https://ria.ru/20210722/arenda-1742083339.html
Все, что нужно знать о путешествиях на арендованной машине
Все, что нужно знать о путешествиях на арендованной машине - РИА Новости, 22.07.2021
Все, что нужно знать о путешествиях на арендованной машине
Машина сильно расширяет возможности путешественника. Есть ли альтернативы аренде? Опасно ли брать машину напрокат, и какой бывает страховка? Можно ли арендовать машину мечты и сколько это стоит в России и мире? Самые распространенные методы "развода" и способы себя защитить.
2021-07-22T14:00
2021-07-22T14:00
2021-07-22T14:00
не роскошь
антон шапарин
обман
россия
ян хайцеэр
подкаст
аренда
автопутешествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742081982_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_4ec3b379f9da7f7181b8fe53b9b3cc77.jpg
Все, что нужно знать о путешествиях на арендованной машине
Машина сильно расширяет возможности путешественника. Есть ли альтернативы аренде? Опасно ли брать машину напрокат, и какой бывает страховка? Можно ли арендовать машину мечты и сколько это стоит в России и мире? Самые распространенные методы «развода» и способы себя защитить.
audio/mpeg
Все, что нужно знать о путешествиях на арендованной машине
Машина сильно расширяет возможности путешественника. Есть ли альтернативы аренде? Опасно ли брать машину напрокат, и какой бывает страховка? Можно ли арендовать машину мечты и сколько это стоит в России и мире? Самые распространенные методы «развода» и способы себя защитить.
audio/mpeg
Вместе с журналистом и путешественником Натальей Лосевой рассказали о прокате автомобилей в Исландии и Марокко, Италии и Греции, в Сочи и на Байкале. А так же обсудили, как пандемия изменила рынок прокатных автомобилей и какие новые ниши на нем появились. В центре внимания – вопросы безопасности карманов водителей, которые арендуют авто.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
россия
байкал
исландия
марокко
сочи
греция
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742081982_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_d3a3130d6bf0c3a60a9fb35fcf64d82e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, антон шапарин, обман, россия, ян хайцеэр, подкаст, аренда, автопутешествия, новости - туризм, байкал, авто, наталья лосева, исландия, марокко, сочи, греция, италия, путешествия
Все, что нужно знать о путешествиях на арендованной машине
Машина сильно расширяет возможности путешественника. Есть ли альтернативы аренде? Опасно ли брать машину напрокат, и какой бывает страховка? Можно ли арендовать машину мечты и сколько это стоит в России и мире? Самые распространенные методы "развода" и способы себя защитить.