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Самозанятые в Адыгее могут рассчитывать на займы до трех процентов

Самозанятые в Адыгее могут рассчитывать на займы до трех процентов - РИА Новости, 21.07.2021

Самозанятые в Адыгее могут рассчитывать на займы до трех процентов

Самозанятые в Адыгее могут рассчитывать на микрозаймы по ставке до 3%, а при займе до 100 тысяч рублей – и без залога, сообщили РИА Новости в республиканском... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:58

2021-07-21T17:58

2021-07-21T17:58

республика адыгея

россия

центральный банк рф (цб рф)

республика адыгея

экономика

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КРАСНОДАР, 21 июл – РИА Новости. Самозанятые в Адыгее могут рассчитывать на микрозаймы по ставке до 3%, а при займе до 100 тысяч рублей – и без залога, сообщили РИА Новости в республиканском Фонде поддержки предпринимательства.В Адыгее с февраля Фонд поддержки предпринимательства предоставляет самозанятым микрозаймы до 0,5 миллиона рублей сроком до 36 месяцев. С июля фонд предоставляет льготный микрозаём, процентная ставка по которому при наличии залогового обеспечения составляет не более ключевой ставки Банка России на дату заключения договора минус 2,5%, в частности, сейчас при ключевой ставке Банка России 5,5% годовых процентная ставка по данному виду микрозайма будет составлять 3%, говорится в сообщении."Фондом предусмотрено новое условие выдачи микрозаймов в сумме до 100 тысяч рублей для самозанятых граждан: без обеспечения залогом или поручительством при подтверждении самозанятым своего или иного вида дохода под ключевую ставку Банка России минус 2,5%. Кроме того, для всех видов субъектов малого и среднего предпринимательства фондом найдена возможность при предоставлении микрозайма в сумме до 1 миллиона рублей при наличии залогового обеспечения установить процентную ставку в размере ключевой ставки Банка России минус 2,5%", - отметили в пресс-службе фонда.

https://ria.ru/20210701/adygeya-1739490979.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), республика адыгея, экономика