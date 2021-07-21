https://ria.ru/20210721/zhirinovskiy-1742214942.html

Жириновский ответил на вопрос о преемнике в ЛДПР

Жириновский ответил на вопрос о преемнике в ЛДПР - РИА Новости, 21.07.2021

Жириновский ответил на вопрос о преемнике в ЛДПР

Выбор новым председателем ЛДПР Игоря Лебедева абсолютно исключен, вопрос преемничества в партии не стоит, заявил глава либерал-демократов Владимир Жириновский в РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:48

2021-07-21T14:48

2021-07-21T14:55

лдпр

госдума рф

владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Выбор новым председателем ЛДПР Игоря Лебедева абсолютно исключен, вопрос преемничества в партии не стоит, заявил глава либерал-демократов Владимир Жириновский в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Ранее Лебедев, старший сын Жириновского, сообщил, что решил приостановить свою политическую деятельность и не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы в этом году. По его словам, решение обдумывалось несколько месяцев и было согласовано с партией.Политик отметил, что относительно выдвижения Лебедева на выборы существует общее согласие, кроме того, в партии происходит обновление кадров."Когда он был с нами, вы говорили: "Вот, он за собой тащит сына, это сын Жириновского". Вы издевались над нами, сейчас он решил заняться своим отдельным делом, чтобы больше его не упрекали, что он чей-то сын", - также сообщил Жириновский.

https://ria.ru/20210703/lebedev-1739757877.html

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лдпр, госдума рф, владимир жириновский, политика