https://ria.ru/20210721/yakutiya-1742177700.html

Жителям Якутии рассказали, как не отравиться дымом от лесных пожаров

Жителям Якутии рассказали, как не отравиться дымом от лесных пожаров - РИА Новости, 21.07.2021

Жителям Якутии рассказали, как не отравиться дымом от лесных пожаров

Роспотребнадзор рекомендует жителям Якутии при повышенной задымленности воздуха, вызванной лесными пожарами, для предупреждения отравления людей продуктами... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:59

2021-07-21T11:59

2021-07-21T11:59

природные пожары в россии

айсен николаев

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

якутск

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует жителям Якутии при повышенной задымленности воздуха, вызванной лесными пожарами, для предупреждения отравления людей продуктами горения стараться избегать длительного нахождения на воздухе ранним утром, не открывать окна, сократить рабочий день для работающих со значительной физической нагрузкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее свыше 100 жителей Якутии обратились за медпомощью из-за дыма от лесных пожаров. Специалистами управления Роспотребнадзора по республике выявлено превышение содержания диоксида азота в атмосферном воздухе в городе Якутске – до 1,29 ПДК при ПДК не более 0,2 мг/м3."Стараться избегать длительного нахождения на воздухе ранним утром. В такое время суток в воздухе находится максимальное количество смога… Не открывать окна, особенно ночью и ранним утром", - говорится в сообщении.Следует как можно реже бывать на открытом воздухе, особенно в самое жаркое время суток, если выйти все же пришлось, то людям с легочными, сердечными и аллергическими заболеваниями надо взять с собой все необходимые лекарства, отметили в пресс-службе.Детям и беременным женщинам лучше отказаться от длительных прогулок, подчеркнули в ведомстве.Работающим со значительной физической нагрузкой людям следует сократить рабочий день, добавили в пресс-службе.Из питания лучше исключить жирную пищу, употреблять продукты, богатые витаминами и минеральными веществами, отдавать предпочтение овощам и фруктам, уточнили в Роспотребнадзоре.Максимально ограничить курение, избегать употребления алкогольных напитков и пива, исключить курение, так как это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, пояснили в ведомстве."При усилении запаха дыма рекомендуется надевать защитные маски, которые следует увлажнять, а оконные и дверные проемы изолировать влажной тканью", - рекомендуют в Роспотребнадзоре.По оперативным данным, за прошедшие сутки в Якутии ликвидировано 14 пожаров на площади 82 165 га. Локализовано 10 пожаров на площади 135 084,5 га. Всего в республике тушат 67 лесных пожаров. Привлечены свыше 2 тысяч человек и 291 единица техники.Глава Якутии Айсен Николаев ранее назвал основной причиной пожаров в республике глобальные изменения климата: в регионе с каждым годом становится жарче.

https://ria.ru/20210721/yakutiya-1742145260.html

https://ria.ru/20210720/pozhar-1742046378.html

https://ria.ru/20210721/sakhalin-1742147303.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природные пожары в россии, айсен николаев, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), якутск