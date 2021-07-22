https://ria.ru/20210722/ekoderevnya-1742391861.html
В Задонском районе Липецкой области построят экодеревню
В Задонском районе Липецкой области построят экодеревню - РИА Новости, 22.07.2021
В Задонском районе Липецкой области построят экодеревню
Экологическая деревня появится в Задонском районе Липецкой области – соответствующее поручение дал глава Липецкой области Игорь Артамонов по итогам рабочей... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T15:41
2021-07-22T15:41
2021-07-22T16:12
туризм
новости - туризм
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Экологическая деревня появится в Задонском районе Липецкой области – соответствующее поручение дал глава Липецкой области Игорь Артамонов по итогам рабочей поездки в Задонский район.По мнению губернатора, создание экологической деревни поможет не только сделать регион более привлекательным для туристов, но и поддержать местных фермеров.Источник в администрации уточнил, что деревню планируется расположить вблизи федеральной трассы М4 Дон. Казачье подворье, ремесленные мастерские, торговые палатки, кафе, гостиничные корпуса наполнят экодеревню. Уже сейчас в Задонском районе есть мастера, которые производят 12 видов сыра по итальянским технологиям, другие молочные продукты, а также фермеры, выращивающие качественные фрукты, ягоды и овощи, пчеловоды, заводчики лошадей.
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туризм, новости - туризм, игорь артамонов, липецкая область, задонский район
ЛИПЕЦК, 22 июл – РИА Новости.
Экологическая деревня появится в Задонском районе Липецкой области
– соответствующее поручение дал глава Липецкой области Игорь Артамонов
по итогам рабочей поездки в Задонский район.
По мнению губернатора, создание экологической деревни поможет не только сделать регион более привлекательным для туристов, но и поддержать местных фермеров.
"Люди приезжают в Задонск, на Кудыкину гору, едут в другие города через наши красивые места. По дороге они могут остановиться в экодеревне, переночевать здесь, купить фермерские продукты или ремесленные товары. Единая площадка может стать лицом Липецкой области", - сказал Артамонов.
Источник в администрации уточнил, что деревню планируется расположить вблизи федеральной трассы М4 Дон. Казачье подворье, ремесленные мастерские, торговые палатки, кафе, гостиничные корпуса наполнят экодеревню. Уже сейчас в Задонском районе есть мастера, которые производят 12 видов сыра по итальянским технологиям, другие молочные продукты, а также фермеры, выращивающие качественные фрукты, ягоды и овощи, пчеловоды, заводчики лошадей.