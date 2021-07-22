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В Ростове-на-Дону столкнулись два автобуса
В Ростове-на-Дону столкнулись два автобуса - РИА Новости, 22.07.2021
В Ростове-на-Дону столкнулись два автобуса
Пять человек пострадали при столкновении двух автобусов в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T10:37
2021-07-22T10:37
2021-07-22T10:48
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ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл – РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении двух автобусов в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Авария произошла около 10.00 мск четверга на проспекте Стачки, в районе дома 101. Столкнулись два автобуса, ехавших в попутном направлении."По оперативным данным , в результате ДТП пострадали пять человек", - сказал представитель ведомства.К месту аварии направлена оперативная группа ГУМЧС России по области и бригада пожарных.
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россия, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия
10:37 22.07.2021 (обновлено: 10:48 22.07.2021)
В Ростове-на-Дону столкнулись два автобуса
В Ростове-на-Дону столкнулись два автобуса, пять человек пострадали