https://ria.ru/20210722/airbnb-1742435377.html
В работе сервиса Airbnb произошел сбой
В работе сервиса Airbnb произошел сбой - РИА Новости, 22.07.2021
В работе сервиса Airbnb произошел сбой
Пользователи некоторых стран жалуются на сбои в работе сервиса онлайн-бронирования жилья Airbnb, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T19:50
2021-07-22T19:50
2021-07-22T19:50
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пользователи некоторых стран жалуются на сбои в работе сервиса онлайн-бронирования жилья Airbnb, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным портала, перебои начались около 19.14 мск. Наибольшее количество неполадок в работе сервиса зафиксировано в США и Канаде. Небольшое количество сбоев также наблюдается в Лондоне, Париже и Риме.Больше всего жалоб поступило на проблемы с работой веб-сайта (90%), 10% жалуются на трудности с оформлением брони.Портал онлайн-бронирования жилья Airbnb существует с 2008 года. Сайт компании содержит более 7 миллионов объявлений с предложениями жилья более чем в 100 тысячах городов в 191 стране.
https://realty.ria.ru/20210527/airbnb-1734438067.html
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airbnb, технологии
В работе сервиса Airbnb произошел сбой
Сбои наблюдаются в работе сервиса Airbnb в ряде стран по всему миру - Downdetector