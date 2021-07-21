https://ria.ru/20210721/vodokanal-1742161253.html

Суд продлил арест инженеру "Водоканала" Таганрога по делу о гибели людей

Суд продлил арест инженеру "Водоканала" Таганрога по делу о гибели людей - РИА Новости, 21.07.2021

Суд продлил арест инженеру "Водоканала" Таганрога по делу о гибели людей

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 20 октября арест главному инженеру таганрогского водоканала по делу о гибели работников при ремонте очистных... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T10:21

2021-07-21T10:21

2021-07-21T10:25

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ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 20 октября арест главному инженеру таганрогского водоканала по делу о гибели работников при ремонте очистных сооружений, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.По информации мэрии Таганрога, 21 мая в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли 10 работников таганрогского "Водоканала", отравившись газом, еще восемь человек были госпитализированы. Позже в больнице скончались еще двое. СК возбудил уголовное дело. Главный инженер предприятия Юрий Поляков был арестован."Постановлением Ленинского районного суда продлен срок содержания под стражей главному инженеру - заместителю директора по производству МУП "Управление "Водоканал" Таганрога Юрию Полякову… по 20 октября 2021 года включительно", - сказал представитель суда.Как сообщал СК РФ, Поляков не проконтролировал составление и не согласовал план проведения работ, а также не обеспечил соблюдение технической дисциплины и применение средств индивидуальной защиты. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

https://ria.ru/20210720/rabochie-1742116049.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), ростов-на-дону, таганрог, происшествия