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Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин
Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин - РИА Новости, 21.07.2021
Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин отметил, что прививка от коронавируса в России не носит обязательного характера, но главы регионов могут делать ее обязательной, чем РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:43
2021-07-21T17:43
2021-07-21T18:05
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что прививка от коронавируса в России не носит обязательного характера, но главы регионов могут делать ее обязательной, чем и воспользовались, это нужно объяснять людям."У нас прививки против COVID-19 не включены в общенациональный прививочный план. Это значит, что прививка против COVID-19 не носит обязательного общенационального характера, но в соответствии с законом 1998 года, губернаторы, руководители регионов по рекомендациям главных санитарных врачей имеют право вводить обязательную вакцинацию в случае резкого повышения заболеваемости по отдельным категориям граждан. И многие губернаторы именно этим правом и воспользовались, но нужно, чтобы люди об этом знали", - заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.Президент добавил, что нужно, чтобы люди знали, кто и по каким соображениям не подлежит вакцинированию в соответствии с состоянием здоровья, "нужно просто об этом почаще говорить", как можно шире эту информацию распространять.Путин отметил, что нужно следить за соблюдением прав тех людей, которые озабочены прививочной кампанией из-за имеющихся у них хронических заболеваний, которые не дают возможности поставить эту прививку.
РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество
17:43 21.07.2021 (обновлено: 18:05 21.07.2021)
Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин
Президент Путин: нужно объяснять людям, почему регионы вводят обязательную вакцинацию от COVID-19
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
отметил, что прививка от коронавируса в России
не носит обязательного характера, но главы регионов могут делать ее обязательной, чем и воспользовались, это нужно объяснять людям.
"У нас прививки против COVID-19 не включены в общенациональный прививочный план. Это значит, что прививка против COVID-19 не носит обязательного общенационального характера, но в соответствии с законом 1998 года, губернаторы, руководители регионов по рекомендациям главных санитарных врачей имеют право вводить обязательную вакцинацию в случае резкого повышения заболеваемости по отдельным категориям граждан. И многие губернаторы именно этим правом и воспользовались, но нужно, чтобы люди об этом знали", - заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.
Президент добавил, что нужно, чтобы люди знали, кто и по каким соображениям не подлежит вакцинированию в соответствии с состоянием здоровья, "нужно просто об этом почаще говорить", как можно шире эту информацию распространять.
Путин отметил, что нужно следить за соблюдением прав тех людей, которые озабочены прививочной кампанией из-за имеющихся у них хронических заболеваний, которые не дают возможности поставить эту прививку.