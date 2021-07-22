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ВТБ выступил генеральным спонсором выставки Игоря Грабаря в Русском музее
ВТБ выступил генеральным спонсором выставки Игоря Грабаря в Русском музее - РИА Новости, 22.07.2021
ВТБ выступил генеральным спонсором выставки Игоря Грабаря в Русском музее
ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения", которая открывается в четверг в Корпусе Бенуа Русского музея, сообщает РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T12:00
2021-07-22T12:39
русский музей
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения", которая открывается в четверг в Корпусе Бенуа Русского музея, сообщает банк.В экспозиции представлено более ста произведений живописи 1890-х — 1950-х годов из коллекции Русского музея, Третьяковской галереи, других музеев России и частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга.Игорь Грабарь (1871-1960) — крупнейший отечественный художник-импрессионист. В дореволюционные годы получил известность благодаря созданию научной экспозиции Третьяковской галереи и первой многотомной истории русского искусства. В течение жизни занимался живописью, книжной иллюстрацией, архитектурой, выступал художественным критиком.
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русский музей, культура, россия, втб, новости компаний - экономика
12:00 22.07.2021 (обновлено: 12:39 22.07.2021)
 

ВТБ выступил генеральным спонсором выставки Игоря Грабаря в Русском музее

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд "ВТБ" на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения", которая открывается в четверг в Корпусе Бенуа Русского музея, сообщает банк.
В экспозиции представлено более ста произведений живописи 1890-х — 1950-х годов из коллекции Русского музея, Третьяковской галереи, других музеев России и частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 13:36
ВТБ будет финансировать гражданские проекты "Вертолетов России"
Игорь Грабарь (1871-1960) — крупнейший отечественный художник-импрессионист. В дореволюционные годы получил известность благодаря созданию научной экспозиции Третьяковской галереи и первой многотомной истории русского искусства. В течение жизни занимался живописью, книжной иллюстрацией, архитектурой, выступал художественным критиком.
"Банк ВТБ поддерживает Русский музей в рамках программы “Культурная страна”, потому что для нас важна работа над сохранением и развитием культурного наследия. За годы совместной деятельности было реализовано много проектов, в числе которых монографические выставки Николая Рериха, Василия Верещагина, Кузьмы Петрова-Водкина, Константина Сомова, Ильи Репина", — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.
 
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