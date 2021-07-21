https://ria.ru/20210721/vaktsinatsiya-1742261596.html

Путин: нужно следить за правами людей, которые не могут привиться

Путин: нужно следить за правами людей, которые не могут привиться - РИА Новости, 21.07.2021

Путин: нужно следить за правами людей, которые не могут привиться

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно следить за правами россиян, которые не могут сделать прививку от коронавируса из-за противопоказаний. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T18:15

2021-07-21T18:15

2021-07-21T18:40

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740248797_45:481:2830:2048_1920x0_80_0_0_c34e296a2861c119287c568679463ce6.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно следить за правами россиян, которые не могут сделать прививку от коронавируса из-за противопоказаний."Здесь нужно безусловно следить за правами тех людей, которые озабочены этой кампанией в связи с имеющимися у них хроническими заболеваниями, которые не дают возможности поставить эту прививку", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства."Но в соответствии в законом 1998 года губернаторы, руководители регионов по рекомендациям главный санитарных врачей имеют право вводить обязательную вакцинацию в случае резкого повышения заболеваемости по отдельным категориям граждан. Многие губернаторы именно этим правом и воспользовались. Но нужно, чтобы люди об этом знали, во-первых. Во-вторых, нужно, чтобы знали, кто по каким соображениям не подлежит вакцинированию в соответствии с состоянием здоровья. Нужно просто почаще об этом говорить и как можно шире эту информацию распространять", - заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.

https://ria.ru/20210721/privivki-1742257781.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, владимир путин, общество