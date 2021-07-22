Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210722/bank-1742345205.html
Новикомбанк профинансирует серийное производство самолета МС-21
Новикомбанк профинансирует серийное производство самолета МС-21 - РИА Новости, 22.07.2021
Новикомбанк профинансирует серийное производство самолета МС-21
Соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией об организации финансирования производства самолета МС-21 заключил в рамках международного... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:47
2021-07-22T12:10
россия
новикомбанк
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742347730_0:24:3074:1753_1920x0_80_0_0_d5b22bebbd479390514c2da05da02518.jpg
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией об организации финансирования производства самолета МС-21 заключил в рамках международного авиакосмического салона Новикомбанк, сообщает пресс-служба банка."При поддержке Новикомбанка будет наращиваться серийное производство МС-21. Для этой цели банк организует финансирование всей цепочки кооперации производителей. Общая сумма финансирования составит 20 миллиардов рублей", - говорится в пресс-релизе банка."Российским авиастроителям удалось организовать производство гражданских самолётов нового поколения, превосходящих по своим техническим характеристикам западные аналоги. В производстве самолёта используются последние мировые наработки в области авиа- и двигателестроения, современные технологии сборки и изготовления элементов конструкции. Отрасль получила мощный импульс для развития, потенциал ведущих авиационных предприятий и конструкторских бюро позволяет рассчитывать на новые прорывные разработки . Финансирование Новикомбанка будет способствовать наращиванию темпов серийного производства самолета МС-21. Новикомбанк гордится участием в этом масштабном проекте, для которого были использованы уникальные алгоритмы финансирования", - сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, поставившая подпись под соглашением.Пресс-служба банка напоминает, что Новикомбанк участвовал в создании самолета МС-21 на всех этапах: от ОКР до производства.
https://ria.ru/20210706/finansirovanie-1740094418.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742347730_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_fadad41a0ac70c1cbbcb082c2db43d6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новикомбанк, новости компаний - экономика
11:47 22.07.2021 (обновлено: 12:10 22.07.2021)
 

Новикомбанк профинансирует серийное производство самолета МС-21

© Фото : предоставлено пресс-службой НовикомбанкаПредседатель правления Новикомбанка Елена Георгиева во время подписания соглашения с Объединенной авиастроительной корпорацией об организации финансирования производства самолета МС-21 в рамках международного авиакосмического салона
Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева во время подписания соглашения с Объединенной авиастроительной корпорацией об организации финансирования производства самолета МС-21 в рамках международного авиакосмического салона - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Новикомбанка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией об организации финансирования производства самолета МС-21 заключил в рамках международного авиакосмического салона Новикомбанк, сообщает пресс-служба банка.
"При поддержке Новикомбанка будет наращиваться серийное производство МС-21. Для этой цели банк организует финансирование всей цепочки кооперации производителей. Общая сумма финансирования составит 20 миллиардов рублей", - говорится в пресс-релизе банка.
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 14:05
Новикомбанк организует финансирование для экспортных контрактов УОМЗ
"Российским авиастроителям удалось организовать производство гражданских самолётов нового поколения, превосходящих по своим техническим характеристикам западные аналоги. В производстве самолёта используются последние мировые наработки в области авиа- и двигателестроения, современные технологии сборки и изготовления элементов конструкции. Отрасль получила мощный импульс для развития, потенциал ведущих авиационных предприятий и конструкторских бюро позволяет рассчитывать на новые прорывные разработки . Финансирование Новикомбанка будет способствовать наращиванию темпов серийного производства самолета МС-21. Новикомбанк гордится участием в этом масштабном проекте, для которого были использованы уникальные алгоритмы финансирования", - сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, поставившая подпись под соглашением.
Пресс-служба банка напоминает, что Новикомбанк участвовал в создании самолета МС-21 на всех этапах: от ОКР до производства.
 
РоссияНовикомбанкНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25Эксперты пояснили, почему лес в Карелии горит, а в Финляндии нет
07:19В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
07:15НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении
07:12Эксперт выступил за учет цен на жилье в РФ при оценке параметров инфляции
07:09Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
06:58В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
06:46В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
06:27В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
06:25Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
06:20Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
06:16Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
06:13Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
06:01На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
05:56Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
05:52Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
05:50В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
05:42В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
05:21Американский сенатор пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2"
05:11Рестораторов попросили включить в меню дешевую воду
05:05Просроченные долги россиян по автокредитам растут рекордными темпами
Лента новостейМолния