https://ria.ru/20210722/bayden-1742319757.html

СМИ: политики в США обвинили Байдена в создании "преимуществ" для России

СМИ: политики в США обвинили Байдена в создании "преимуществ" для России - РИА Новости, 22.07.2021

СМИ: политики в США обвинили Байдена в создании "преимуществ" для России

Американский президент Джо Байден столкнулся с резкой критикой со стороны как республиканцев, так и демократов после объявления о достижении договоренности... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T09:24

2021-07-22T09:24

2021-07-22T10:20

россия

тим кейн (сенатор)

северный поток — 2

джин шахин

джо байден

германия

сша

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Американский президент Джо Байден столкнулся с резкой критикой со стороны как республиканцев, так и демократов после объявления о достижении договоренности между США и ФРГ по "Северному потоку — 2", представители обоих партий винят главу государства в создании "преимуществ для РФ за счет Украины", пишет газета Politico. Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.Как пишет издание, ничто из достигнутых договоренностей, не сможет удовлетворить ни демократов, ни республиканцев в Конгрессе США, которые последние несколько дней выражали возмущение по поводу просочившейся в СМИ информации о готовящейся сделке."Мне это не нравится... Меня это не устраивает с точки зрения политики в отношении России, изменения климата", - приводит издание слова сенатора-демократа Тима Кейна.Еще один представитель Демократической партии, сенатор Джинн Шахин, заявила, что "скептически относится к тому, что (соглашения) будет не достаточно, когда ключевой игрок - Россия - откажется играть по правилам"."Как только (трубопровод) будет запущен, появятся факторы уязвимости ... Я всегда считал, что мы должны это остановить. Но сейчас мы находимся на той стадии, когда будет очень сложно предотвратить его использование", - заявил сенатор демократ Бен Кардин.Представители Республиканской партии также критично отнеслись к соглашению, обвинив Байдена в "капитуляции" перед президентом РФ Владимиром Путиным.В частности, влиятельный сенатор-республиканец Тед Круз, который являлся одним из авторов санкций по "Северному потоку — 2", назвал сделку между ФРГ и США "знаковой геополитической ошибкой"."Российские диктаторы через десятки лет будут получать миллиарды долларов каждый год от подарка Джо Байдена", - заявил Круз.

https://ria.ru/20210722/sanktsii-1742314697.html

https://ria.ru/20210722/potok-1742258595.html

https://ria.ru/20210722/politika-1742267359.html

россия

германия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тим кейн (сенатор), северный поток — 2, джин шахин, джо байден, германия, сша, украина, в мире