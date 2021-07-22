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В Подмосковье проверят сообщения о матери, выгнавшей шесть детей на улицу
В Подмосковье проверят сообщения о матери, выгнавшей шесть детей на улицу - РИА Новости, 22.07.2021
В Подмосковье проверят сообщения о матери, выгнавшей шесть детей на улицу
Следователи в Подмосковье начали проверку данных о шести детях в Рузе, которых мать и ее сожитель якобы выгнали из дома, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T19:20
2021-07-22T19:20
2021-07-22T19:20
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руза
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следователи в Подмосковье начали проверку данных о шести детях в Рузе, которых мать и ее сожитель якобы выгнали из дома, сообщает пресс-служба СК РФ.Ранее в СМИ появилась информация о шести детях, которые оказались на улице, так как мать и ее сожитель выгнали их из квартиры. Отмечалось, что около месяца дети бродяжничали, жили в шалашах."По данной информации следственным отделом по Можайску ГСУ СК России по Московской области организована проверка", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры Подмосковья, дети помещены в одно из медучреждений Москвы."В связи с ненадлежащей организацией профилактической работы в отношении женщины, городской прокуратурой начальнику ОМВД России по Рузскому городскому округу внесено представление", - добавляется в сообщении в Telegram-канале ведомства.Подчеркивается, что решается вопрос о возбуждение дела по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) в отношении женщины.
https://radiosputnik.ria.ru/20210721/pekha-1742226748.html
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следственный комитет россии (ск рф), москва, московская область (подмосковье), руза, происшествия
В Подмосковье проверят сообщения о матери, выгнавшей шесть детей на улицу
В Подмосковье СК проверит сообщения о матери, выгнавшей шесть детей на улицу