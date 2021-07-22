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https://ria.ru/20210722/bayden-1742319757.html
СМИ: политики в США обвинили Байдена в создании "преимуществ" для России
СМИ: политики в США обвинили Байдена в создании "преимуществ" для России - РИА Новости, 22.07.2021
СМИ: политики в США обвинили Байдена в создании "преимуществ" для России
Американский президент Джо Байден столкнулся с резкой критикой со стороны как республиканцев, так и демократов после объявления о достижении договоренности... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T09:24
2021-07-22T10:20
россия
тим кейн (сенатор)
северный поток — 2
джин шахин
джо байден
германия
сша
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Американский президент Джо Байден столкнулся с резкой критикой со стороны как республиканцев, так и демократов после объявления о достижении договоренности между США и ФРГ по "Северному потоку — 2", представители обоих партий винят главу государства в создании "преимуществ для РФ за счет Украины", пишет газета Politico. Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.Как пишет издание, ничто из достигнутых договоренностей, не сможет удовлетворить ни демократов, ни республиканцев в Конгрессе США, которые последние несколько дней выражали возмущение по поводу просочившейся в СМИ информации о готовящейся сделке."Мне это не нравится... Меня это не устраивает с точки зрения политики в отношении России, изменения климата", - приводит издание слова сенатора-демократа Тима Кейна.Еще один представитель Демократической партии, сенатор Джинн Шахин, заявила, что "скептически относится к тому, что (соглашения) будет не достаточно, когда ключевой игрок - Россия - откажется играть по правилам"."Как только (трубопровод) будет запущен, появятся факторы уязвимости ... Я всегда считал, что мы должны это остановить. Но сейчас мы находимся на той стадии, когда будет очень сложно предотвратить его использование", - заявил сенатор демократ Бен Кардин.Представители Республиканской партии также критично отнеслись к соглашению, обвинив Байдена в "капитуляции" перед президентом РФ Владимиром Путиным.В частности, влиятельный сенатор-республиканец Тед Круз, который являлся одним из авторов санкций по "Северному потоку — 2", назвал сделку между ФРГ и США "знаковой геополитической ошибкой"."Российские диктаторы через десятки лет будут получать миллиарды долларов каждый год от подарка Джо Байдена", - заявил Круз.
https://ria.ru/20210722/sanktsii-1742314697.html
https://ria.ru/20210722/potok-1742258595.html
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россия, тим кейн (сенатор), северный поток — 2, джин шахин, джо байден, германия, сша, украина, в мире
09:24 22.07.2021 (обновлено: 10:20 22.07.2021)
 
СМИ: политики в США обвинили Байдена в создании "преимуществ" для России

Politico: президент Байден столкнулся с критикой из-за сделки с Германией по "Северному потоку — 2"

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Американский президент Джо Байден столкнулся с резкой критикой со стороны как республиканцев, так и демократов после объявления о достижении договоренности между США и ФРГ по "Северному потоку — 2", представители обоих партий винят главу государства в создании "преимуществ для РФ за счет Украины", пишет газета Politico.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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Рада попросила США не отказываться от санкций по "Северному потоку — 2"
Как пишет издание, ничто из достигнутых договоренностей, не сможет удовлетворить ни демократов, ни республиканцев в Конгрессе США, которые последние несколько дней выражали возмущение по поводу просочившейся в СМИ информации о готовящейся сделке.
"Мне это не нравится... Меня это не устраивает с точки зрения политики в отношении России, изменения климата", - приводит издание слова сенатора-демократа Тима Кейна.
Еще один представитель Демократической партии, сенатор Джинн Шахин, заявила, что "скептически относится к тому, что (соглашения) будет не достаточно, когда ключевой игрок - Россия - откажется играть по правилам".
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 08:00
Украине пора помолчать. Байден и Меркель договорились о "Северном потоке"
"Как только (трубопровод) будет запущен, появятся факторы уязвимости ... Я всегда считал, что мы должны это остановить. Но сейчас мы находимся на той стадии, когда будет очень сложно предотвратить его использование", - заявил сенатор демократ Бен Кардин.
Представители Республиканской партии также критично отнеслись к соглашению, обвинив Байдена в "капитуляции" перед президентом РФ Владимиром Путиным.
В частности, влиятельный сенатор-республиканец Тед Круз, который являлся одним из авторов санкций по "Северному потоку — 2", назвал сделку между ФРГ и США "знаковой геополитической ошибкой".
"Российские диктаторы через десятки лет будут получать миллиарды долларов каждый год от подарка Джо Байдена", - заявил Круз.
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 08:00
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РоссияТим Кейн (сенатор)Северный поток — 2Джин ШахинДжо БайденГерманияСШАУкраинаВ мире
 
 
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