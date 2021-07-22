https://ria.ru/20210722/clubhouse-1742359373.html

Clubhouse упразднил систему приглашений

Clubhouse упразднил систему приглашений - РИА Новости, 22.07.2021

Clubhouse упразднил систему приглашений

Социальная сеть Clubhouse отменяет систему приглашений от уже зарегистрированных пользователей, теперь любой желающий может присоединиться к соцсети, сообщила... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T12:57

2021-07-22T12:57

2021-07-22T12:57

clubhouse

google android

технологии

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Социальная сеть Clubhouse отменяет систему приглашений от уже зарегистрированных пользователей, теперь любой желающий может присоединиться к соцсети, сообщила компания в своем блоге."Система приглашений была важной частью нашей ранней истории. Но мы всегда хотели, чтобы Clubhouse был открытым. Все в этом мире должны иметь доступ к важным обсуждениям", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что ее команда выросла с 8 до 58 человек, количество ежедневно создаваемых комнат для бесед выросло с 50 тысяч до 500 тысяч, а к сообществу присоединились 10 миллионов человек с момента запуска приложения на Android в мае.Кроме того, спустя 16 месяцев у социальной сети появился логотип и новый сайт.Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в прошлом году, а в российском сегменте интернета приобрело особую популярность в феврале. Раньше для ее использования необходимо было получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

https://ria.ru/20210408/facebook-1727326098.html

https://ria.ru/20210303/prilozhenie-1599802270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

clubhouse, google android, технологии