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Жириновский ответил на вопрос о преемнике в ЛДПР
Жириновский ответил на вопрос о преемнике в ЛДПР - РИА Новости, 21.07.2021
Жириновский ответил на вопрос о преемнике в ЛДПР
Выбор новым председателем ЛДПР Игоря Лебедева абсолютно исключен, вопрос преемничества в партии не стоит, заявил глава либерал-демократов Владимир Жириновский в РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:48
2021-07-21T14:55
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
политика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Выбор новым председателем ЛДПР Игоря Лебедева абсолютно исключен, вопрос преемничества в партии не стоит, заявил глава либерал-демократов Владимир Жириновский в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Ранее Лебедев, старший сын Жириновского, сообщил, что решил приостановить свою политическую деятельность и не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы в этом году. По его словам, решение обдумывалось несколько месяцев и было согласовано с партией.Политик отметил, что относительно выдвижения Лебедева на выборы существует общее согласие, кроме того, в партии происходит обновление кадров."Когда он был с нами, вы говорили: "Вот, он за собой тащит сына, это сын Жириновского". Вы издевались над нами, сейчас он решил заняться своим отдельным делом, чтобы больше его не упрекали, что он чей-то сын", - также сообщил Жириновский.
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лдпр, госдума рф, владимир жириновский, политика
14:48 21.07.2021 (обновлено: 14:55 21.07.2021)
 
Жириновский ответил на вопрос о преемнике в ЛДПР

Глава ЛДПР Жириновский: возможность выбора новым председателем партии Игоря Лебедева исключена

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Выбор новым председателем ЛДПР Игоря Лебедева абсолютно исключен, вопрос преемничества в партии не стоит, заявил глава либерал-демократов Владимир Жириновский в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Ранее Лебедев, старший сын Жириновского, сообщил, что решил приостановить свою политическую деятельность и не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы в этом году. По его словам, решение обдумывалось несколько месяцев и было согласовано с партией.
"Абсолютно исключено (преемничество), постоянные ошибки. У нас нет преемника, будет съезд когда-нибудь и, если делегаты все решат, что пора, чтобы во главе партии стал новый человек, тогда он появится", - сказал Жириновский.
Политик отметил, что относительно выдвижения Лебедева на выборы существует общее согласие, кроме того, в партии происходит обновление кадров.
"Когда он был с нами, вы говорили: "Вот, он за собой тащит сына, это сын Жириновского". Вы издевались над нами, сейчас он решил заняться своим отдельным делом, чтобы больше его не упрекали, что он чей-то сын", - также сообщил Жириновский.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 18:41
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ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийПолитика
 
 
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