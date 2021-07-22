https://ria.ru/20210722/avariya-1742302415.html

Отец одного из погибших детей в ДТП в Москве рассказал о трагедии

Отец одного из погибших детей в ДТП в Москве рассказал о трагедии - РИА Новости, 22.07.2021

Отец одного из погибших детей в ДТП в Москве рассказал о трагедии

Отец четырехлетнего мальчика, погибшего после ДТП в Солнцево, высказался о случившейся трагедии в беседе со "СтарХитом". РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T01:08

2021-07-22T01:08

2021-07-22T01:09

дтп с тремя детьми в солнцево

россия

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Отец четырехлетнего мальчика, погибшего после ДТП в Солнцево, высказался о случившейся трагедии в беседе со "СтарХитом".Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет – старшие дети впоследствии скончались в больнице, младший сейчас госпитализирован с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.Отец погибшего ребенка добавил, что с семьей связывался адвокат Башкировой, но никаких извинений он не принес.Изначально обвиняемой в ДТП Башкировой были предъявлены обвинения по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса России ("нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В субботу Никулинский суд Москвы отправил Башкирову под домашний арест до 15 сентября. Однако утром в понедельник следствие переквалифицировало обвинение на часть 5 статьи 264 УК ("нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").Прокуратура потребовала переквалифицировать обвинение и ужесточить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу после того, как в больнице скончался второй ребенок из трех пострадавших.В понедельник Тверской суд Москвы арестовал девушку до 16 сентября.

https://ria.ru/20210720/avariya-1741960258.html

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дтп с тремя детьми в солнцево, россия, москва, происшествия