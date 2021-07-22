https://ria.ru/20210722/donbass-1742399429.html

Юрист из Луганска напомнила о преступлениях Киева в Донбассе

Юрист из Луганска напомнила о преступлениях Киева в Донбассе - РИА Новости, 22.07.2021

Юрист из Луганска напомнила о преступлениях Киева в Донбассе

Преступления, совершенные украинскими силовиками в Донбассе, не имеют срока давности, Киев создал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народной республикам... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T16:28

2021-07-22T16:28

2021-07-22T16:28

россия

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

европейский суд по правам человека

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731425985_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_eb88de880b2f964a6b28ddf8468fb348.jpg

ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Преступления, совершенные украинскими силовиками в Донбассе, не имеют срока давности, Киев создал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народной республикам территориальную, экономическую и правовую блокаду, заявила РИА Новости юрист – правовед из Луганска Наталья Вивчарик.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года". Среди них - покрывательство украинскими властями деятельности националистов, дискриминация русскоязычных жителей, убийство и причинение вреда здоровью жителям Донбасса."Украина нас "освобождала" от объектов инфраструктуры, от достижений цивилизации, от нашей полноценной человеческой жизни. Это преступления, не имеющие срока давности. Украина создала нам не только территориальную и экономическую блокаду. Нам создали и правовую блокаду. Это я подтверждаю, как квалифицированный практикующий юрист, имеющий дипломы о юридическом образовании СССР и Украины", - заявила собеседник агентства.Юрист подчеркнула, что жители неподконтрольных Киеву территорий, как пострадавшая сторона, лишены возможности предпринять все необходимые процессуальные действия и пройти все установленные правовые инстанции на Украине, чтобы достучаться до ЕСПЧ. "Возможно, поэтому со стороны Украины блокируются все шаги в рабочих контактных группах по достижению мирных договоренностей, соблюдению минских соглашений - боятся ответственности", - заявила Вивчарик.Она дополнила, что ответственность за преступления, совершенные Киевом, всего лишь вопрос времени и возврат на прежнюю Украину для жителей Донбасса невозможен."Межгосударственная жалоба, которая подана российскими властями в Европейский Суд, есть очень корректный, тактичный и мирный правовой ход, направленный на достижение справедливости, на привлечение к ответственности истинных преступников. Если в данной правовой инстанции "буква закона" стоит выше политических амбиций и двойных стандартов, то уже очень скоро мы увидим результаты", - сказала Вивчарик.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210722/isk-1742386895.html

https://ria.ru/20210722/zhaloba-1742370362.html

https://ria.ru/20210722/pytki-1742335291.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, европейский суд по правам человека, оон, в мире