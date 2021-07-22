Юрист из Луганска напомнила о преступлениях Киева в Донбассе
Юрист из Луганска Наталья Вивчарик: преступления Киева в Донбассе не имеют срока давности
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов на линии соприкосновения в Луганской области
ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Преступления, совершенные украинскими силовиками в Донбассе, не имеют срока давности, Киев создал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народной республикам территориальную, экономическую и правовую блокаду, заявила РИА Новости юрист – правовед из Луганска Наталья Вивчарик.
Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года". Среди них - покрывательство украинскими властями деятельности националистов, дискриминация русскоязычных жителей, убийство и причинение вреда здоровью жителям Донбасса.
"Украина нас "освобождала" от объектов инфраструктуры, от достижений цивилизации, от нашей полноценной человеческой жизни. Это преступления, не имеющие срока давности. Украина создала нам не только территориальную и экономическую блокаду. Нам создали и правовую блокаду. Это я подтверждаю, как квалифицированный практикующий юрист, имеющий дипломы о юридическом образовании СССР и Украины", - заявила собеседник агентства.
Юрист подчеркнула, что жители неподконтрольных Киеву территорий, как пострадавшая сторона, лишены возможности предпринять все необходимые процессуальные действия и пройти все установленные правовые инстанции на Украине, чтобы достучаться до ЕСПЧ. "Возможно, поэтому со стороны Украины блокируются все шаги в рабочих контактных группах по достижению мирных договоренностей, соблюдению минских соглашений - боятся ответственности", - заявила Вивчарик.
Она дополнила, что ответственность за преступления, совершенные Киевом, всего лишь вопрос времени и возврат на прежнюю Украину для жителей Донбасса невозможен.
"Межгосударственная жалоба, которая подана российскими властями в Европейский Суд, есть очень корректный, тактичный и мирный правовой ход, направленный на достижение справедливости, на привлечение к ответственности истинных преступников. Если в данной правовой инстанции "буква закона" стоит выше политических амбиций и двойных стандартов, то уже очень скоро мы увидим результаты", - сказала Вивчарик.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.