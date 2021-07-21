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Путин: нужно следить за правами людей, которые не могут привиться
Путин: нужно следить за правами людей, которые не могут привиться - РИА Новости, 21.07.2021
Путин: нужно следить за правами людей, которые не могут привиться
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно следить за правами россиян, которые не могут сделать прививку от коронавируса из-за противопоказаний. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:15
2021-07-21T18:15
2021-07-21T18:40
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно следить за правами россиян, которые не могут сделать прививку от коронавируса из-за противопоказаний."Здесь нужно безусловно следить за правами тех людей, которые озабочены этой кампанией в связи с имеющимися у них хроническими заболеваниями, которые не дают возможности поставить эту прививку", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства."Но в соответствии в законом 1998 года губернаторы, руководители регионов по рекомендациям главный санитарных врачей имеют право вводить обязательную вакцинацию в случае резкого повышения заболеваемости по отдельным категориям граждан. Многие губернаторы именно этим правом и воспользовались. Но нужно, чтобы люди об этом знали, во-первых. Во-вторых, нужно, чтобы знали, кто по каким соображениям не подлежит вакцинированию в соответствии с состоянием здоровья. Нужно просто почаще об этом говорить и как можно шире эту информацию распространять", - заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, владимир путин, общество
18:15 21.07.2021 (обновлено: 18:40 21.07.2021)
Путин: нужно следить за правами людей, которые не могут привиться
Путин: нужно следить за правами россиян, которые не могут сделать прививку от COVID-19