
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В Задонском районе Липецкой области построят экодеревню
В Задонском районе Липецкой области построят экодеревню - РИА Новости, 22.07.2021
В Задонском районе Липецкой области построят экодеревню
Экологическая деревня появится в Задонском районе Липецкой области – соответствующее поручение дал глава Липецкой области Игорь Артамонов по итогам рабочей... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T15:41
2021-07-22T16:12
туризм
новости - туризм
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
задонский район
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ЛИПЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Экологическая деревня появится в Задонском районе Липецкой области – соответствующее поручение дал глава Липецкой области Игорь Артамонов по итогам рабочей поездки в Задонский район.По мнению губернатора, создание экологической деревни поможет не только сделать регион более привлекательным для туристов, но и поддержать местных фермеров.Источник в администрации уточнил, что деревню планируется расположить вблизи федеральной трассы М4 Дон. Казачье подворье, ремесленные мастерские, торговые палатки, кафе, гостиничные корпуса наполнят экодеревню. Уже сейчас в Задонском районе есть мастера, которые производят 12 видов сыра по итальянским технологиям, другие молочные продукты, а также фермеры, выращивающие качественные фрукты, ягоды и овощи, пчеловоды, заводчики лошадей.
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туризм, новости - туризм, игорь артамонов, липецкая область, задонский район
15:41 22.07.2021 (обновлено: 16:12 22.07.2021)
 

В Задонском районе Липецкой области построят экодеревню

© РИА Новости / М. Барабанов / Перейти в фотобанкРусская печь
Русская печь - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / М. Барабанов
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ЛИПЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Экологическая деревня появится в Задонском районе Липецкой области – соответствующее поручение дал глава Липецкой области Игорь Артамонов по итогам рабочей поездки в Задонский район.
По мнению губернатора, создание экологической деревни поможет не только сделать регион более привлекательным для туристов, но и поддержать местных фермеров.
"Люди приезжают в Задонск, на Кудыкину гору, едут в другие города через наши красивые места. По дороге они могут остановиться в экодеревне, переночевать здесь, купить фермерские продукты или ремесленные товары. Единая площадка может стать лицом Липецкой области", - сказал Артамонов.
Источник в администрации уточнил, что деревню планируется расположить вблизи федеральной трассы М4 Дон. Казачье подворье, ремесленные мастерские, торговые палатки, кафе, гостиничные корпуса наполнят экодеревню. Уже сейчас в Задонском районе есть мастера, которые производят 12 видов сыра по итальянским технологиям, другие молочные продукты, а также фермеры, выращивающие качественные фрукты, ягоды и овощи, пчеловоды, заводчики лошадей.
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Липецкая областьТуризмНовости - ТуризмИгорь АртамоновЛипецкая областьЗадонский район
 
 
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