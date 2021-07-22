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Новикомбанк профинансирует серийное производство самолета МС-21
Новикомбанк профинансирует серийное производство самолета МС-21 - РИА Новости, 22.07.2021
Новикомбанк профинансирует серийное производство самолета МС-21
Соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией об организации финансирования производства самолета МС-21 заключил в рамках международного... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:47
2021-07-22T11:47
2021-07-22T12:10
россия
новикомбанк
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией об организации финансирования производства самолета МС-21 заключил в рамках международного авиакосмического салона Новикомбанк, сообщает пресс-служба банка."При поддержке Новикомбанка будет наращиваться серийное производство МС-21. Для этой цели банк организует финансирование всей цепочки кооперации производителей. Общая сумма финансирования составит 20 миллиардов рублей", - говорится в пресс-релизе банка."Российским авиастроителям удалось организовать производство гражданских самолётов нового поколения, превосходящих по своим техническим характеристикам западные аналоги. В производстве самолёта используются последние мировые наработки в области авиа- и двигателестроения, современные технологии сборки и изготовления элементов конструкции. Отрасль получила мощный импульс для развития, потенциал ведущих авиационных предприятий и конструкторских бюро позволяет рассчитывать на новые прорывные разработки . Финансирование Новикомбанка будет способствовать наращиванию темпов серийного производства самолета МС-21. Новикомбанк гордится участием в этом масштабном проекте, для которого были использованы уникальные алгоритмы финансирования", - сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, поставившая подпись под соглашением.Пресс-служба банка напоминает, что Новикомбанк участвовал в создании самолета МС-21 на всех этапах: от ОКР до производства.
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россия, новикомбанк, новости компаний - экономика
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости.
Соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией об организации финансирования производства самолета МС-21 заключил в рамках международного авиакосмического салона Новикомбанк
, сообщает пресс-служба банка.
"При поддержке Новикомбанка будет наращиваться серийное производство МС-21. Для этой цели банк организует финансирование всей цепочки кооперации производителей. Общая сумма финансирования составит 20 миллиардов рублей", - говорится в пресс-релизе банка.
"Российским авиастроителям удалось организовать производство гражданских самолётов нового поколения, превосходящих по своим техническим характеристикам западные аналоги. В производстве самолёта используются последние мировые наработки в области авиа- и двигателестроения, современные технологии сборки и изготовления элементов конструкции. Отрасль получила мощный импульс для развития, потенциал ведущих авиационных предприятий и конструкторских бюро позволяет рассчитывать на новые прорывные разработки . Финансирование Новикомбанка будет способствовать наращиванию темпов серийного производства самолета МС-21. Новикомбанк гордится участием в этом масштабном проекте, для которого были использованы уникальные алгоритмы финансирования", - сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, поставившая подпись под соглашением.
Пресс-служба банка напоминает, что Новикомбанк участвовал в создании самолета МС-21 на всех этапах: от ОКР до производства.