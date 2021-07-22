09:24 22.07.2021 (обновлено: 10:20 22.07.2021)
СМИ: политики в США обвинили Байдена в создании "преимуществ" для России
Politico: президент Байден столкнулся с критикой из-за сделки с Германией по "Северному потоку — 2"
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Американский президент Джо Байден столкнулся с резкой критикой со стороны как республиканцев, так и демократов после объявления о достижении договоренности между США и ФРГ по "Северному потоку — 2", представители обоих партий винят главу государства в создании "преимуществ для РФ за счет Украины", пишет газета Politico.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
Как пишет издание, ничто из достигнутых договоренностей, не сможет удовлетворить ни демократов, ни республиканцев в Конгрессе США, которые последние несколько дней выражали возмущение по поводу просочившейся в СМИ информации о готовящейся сделке.
"Мне это не нравится... Меня это не устраивает с точки зрения политики в отношении России, изменения климата", - приводит издание слова сенатора-демократа Тима Кейна.
Еще один представитель Демократической партии, сенатор Джинн Шахин, заявила, что "скептически относится к тому, что (соглашения) будет не достаточно, когда ключевой игрок - Россия - откажется играть по правилам".
"Как только (трубопровод) будет запущен, появятся факторы уязвимости ... Я всегда считал, что мы должны это остановить. Но сейчас мы находимся на той стадии, когда будет очень сложно предотвратить его использование", - заявил сенатор демократ Бен Кардин.
Представители Республиканской партии также критично отнеслись к соглашению, обвинив Байдена в "капитуляции" перед президентом РФ Владимиром Путиным.
В частности, влиятельный сенатор-республиканец Тед Круз, который являлся одним из авторов санкций по "Северному потоку — 2", назвал сделку между ФРГ и США "знаковой геополитической ошибкой".
"Российские диктаторы через десятки лет будут получать миллиарды долларов каждый год от подарка Джо Байдена", - заявил Круз.