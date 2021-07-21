https://ria.ru/20210721/yurpomosch-1742188655.html

Вологодские студенты, потерявшие родителей, получат бесплатную юрпомощь

Вологодские студенты, потерявшие родителей, получат бесплатную юрпомощь - РИА Новости, 21.07.2021

Вологодские студенты, потерявшие родителей, получат бесплатную юрпомощь

Жители Вологодской области в возрасте от 18 до 23 лет, оставшиеся без родителей, могут обратиться за бесплатной помощью к адвокатам по вопросам обучения и... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:59

2021-07-21T12:59

2021-07-21T12:59

вологодская область

андрей луценко

единая россия

вологодская область

общество

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ВОЛОГДА, 21 июл – РИА Новости. Жители Вологодской области в возрасте от 18 до 23 лет, оставшиеся без родителей, могут обратиться за бесплатной помощью к адвокатам по вопросам обучения и образования – соответствующие поправки в региональный закон внесли депутаты Законодательного собрания области, сообщил спикер парламента Андрей Луценко.По его словам, это была совместная законодательная инициатива депутатов фракции "Единая Россия" и областного прокурора.Как отметил Луценко, поправки были одобрены на последней сессии парламента в конце июня и уже вступили в силу.Пресс-служба законодательного собрания отмечает, что в региональный закон о бесплатной юридической помощи, принятый в 2012 году, неоднократно вносились изменения, которыми увеличивалось количество категорий получателей помощи. Среди них – инвалиды, многодетные семьи, беременные, женщины с малолетними детьми. Право на бесплатные консультации адвокатов получили отцы-одиночки, опекуны и усыновители, воспитывающие детей. Позднее перечень дополнили ветераны труда Вологодской области и пенсионеры, получающие страховую пенсию.

https://ria.ru/20210630/finansirovanie-1739248653.html

вологодская область

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андрей луценко, единая россия, вологодская область, общество