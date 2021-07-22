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Все, что нужно знать о путешествиях на арендованной машине

Все, что нужно знать о путешествиях на арендованной машине - РИА Новости, 22.07.2021

Все, что нужно знать о путешествиях на арендованной машине

Машина сильно расширяет возможности путешественника. Есть ли альтернативы аренде? Опасно ли брать машину напрокат, и какой бывает страховка? Можно ли арендовать машину мечты и сколько это стоит в России и мире? Самые распространенные методы "развода" и способы себя защитить.

2021-07-22T14:00

2021-07-22T14:00

2021-07-22T14:00

не роскошь

антон шапарин

обман

россия

ян хайцеэр

подкаст

аренда

автопутешествия

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Все, что нужно знать о путешествиях на арендованной машине Машина сильно расширяет возможности путешественника. Есть ли альтернативы аренде? Опасно ли брать машину напрокат, и какой бывает страховка? Можно ли арендовать машину мечты и сколько это стоит в России и мире? Самые распространенные методы «развода» и способы себя защитить. audio/mpeg

Все, что нужно знать о путешествиях на арендованной машине Машина сильно расширяет возможности путешественника. Есть ли альтернативы аренде? Опасно ли брать машину напрокат, и какой бывает страховка? Можно ли арендовать машину мечты и сколько это стоит в России и мире? Самые распространенные методы «развода» и способы себя защитить. audio/mpeg

Вместе с журналистом и путешественником Натальей Лосевой рассказали о прокате автомобилей в Исландии и Марокко, Италии и Греции, в Сочи и на Байкале. А так же обсудили, как пандемия изменила рынок прокатных автомобилей и какие новые ниши на нем появились. В центре внимания – вопросы безопасности карманов водителей, которые арендуют авто.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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