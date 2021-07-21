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Суд арестовал воронежского полицейского с 22 квартирами по делу о взятке

Суд арестовал воронежского полицейского с 22 квартирами по делу о взятке - РИА Новости, 21.07.2021

Суд арестовал воронежского полицейского с 22 квартирами по делу о взятке

Ленинский районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в покушении на дачу взятки в 30 тысяч рублей бывшего заместителя начальника управления ГИБДД по... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:51

2021-07-21T16:51

2021-07-21T17:00

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ВОРОНЕЖ, 21 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в покушении на дачу взятки в 30 тысяч рублей бывшего заместителя начальника управления ГИБДД по Воронежской области, которому прокуратура предъявила претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, сообщило следственное управление СК РФ по региону.Бывший замначальника управления ГИБДД по Воронежской области, а ныне начальник одного из подразделений ОМВД России по Панинскому району Игорь Качкин был задержан за то, что предложил сотруднику полиции взятку в 30 тысяч рублей - по данным следствия, деньги предназначались за содействие в получении прав его знакомому. Полицейский взятку не взял, а Качкин стал фигурантом дела по статье о покушении на дачу взятки в значительном размере. На допросе подозреваемый сознался в содеянном и дал подробные показания. СК ходатайствовал об избрании Качкину меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца."Сегодня, 21 июля 2021 года, по ходатайству следственных органов регионального управления СК судом в отношении начальника одного из подразделений ОМВД России по Панинскому району Воронежской области... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 19 сентября 2021 года", - говорится в сообщении СУСК.Как пояснил РИА Новости представитель Ленинского райсуда, защита Качкина просила отпустить его под домашний арест, объясняя это тем, что подозреваемый "не собирается скрываться, препятствовать расследованию, воздействовать на свидетелей".В феврале 2020 года прокуратура Воронежской области потребовала в суде изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, обратив их в доход государства. Согласно материалам контроля за расходами, поступившим из ГУМВД области, родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей. При этом, как уточняло ведомство, доходы родителей замначальника управления ГИБДД недостаточны для таких покупок. В настоящий момент судом производство по делу приостановлено.По данным прокуратуры, замначальника регионального управления ГИБДД принимал "непосредственное участие" в заключении семи сделок "на общую сумму 23 миллиона 300 тысяч рублей на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери", в том числе подписывал договоры по приобретению недвижимости. Прокуратура заявила, что высокопоставленным полицейским не были представлены доказательства, подтверждающие покупку спорного имущества "на законные доходы", а поэтому оно подлежит обращению в доход государства.Имя фигуранта дела не называлось, однако на сайте Советского районного суда Воронежа 10 февраля 2020 года был зарегистрирован иск прокурора области к Качкину Игорю Николаевичу, Качкину Николаю Васильевичу и Качкиной Нине Николаевне. На сайте областного ГИБДД в разделе "руководство госавтоинспекции в регионе" заместителем начальника управления ГИБДД ГУМВД России по Воронежской области был указан подполковник полиции Качкин Игорь Николаевич. В конце апреля 2020 года Качкина перевели начальником тыла в ОМВД России по Панинскому району.

https://ria.ru/20210721/dvorets-1742121354.html

https://ria.ru/20210721/vzyatki-1742189842.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), воронежская область, воронеж, происшествия