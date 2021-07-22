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В Ростове-на-Дону столкнулись два автобуса

В Ростове-на-Дону столкнулись два автобуса - РИА Новости, 22.07.2021

В Ростове-на-Дону столкнулись два автобуса

Пять человек пострадали при столкновении двух автобусов в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:37

2021-07-22T10:37

2021-07-22T10:48

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ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл – РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении двух автобусов в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Авария произошла около 10.00 мск четверга на проспекте Стачки, в районе дома 101. Столкнулись два автобуса, ехавших в попутном направлении."По оперативным данным , в результате ДТП пострадали пять человек", - сказал представитель ведомства.К месту аварии направлена оперативная группа ГУМЧС России по области и бригада пожарных.

https://ria.ru/20210722/dtp-1742314184.html

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ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия