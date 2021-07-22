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Юрист из Луганска напомнила о преступлениях Киева в Донбассе
Юрист из Луганска напомнила о преступлениях Киева в Донбассе - РИА Новости, 22.07.2021
Юрист из Луганска напомнила о преступлениях Киева в Донбассе
Преступления, совершенные украинскими силовиками в Донбассе, не имеют срока давности, Киев создал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народной республикам... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:28
2021-07-22T16:28
россия
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
европейский суд по правам человека
оон
в мире
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Преступления, совершенные украинскими силовиками в Донбассе, не имеют срока давности, Киев создал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народной республикам территориальную, экономическую и правовую блокаду, заявила РИА Новости юрист – правовед из Луганска Наталья Вивчарик.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года". Среди них - покрывательство украинскими властями деятельности националистов, дискриминация русскоязычных жителей, убийство и причинение вреда здоровью жителям Донбасса."Украина нас "освобождала" от объектов инфраструктуры, от достижений цивилизации, от нашей полноценной человеческой жизни. Это преступления, не имеющие срока давности. Украина создала нам не только территориальную и экономическую блокаду. Нам создали и правовую блокаду. Это я подтверждаю, как квалифицированный практикующий юрист, имеющий дипломы о юридическом образовании СССР и Украины", - заявила собеседник агентства.Юрист подчеркнула, что жители неподконтрольных Киеву территорий, как пострадавшая сторона, лишены возможности предпринять все необходимые процессуальные действия и пройти все установленные правовые инстанции на Украине, чтобы достучаться до ЕСПЧ. "Возможно, поэтому со стороны Украины блокируются все шаги в рабочих контактных группах по достижению мирных договоренностей, соблюдению минских соглашений - боятся ответственности", - заявила Вивчарик.Она дополнила, что ответственность за преступления, совершенные Киевом, всего лишь вопрос времени и возврат на прежнюю Украину для жителей Донбасса невозможен."Межгосударственная жалоба, которая подана российскими властями в Европейский Суд, есть очень корректный, тактичный и мирный правовой ход, направленный на достижение справедливости, на привлечение к ответственности истинных преступников. Если в данной правовой инстанции "буква закона" стоит выше политических амбиций и двойных стандартов, то уже очень скоро мы увидим результаты", - сказала Вивчарик.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210722/isk-1742386895.html
https://ria.ru/20210722/zhaloba-1742370362.html
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россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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россия, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, европейский суд по правам человека, оон, в мире
16:28 22.07.2021
 
Юрист из Луганска напомнила о преступлениях Киева в Донбассе

Юрист из Луганска Наталья Вивчарик: преступления Киева в Донбассе не имеют срока давности

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов на линии соприкосновения в Луганской области
Последствия обстрелов на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Преступления, совершенные украинскими силовиками в Донбассе, не имеют срока давности, Киев создал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народной республикам территориальную, экономическую и правовую блокаду, заявила РИА Новости юрист – правовед из Луганска Наталья Вивчарик.
Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года". Среди них - покрывательство украинскими властями деятельности националистов, дискриминация русскоязычных жителей, убийство и причинение вреда здоровью жителям Донбасса.
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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В ЛНР прокомментировали иск России в ЕСПЧ против Украины
"Украина нас "освобождала" от объектов инфраструктуры, от достижений цивилизации, от нашей полноценной человеческой жизни. Это преступления, не имеющие срока давности. Украина создала нам не только территориальную и экономическую блокаду. Нам создали и правовую блокаду. Это я подтверждаю, как квалифицированный практикующий юрист, имеющий дипломы о юридическом образовании СССР и Украины", - заявила собеседник агентства.
Юрист подчеркнула, что жители неподконтрольных Киеву территорий, как пострадавшая сторона, лишены возможности предпринять все необходимые процессуальные действия и пройти все установленные правовые инстанции на Украине, чтобы достучаться до ЕСПЧ. "Возможно, поэтому со стороны Украины блокируются все шаги в рабочих контактных группах по достижению мирных договоренностей, соблюдению минских соглашений - боятся ответственности", - заявила Вивчарик.
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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В ДНР рассказали о возможных последствиях жалобы России в ЕСПЧ на Украину
Она дополнила, что ответственность за преступления, совершенные Киевом, всего лишь вопрос времени и возврат на прежнюю Украину для жителей Донбасса невозможен.
"Межгосударственная жалоба, которая подана российскими властями в Европейский Суд, есть очень корректный, тактичный и мирный правовой ход, направленный на достижение справедливости, на привлечение к ответственности истинных преступников. Если в данной правовой инстанции "буква закона" стоит выше политических амбиций и двойных стандартов, то уже очень скоро мы увидим результаты", - сказала Вивчарик.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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Россия сообщила в ЕСПЧ о массовых похищениях и пытках жителей Донбасса
 
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЕвропейский суд по правам человекаООНВ мире
 
 
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