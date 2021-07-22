https://ria.ru/20210722/bigmak-1742312107.html
Рубль снова стал одной из самых недооцененных валют по "индексу бигмака"
Рубль снова стал одной из самых недооцененных валют по "индексу бигмака" - РИА Новости, 22.07.2021
Рубль снова стал одной из самых недооцененных валют по "индексу бигмака"
Рубль, согласно опубликованному журналом The Economist "индексу бигмака", вновь стал одной из самых недооцененных валют в мире. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T07:45
2021-07-22T07:45
2021-07-22T14:46
москва
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
mcdonald's corporation
сша
рубль
в мире
экономика
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Рубль, согласно опубликованному журналом The Economist "индексу бигмака", вновь стал одной из самых недооцененных валют в мире.В США этот бургер стоит 5,65 доллара (около 420 рублей), тогда как в России — 169 рублей, или 2,27 доллара. Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 29,91 рубля за доллар, а сейчас рубль недооценен на 59,9%.Рубль оказался на предпоследнем месте среди представленных в рейтинге валют. Аналогичную позицию рубль занимал в январе 2021 года, а также январе и июле 2020 года.Последним в перечне оказался ливанский фунт, который недооценен на 70,2%. Также в список вошли евро (на 11,1%) и британский фунт (на 15,9%).В список переоцененных валют вошли венесуэльский боливар (переоценен на 47,7%), швейцарский франк (на 24,7%), норвежская и шведская кроны (11,5% и 9,6% соответственно)."Индекс бигмака" рассчитывается с 1986 года и публикуется дважды в год. Показатель основан на теории паритета покупательной способности (ППС) валюты, предполагающей, что в долгосрочной перспективе валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров и услуг в разных странах.В качестве показателя берется цена бургера, который продается в ресторанах McDonald's в большинстве государств. Если цена бигмака в долларах окажется выше, чем в США, то соответствующая валюта считается переоцененной, если ниже, то наоборот.
https://ria.ru/20210719/rubl-1741780723.html
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москва, россия, mcdonald's corporation, сша, рубль, в мире, экономика
07:45 22.07.2021 (обновлено: 14:46 22.07.2021)
Рубль снова стал одной из самых недооцененных валют по "индексу бигмака"
Рубль снова стал одной из самых недооцененных валют мира по "индексу бигмака"
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Рубль, согласно опубликованному журналом The Economist "индексу бигмака", вновь стал одной из самых недооцененных валют в мире.
В США
этот бургер стоит 5,65 доллара (около 420 рублей), тогда как в России
— 169 рублей, или 2,27 доллара. Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 29,91 рубля за доллар, а сейчас рубль недооценен на 59,9%.
Рубль оказался на предпоследнем месте среди представленных в рейтинге валют. Аналогичную позицию рубль занимал в январе 2021 года, а также январе и июле 2020 года.
Последним в перечне оказался ливанский фунт, который недооценен на 70,2%. Также в список вошли евро (на 11,1%) и британский фунт (на 15,9%).
В список переоцененных валют вошли венесуэльский боливар (переоценен на 47,7%), швейцарский франк (на 24,7%), норвежская и шведская кроны (11,5% и 9,6% соответственно).
"Индекс бигмака" рассчитывается с 1986 года и публикуется дважды в год. Показатель основан на теории паритета покупательной способности (ППС) валюты, предполагающей, что в долгосрочной перспективе валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров и услуг в разных странах.
В качестве показателя берется цена бургера, который продается в ресторанах McDonald's
в большинстве государств. Если цена бигмака в долларах окажется выше, чем в США, то соответствующая валюта считается переоцененной, если ниже, то наоборот.