Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
https://ria.ru/20210721/zaymy-1742257188.html
Самозанятые в Адыгее могут рассчитывать на займы до трех процентов
Самозанятые в Адыгее могут рассчитывать на займы до трех процентов - РИА Новости, 21.07.2021
Самозанятые в Адыгее могут рассчитывать на займы до трех процентов
Самозанятые в Адыгее могут рассчитывать на микрозаймы по ставке до 3%, а при займе до 100 тысяч рублей – и без залога, сообщили РИА Новости в республиканском... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:58
2021-07-21T17:58
республика адыгея
россия
центральный банк рф (цб рф)
республика адыгея
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151103/38/1511033844_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_e3f65ca9cc2ea2adc3d17fc707796394.jpg
КРАСНОДАР, 21 июл – РИА Новости. Самозанятые в Адыгее могут рассчитывать на микрозаймы по ставке до 3%, а при займе до 100 тысяч рублей – и без залога, сообщили РИА Новости в республиканском Фонде поддержки предпринимательства.В Адыгее с февраля Фонд поддержки предпринимательства предоставляет самозанятым микрозаймы до 0,5 миллиона рублей сроком до 36 месяцев. С июля фонд предоставляет льготный микрозаём, процентная ставка по которому при наличии залогового обеспечения составляет не более ключевой ставки Банка России на дату заключения договора минус 2,5%, в частности, сейчас при ключевой ставке Банка России 5,5% годовых процентная ставка по данному виду микрозайма будет составлять 3%, говорится в сообщении."Фондом предусмотрено новое условие выдачи микрозаймов в сумме до 100 тысяч рублей для самозанятых граждан: без обеспечения залогом или поручительством при подтверждении самозанятым своего или иного вида дохода под ключевую ставку Банка России минус 2,5%. Кроме того, для всех видов субъектов малого и среднего предпринимательства фондом найдена возможность при предоставлении микрозайма в сумме до 1 миллиона рублей при наличии залогового обеспечения установить процентную ставку в размере ключевой ставки Банка России минус 2,5%", - отметили в пресс-службе фонда.
https://ria.ru/20210701/adygeya-1739490979.html
россия
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151103/38/1511033844_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eaf7c37b408dba421fe99686e2e3a186.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), республика адыгея, экономика
17:58 21.07.2021
 
Самозанятые в Адыгее могут рассчитывать на займы до трех процентов

Фонд поддержки предпринимательства Адыгеи: самозанятые могут рассчитывать на займы до трех процентов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на город Майкоп
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 21 июл – РИА Новости. Самозанятые в Адыгее могут рассчитывать на микрозаймы по ставке до 3%, а при займе до 100 тысяч рублей – и без залога, сообщили РИА Новости в республиканском Фонде поддержки предпринимательства.
В Адыгее с февраля Фонд поддержки предпринимательства предоставляет самозанятым микрозаймы до 0,5 миллиона рублей сроком до 36 месяцев. С июля фонд предоставляет льготный микрозаём, процентная ставка по которому при наличии залогового обеспечения составляет не более ключевой ставки Банка России на дату заключения договора минус 2,5%, в частности, сейчас при ключевой ставке Банка России 5,5% годовых процентная ставка по данному виду микрозайма будет составлять 3%, говорится в сообщении.
"Фондом предусмотрено новое условие выдачи микрозаймов в сумме до 100 тысяч рублей для самозанятых граждан: без обеспечения залогом или поручительством при подтверждении самозанятым своего или иного вида дохода под ключевую ставку Банка России минус 2,5%. Кроме того, для всех видов субъектов малого и среднего предпринимательства фондом найдена возможность при предоставлении микрозайма в сумме до 1 миллиона рублей при наличии залогового обеспечения установить процентную ставку в размере ключевой ставки Банка России минус 2,5%", - отметили в пресс-службе фонда.
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 20:26Республика Адыгея
Адыгея и Беларусь начали работу по заключению соглашения о сотрудничестве
 
Республика АдыгеяРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Республика АдыгеяЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Рубль снова стал одной из самых недооцененных валют по "индексу бигмака"
07:34Китай отверг предложенный ВОЗ план расследования происхождения COVID-19
07:08Названа самая высокооплачиваемая профессия в производственной сфере
06:56Институт в Ухане отверг заявления о болезни сотрудников в конце 2019 года
06:41Эксперт рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего
06:36Байден заявил, что строительство "Северного потока — 2" не остановить
06:20Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
06:16Число жертв наводнения в Китае выросло до 33 человек
06:08Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса
05:39В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД
05:35Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус
05:24Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны"
05:18В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану
05:07Пожарным из Забайкалья повысят зарплату после обращения к Путину
04:35Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов
04:21На Сахалине убийца восьмилетней девочки получил пожизненный тюремный срок
04:16Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
04:15Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии
04:12Байден заявил, что Путин полагается на автократию
03:53На Украине школьную команду назвали в честь Гитлера
Лента новостейМолния