https://ria.ru/20210721/zasedanie-1742152336.html
Заседание правительства. Прямая трансляция
Заседание правительства. Прямая трансляция - РИА Новости, 21.07.2021
Заседание правительства. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание правительства в формате видеоконференции. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:46
2021-07-21T16:46
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правительство рф
владимир путин
политика
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Президент России Владимир Путин проводит заседание правительства в формате видеоконференции.
РИА Новости
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РИА Новости
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LIVE: Путин проводит совещание с членами Правительства
LIVE: Путин проводит совещание с членами Правительства
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РИА Новости
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видео, правительство рф, владимир путин, политика
Заседание правительства. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание правительства в формате видеоконференции.
2021-07-21T16:46
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PT76M20S
Заседание правительства. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание правительства в формате видеоконференции.