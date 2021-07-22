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Отец одного из погибших детей в ДТП в Москве рассказал о трагедии
Отец одного из погибших детей в ДТП в Москве рассказал о трагедии - РИА Новости, 22.07.2021
Отец одного из погибших детей в ДТП в Москве рассказал о трагедии
Отец четырехлетнего мальчика, погибшего после ДТП в Солнцево, высказался о случившейся трагедии в беседе со "СтарХитом". РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T01:08
2021-07-22T01:08
2021-07-22T01:09
дтп с тремя детьми в солнцево
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Отец четырехлетнего мальчика, погибшего после ДТП в Солнцево, высказался о случившейся трагедии в беседе со "СтарХитом".Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет – старшие дети впоследствии скончались в больнице, младший сейчас госпитализирован с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.Отец погибшего ребенка добавил, что с семьей связывался адвокат Башкировой, но никаких извинений он не принес.Изначально обвиняемой в ДТП Башкировой были предъявлены обвинения по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса России ("нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В субботу Никулинский суд Москвы отправил Башкирову под домашний арест до 15 сентября. Однако утром в понедельник следствие переквалифицировало обвинение на часть 5 статьи 264 УК ("нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").Прокуратура потребовала переквалифицировать обвинение и ужесточить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу после того, как в больнице скончался второй ребенок из трех пострадавших.В понедельник Тверской суд Москвы арестовал девушку до 16 сентября.
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дтп с тремя детьми в солнцево, россия, москва, происшествия
01:08 22.07.2021 (обновлено: 01:09 22.07.2021)
Отец одного из погибших детей в ДТП в Москве рассказал о трагедии
Отец мальчика, погибшего после ДТП в Солнцево, высказался о семье девушки, которая устроила аварию
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Отец четырехлетнего мальчика, погибшего после ДТП в Солнцево
, высказался о случившейся трагедии в беседе со "СтарХитом
".
Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет – старшие дети впоследствии скончались в больнице, младший сейчас госпитализирован с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
"Мы не знаем, насколько далеко и как надолго посадят виновницу. Это решит суд. Но все-так это максимум семь лет колонии поселения. И если одобрят, через два года она сможет выйти по УДО. Так что это не такое наказание, которое хотелось бы", — сказал мужчина.
Отец погибшего ребенка добавил, что с семьей связывался адвокат Башкировой, но никаких извинений он не принес.
"Ни извинений, ни соболезнований. Только то, что та девочка плохо ночами спит", — рассказал мужчина.
Изначально обвиняемой в ДТП Башкировой были предъявлены обвинения по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса России ("нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В субботу Никулинский суд Москвы
отправил Башкирову под домашний арест до 15 сентября. Однако утром в понедельник следствие переквалифицировало обвинение на часть 5 статьи 264 УК ("нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
Прокуратура потребовала переквалифицировать обвинение и ужесточить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу после того, как в больнице скончался второй ребенок из трех пострадавших.
В понедельник Тверской суд Москвы арестовал девушку до 16 сентября.