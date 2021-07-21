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Вологодская область
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Вологодские студенты, потерявшие родителей, получат бесплатную юрпомощь
Вологодские студенты, потерявшие родителей, получат бесплатную юрпомощь - РИА Новости, 21.07.2021
Вологодские студенты, потерявшие родителей, получат бесплатную юрпомощь
Жители Вологодской области в возрасте от 18 до 23 лет, оставшиеся без родителей, могут обратиться за бесплатной помощью к адвокатам по вопросам обучения и... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:59
2021-07-21T12:59
вологодская область
андрей луценко
единая россия
вологодская область
общество
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ВОЛОГДА, 21 июл – РИА Новости. Жители Вологодской области в возрасте от 18 до 23 лет, оставшиеся без родителей, могут обратиться за бесплатной помощью к адвокатам по вопросам обучения и образования – соответствующие поправки в региональный закон внесли депутаты Законодательного собрания области, сообщил спикер парламента Андрей Луценко.По его словам, это была совместная законодательная инициатива депутатов фракции "Единая Россия" и областного прокурора.Как отметил Луценко, поправки были одобрены на последней сессии парламента в конце июня и уже вступили в силу.Пресс-служба законодательного собрания отмечает, что в региональный закон о бесплатной юридической помощи, принятый в 2012 году, неоднократно вносились изменения, которыми увеличивалось количество категорий получателей помощи. Среди них – инвалиды, многодетные семьи, беременные, женщины с малолетними детьми. Право на бесплатные консультации адвокатов получили отцы-одиночки, опекуны и усыновители, воспитывающие детей. Позднее перечень дополнили ветераны труда Вологодской области и пенсионеры, получающие страховую пенсию.
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андрей луценко, единая россия, вологодская область, общество
12:59 21.07.2021
 

Вологодские студенты, потерявшие родителей, получат бесплатную юрпомощь

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВОЛОГДА, 21 июл – РИА Новости. Жители Вологодской области в возрасте от 18 до 23 лет, оставшиеся без родителей, могут обратиться за бесплатной помощью к адвокатам по вопросам обучения и образования – соответствующие поправки в региональный закон внесли депутаты Законодательного собрания области, сообщил спикер парламента Андрей Луценко.
По его словам, это была совместная законодательная инициатива депутатов фракции "Единая Россия" и областного прокурора.
Как отметил Луценко, поправки были одобрены на последней сессии парламента в конце июня и уже вступили в силу.
"Во время обучения в вузе или техникуме юноши и девушки по разным причинам могут остаться без родителя или сразу без обоих родителей. Поэтому государство берет на себя ответственность помочь таким молодым людям. Мы в очередной раз внесли изменения в закон, позволяющий различным категориям вологжан рассчитывать на бесплатную помощь юристов. Теперь за помощью к адвокатам по вопросам образования и обучения смогут обратиться молодые вологжане в возрасте от 18 до 23 лет, оставшиеся без родителей", - сказал Луценко.
Пресс-служба законодательного собрания отмечает, что в региональный закон о бесплатной юридической помощи, принятый в 2012 году, неоднократно вносились изменения, которыми увеличивалось количество категорий получателей помощи. Среди них – инвалиды, многодетные семьи, беременные, женщины с малолетними детьми. Право на бесплатные консультации адвокатов получили отцы-одиночки, опекуны и усыновители, воспитывающие детей. Позднее перечень дополнили ветераны труда Вологодской области и пенсионеры, получающие страховую пенсию.
"Закон "живой" и постоянно меняется. Так, на апрельской сессии мы включили медицинских и иных работников медицинских организаций в перечень лиц на получение бесплатной помощи адвокатов по вопросам предоставления выплат, обусловленных работой в условиях коронавирусной инфекции", - отметил спикер областного парламента.
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30 июня, 15:37Вологодская область
Власти Вологодчины увеличили вдвое финансовую поддержку региональных НКО
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоЕдиная РоссияВологодская областьОбщество
 
 
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