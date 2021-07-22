https://ria.ru/20210722/airbnb-1742435377.html

В работе сервиса Airbnb произошел сбой

В работе сервиса Airbnb произошел сбой - РИА Новости, 22.07.2021

В работе сервиса Airbnb произошел сбой

Пользователи некоторых стран жалуются на сбои в работе сервиса онлайн-бронирования жилья Airbnb, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T19:50

2021-07-22T19:50

2021-07-22T19:50

airbnb

технологии

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пользователи некоторых стран жалуются на сбои в работе сервиса онлайн-бронирования жилья Airbnb, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным портала, перебои начались около 19.14 мск. Наибольшее количество неполадок в работе сервиса зафиксировано в США и Канаде. Небольшое количество сбоев также наблюдается в Лондоне, Париже и Риме.Больше всего жалоб поступило на проблемы с работой веб-сайта (90%), 10% жалуются на трудности с оформлением брони.Портал онлайн-бронирования жилья Airbnb существует с 2008 года. Сайт компании содержит более 7 миллионов объявлений с предложениями жилья более чем в 100 тысячах городов в 191 стране.

https://realty.ria.ru/20210527/airbnb-1734438067.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

airbnb, технологии