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Clubhouse упразднил систему приглашений
Clubhouse упразднил систему приглашений - РИА Новости, 22.07.2021
Clubhouse упразднил систему приглашений
Социальная сеть Clubhouse отменяет систему приглашений от уже зарегистрированных пользователей, теперь любой желающий может присоединиться к соцсети, сообщила... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T12:57
2021-07-22T12:57
clubhouse
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Социальная сеть Clubhouse отменяет систему приглашений от уже зарегистрированных пользователей, теперь любой желающий может присоединиться к соцсети, сообщила компания в своем блоге."Система приглашений была важной частью нашей ранней истории. Но мы всегда хотели, чтобы Clubhouse был открытым. Все в этом мире должны иметь доступ к важным обсуждениям", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что ее команда выросла с 8 до 58 человек, количество ежедневно создаваемых комнат для бесед выросло с 50 тысяч до 500 тысяч, а к сообществу присоединились 10 миллионов человек с момента запуска приложения на Android в мае.Кроме того, спустя 16 месяцев у социальной сети появился логотип и новый сайт.Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в прошлом году, а в российском сегменте интернета приобрело особую популярность в феврале. Раньше для ее использования необходимо было получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
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clubhouse, google android, технологии
12:57 22.07.2021
 
Clubhouse упразднил систему приглашений

Clubhouse упразднил систему приглашений после того, как у соцсети появился новый логотип и сайт

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПриложение Clubhouse на экране смартфона
Приложение Clubhouse на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Социальная сеть Clubhouse отменяет систему приглашений от уже зарегистрированных пользователей, теперь любой желающий может присоединиться к соцсети, сообщила компания в своем блоге.
"Система приглашений была важной частью нашей ранней истории. Но мы всегда хотели, чтобы Clubhouse был открытым. Все в этом мире должны иметь доступ к важным обсуждениям", - говорится в сообщении.
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Компания отмечает, что ее команда выросла с 8 до 58 человек, количество ежедневно создаваемых комнат для бесед выросло с 50 тысяч до 500 тысяч, а к сообществу присоединились 10 миллионов человек с момента запуска приложения на Android в мае.
Кроме того, спустя 16 месяцев у социальной сети появился логотип и новый сайт.
Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в прошлом году, а в российском сегменте интернета приобрело особую популярность в феврале. Раньше для ее использования необходимо было получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
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