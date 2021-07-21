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СК отпустил челябинского замминистра экологии под обязательство о явке
СК отпустил челябинского замминистра экологии под обязательство о явке - РИА Новости, 21.07.2021
СК отпустил челябинского замминистра экологии под обязательство о явке
Замглавы минэкологии Челябинской области Виталия Безрукова, подозреваемого в превышении должностных полномочий, отпустили домой под обязательство о явке,... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T09:30
2021-07-21T09:30
россия
следственный комитет россии (ск рф)
челябинский электрометаллургический комбинат
челябинская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Замглавы минэкологии Челябинской области Виталия Безрукова, подозреваемого в превышении должностных полномочий, отпустили домой под обязательство о явке, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.Ранее следователи возбудили в отношении Безрукова уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По информации ведомства, подозреваемый, зная о рейде по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров, чтобы у того была возможность снизить объем выбросов."Избрана мера принуждения в виде обязательства явки", - сказал собеседник агентства.По данным местного портала 74.ru, Безруков в августе прошлого года во время рейда со СМИ на Челябинский электрометаллургический комбинат намеренно провел журналистов по цехам с отключенными печами и не показал другие.Безрукову 28 лет, окончил Челябинский государственный университет по специальности "Экология и природопользование". В 2014-2018 годах работал директором благотворительного экологического фонда "Моя планета". С 2018 года возглавлял управление экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота министерства экологии Челябинской области. На текущую должность был назначен 30 января 2020 года.
https://ria.ru/20210720/zaderzhanie-1742085202.html
россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), челябинский электрометаллургический комбинат, челябинская область, происшествия
09:30 21.07.2021
 
СК отпустил челябинского замминистра экологии под обязательство о явке

СК отпустил челябинского замминистра экологии Безрукова, подозреваемого в превышении полномочий

© Фото : Министерство экологии Челябинской областиЗаместитель Министра экологии Челябинской области Виталий Безруков
Заместитель Министра экологии Челябинской области Виталий Безруков - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Фото : Министерство экологии Челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Замглавы минэкологии Челябинской области Виталия Безрукова, подозреваемого в превышении должностных полномочий, отпустили домой под обязательство о явке, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Ранее следователи возбудили в отношении Безрукова уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По информации ведомства, подозреваемый, зная о рейде по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров, чтобы у того была возможность снизить объем выбросов.
"Избрана мера принуждения в виде обязательства явки", - сказал собеседник агентства.
По данным местного портала 74.ru, Безруков в августе прошлого года во время рейда со СМИ на Челябинский электрометаллургический комбинат намеренно провел журналистов по цехам с отключенными печами и не показал другие.
Безрукову 28 лет, окончил Челябинский государственный университет по специальности "Экология и природопользование". В 2014-2018 годах работал директором благотворительного экологического фонда "Моя планета". С 2018 года возглавлял управление экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота министерства экологии Челябинской области. На текущую должность был назначен 30 января 2020 года.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 18:08
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Челябинский электрометаллургический комбинатЧелябинская областьПроисшествия
 
 
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