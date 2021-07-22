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Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20210722/arenda-1742083339.html
Все, что нужно знать о путешествиях на арендованной машине
Все, что нужно знать о путешествиях на арендованной машине - РИА Новости, 22.07.2021
Все, что нужно знать о путешествиях на арендованной машине
Машина сильно расширяет возможности путешественника. Есть ли альтернативы аренде? Опасно ли брать машину напрокат, и какой бывает страховка? Можно ли арендовать машину мечты и сколько это стоит в России и мире? Самые распространенные методы "развода" и способы себя защитить.
2021-07-22T14:00
2021-07-22T14:00
не роскошь
антон шапарин
обман
россия
ян хайцеэр
подкаст
аренда
автопутешествия
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Все, что нужно знать о путешествиях на арендованной машине
Машина сильно расширяет возможности путешественника. Есть ли альтернативы аренде? Опасно ли брать машину напрокат, и какой бывает страховка? Можно ли арендовать машину мечты и сколько это стоит в России и мире? Самые распространенные методы «развода» и способы себя защитить.
audio/mpeg
Все, что нужно знать о путешествиях на арендованной машине
Машина сильно расширяет возможности путешественника. Есть ли альтернативы аренде? Опасно ли брать машину напрокат, и какой бывает страховка? Можно ли арендовать машину мечты и сколько это стоит в России и мире? Самые распространенные методы «развода» и способы себя защитить.
audio/mpeg
Вместе с журналистом и путешественником Натальей Лосевой рассказали о прокате автомобилей в Исландии и Марокко, Италии и Греции, в Сочи и на Байкале. А так же обсудили, как пандемия изменила рынок прокатных автомобилей и какие новые ниши на нем появились. В центре внимания – вопросы безопасности карманов водителей, которые арендуют авто.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, антон шапарин, обман, россия, ян хайцеэр, подкаст, аренда, автопутешествия, новости - туризм, байкал, авто, наталья лосева, исландия, марокко, сочи, греция, италия, путешествия
14:00 22.07.2021
 

Все, что нужно знать о путешествиях на арендованной машине

Не роскошь
Все, что нужно знать о путешествиях на арендованной машине
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Машина сильно расширяет возможности путешественника. Есть ли альтернативы аренде? Опасно ли брать машину напрокат, и какой бывает страховка? Можно ли арендовать машину мечты и сколько это стоит в России и мире? Самые распространенные методы "развода" и способы себя защитить.
Вместе с журналистом и путешественником Натальей Лосевой рассказали о прокате автомобилей в Исландии и Марокко, Италии и Греции, в Сочи и на Байкале. А так же обсудили, как пандемия изменила рынок прокатных автомобилей и какие новые ниши на нем появились. В центре внимания – вопросы безопасности карманов водителей, которые арендуют авто.
В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Не роскошьАнтон ШапаринобманРоссияЯн ХайцеэрПодкастАрендаАвтопутешествияНовости - ТуризмБайкалАвтоНаталья ЛосеваИсландияМароккоСочиГрецияИталияПутешествия
 
 
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