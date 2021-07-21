https://ria.ru/20210721/yakutiya-1742145260.html
В трех районах Якутии, где горят леса, вызвали искусственные дожди
В трех районах Якутии, где горят леса, вызвали искусственные дожди - РИА Новости, 21.07.2021
В трех районах Якутии, где горят леса, вызвали искусственные дожди
Для помощи спасателям над тремя районами Якутии, где горят леса, вызвали искусственные дожди, сообщили в региональном оперативном штабе. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T08:10
2021-07-21T08:10
2021-07-21T09:52
природные пожары в россии
айсен николаев
ан-26
уральский
происшествия
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ЯКУТСК, 21 июл — РИА Новости. Для помощи спасателям над тремя районами Якутии, где горят леса, вызвали искусственные дожди, сообщили в региональном оперативном штабе.Речь идет о Горном, Вилюйском и Нюрбинском районах, где наиболее сложная ситуация."Практически месяц помощь региону в тушении пожаров оказывают около 800 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны регионов Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов", — сказано в релизе.В операции задействовали самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон" с веерной установкой для пуска в облака пиропатронов с йодистым серебром.По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в разных частях Якутии ожидаются естественные дожди, это может помочь наземным силам в стабилизации обстановки.По оперативным данным, за прошедшие сутки в этом субъекте Федерации ликвидировали 14 пожаров на площади 82 165 гектаров, десять локализовали на 135 084,5 гектара. Всего в республике тушат 67 лесных пожаров. Привлечены более двух тысяч человек и 291 единица техники.Глава Якутии Айсен Николаев ранее назвал основной причиной пожаров глобальное изменение климата: в регионе с каждым годом становится жарче.
https://ria.ru/20210720/pozhar-1741980148.html
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природные пожары в россии, айсен николаев, ан-26, уральский, происшествия
08:10 21.07.2021 (обновлено: 09:52 21.07.2021)
В трех районах Якутии, где горят леса, вызвали искусственные дожди
Наблюдатели Федеральной Авиалесоохраны искусственно вызвали дожди в районах Якутии, где горят леса