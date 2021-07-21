Вологодские студенты, потерявшие родителей, получат бесплатную юрпомощь
ВОЛОГДА, 21 июл – РИА Новости. Жители Вологодской области в возрасте от 18 до 23 лет, оставшиеся без родителей, могут обратиться за бесплатной помощью к адвокатам по вопросам обучения и образования – соответствующие поправки в региональный закон внесли депутаты Законодательного собрания области, сообщил спикер парламента Андрей Луценко.
По его словам, это была совместная законодательная инициатива депутатов фракции "Единая Россия" и областного прокурора.
Как отметил Луценко, поправки были одобрены на последней сессии парламента в конце июня и уже вступили в силу.
"Во время обучения в вузе или техникуме юноши и девушки по разным причинам могут остаться без родителя или сразу без обоих родителей. Поэтому государство берет на себя ответственность помочь таким молодым людям. Мы в очередной раз внесли изменения в закон, позволяющий различным категориям вологжан рассчитывать на бесплатную помощь юристов. Теперь за помощью к адвокатам по вопросам образования и обучения смогут обратиться молодые вологжане в возрасте от 18 до 23 лет, оставшиеся без родителей", - сказал Луценко.
Пресс-служба законодательного собрания отмечает, что в региональный закон о бесплатной юридической помощи, принятый в 2012 году, неоднократно вносились изменения, которыми увеличивалось количество категорий получателей помощи. Среди них – инвалиды, многодетные семьи, беременные, женщины с малолетними детьми. Право на бесплатные консультации адвокатов получили отцы-одиночки, опекуны и усыновители, воспитывающие детей. Позднее перечень дополнили ветераны труда Вологодской области и пенсионеры, получающие страховую пенсию.
"Закон "живой" и постоянно меняется. Так, на апрельской сессии мы включили медицинских и иных работников медицинских организаций в перечень лиц на получение бесплатной помощи адвокатов по вопросам предоставления выплат, обусловленных работой в условиях коронавирусной инфекции", - отметил спикер областного парламента.