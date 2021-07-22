https://ria.ru/20210722/bank-1742348106.html

ВТБ выступил генеральным спонсором выставки Игоря Грабаря в Русском музее

ВТБ выступил генеральным спонсором выставки Игоря Грабаря в Русском музее - РИА Новости, 22.07.2021

ВТБ выступил генеральным спонсором выставки Игоря Грабаря в Русском музее

ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения", которая открывается в четверг в Корпусе Бенуа Русского музея, сообщает РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T12:00

2021-07-22T12:00

2021-07-22T12:39

русский музей

культура

россия

втб

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152130/56/1521305673_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_8476026fc4ce1f96907c0754ff941a6b.jpg

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения", которая открывается в четверг в Корпусе Бенуа Русского музея, сообщает банк.В экспозиции представлено более ста произведений живописи 1890-х — 1950-х годов из коллекции Русского музея, Третьяковской галереи, других музеев России и частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга.Игорь Грабарь (1871-1960) — крупнейший отечественный художник-импрессионист. В дореволюционные годы получил известность благодаря созданию научной экспозиции Третьяковской галереи и первой многотомной истории русского искусства. В течение жизни занимался живописью, книжной иллюстрацией, архитектурой, выступал художественным критиком.

https://ria.ru/20210721/bank-1742197046.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русский музей, культура, россия, втб, новости компаний - экономика