Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210721/yakutiya-1742145260.html
В трех районах Якутии, где горят леса, вызвали искусственные дожди
В трех районах Якутии, где горят леса, вызвали искусственные дожди - РИА Новости, 21.07.2021
В трех районах Якутии, где горят леса, вызвали искусственные дожди
Для помощи спасателям над тремя районами Якутии, где горят леса, вызвали искусственные дожди, сообщили в региональном оперативном штабе. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T08:10
2021-07-21T09:52
природные пожары в россии
айсен николаев
ан-26
уральский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741910576_0:0:3132:1761_1920x0_80_0_0_c73848d4b6cebbc0b62709a2f15fcf58.jpg
ЯКУТСК, 21 июл — РИА Новости. Для помощи спасателям над тремя районами Якутии, где горят леса, вызвали искусственные дожди, сообщили в региональном оперативном штабе.Речь идет о Горном, Вилюйском и Нюрбинском районах, где наиболее сложная ситуация."Практически месяц помощь региону в тушении пожаров оказывают около 800 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны регионов Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов", — сказано в релизе.В операции задействовали самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон" с веерной установкой для пуска в облака пиропатронов с йодистым серебром.По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в разных частях Якутии ожидаются естественные дожди, это может помочь наземным силам в стабилизации обстановки.По оперативным данным, за прошедшие сутки в этом субъекте Федерации ликвидировали 14 пожаров на площади 82 165 гектаров, десять локализовали на 135 084,5 гектара. Всего в республике тушат 67 лесных пожаров. Привлечены более двух тысяч человек и 291 единица техники.Глава Якутии Айсен Николаев ранее назвал основной причиной пожаров глобальное изменение климата: в регионе с каждым годом становится жарче.
https://ria.ru/20210720/pozhar-1741980148.html
https://ria.ru/20210719/yakutiya-1741913096.html
уральский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741910576_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7f4b8957d7eafdca8413fb68635da62b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
природные пожары в россии, айсен николаев, ан-26, уральский, происшествия
08:10 21.07.2021 (обновлено: 09:52 21.07.2021)
 
В трех районах Якутии, где горят леса, вызвали искусственные дожди

Наблюдатели Федеральной Авиалесоохраны искусственно вызвали дожди в районах Якутии, где горят леса

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время тушения лесных пожаров в Якутии
Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 21 июл — РИА Новости. Для помощи спасателям над тремя районами Якутии, где горят леса, вызвали искусственные дожди, сообщили в региональном оперативном штабе.
Речь идет о Горном, Вилюйском и Нюрбинском районах, где наиболее сложная ситуация.
"Практически месяц помощь региону в тушении пожаров оказывают около 800 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны регионов Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов", — сказано в релизе.
В операции задействовали самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон" с веерной установкой для пуска в облака пиропатронов с йодистым серебром.
Природные пожары в Карелии - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 10:30
Площадь лесного пожара у поселка в Карелии выросла до тысячи гектаров
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в разных частях Якутии ожидаются естественные дожди, это может помочь наземным силам в стабилизации обстановки.
По оперативным данным, за прошедшие сутки в этом субъекте Федерации ликвидировали 14 пожаров на площади 82 165 гектаров, десять локализовали на 135 084,5 гектара. Всего в республике тушат 67 лесных пожаров. Привлечены более двух тысяч человек и 291 единица техники.
Глава Якутии Айсен Николаев ранее назвал основной причиной пожаров глобальное изменение климата: в регионе с каждым годом становится жарче.
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 19:10
Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии
 
Природные пожары в РоссииАйсен НиколаевАн-26УральскийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:07В Госдепе рассказали о переговорах с Украиной по "Северному потоку — 2"
16:02В двух регионах ФРГ оценили застрахованный ущерб от наводнения
16:00В МИД призвали противостоять дискриминации россиян за рубежом
15:59В Германии продлили ограничения по въезду в страну из-за COVID-19
15:59Власти Москвы рассказали, как в городе отметили Курбан-байрам
15:59Лукашенко обвинил Европу в провоцировании третьей мировой войны
15:58Пилот Ан-28, жестко севшего под Томском, рассказал про свой стаж
15:57Мурашко поручил проверить работу врачей из Бурятии после гибели пациента
15:49Калининградец получил срок за надругательство над 13 мальчиками
15:47Минпромторг предложил изымать автомобили за перевозку нелегальных сигарет
15:47Сотрудников метро Казани заподозрили в майнинге на электроподстанции
15:46Храмы в России должны избежать участи египетских пирамид, заявил патриарх
15:45Собянина попросили не применять к НКО санкции по отчетам о вакцинации
15:41Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова
15:41Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей
15:40На Украине отреагировали на статью Politico о "Северном потоке — 2"
15:40Госдума направила в ПА ОДКБ материалы по вмешательству Запада в выборы
15:37В России составили рейтинг самых чистых регионов
15:36Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу
15:35Лукашенко отверг обвинения в принудительной посадке самолета Ryanair
Лента новостейМолния