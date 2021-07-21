https://ria.ru/20210721/vaktsinatsiya-1742253066.html

Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин

Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин - РИА Новости, 21.07.2021

Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин отметил, что прививка от коронавируса в России не носит обязательного характера, но главы регионов могут делать ее обязательной, чем РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:43

2021-07-21T17:43

2021-07-21T18:05

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что прививка от коронавируса в России не носит обязательного характера, но главы регионов могут делать ее обязательной, чем и воспользовались, это нужно объяснять людям."У нас прививки против COVID-19 не включены в общенациональный прививочный план. Это значит, что прививка против COVID-19 не носит обязательного общенационального характера, но в соответствии с законом 1998 года, губернаторы, руководители регионов по рекомендациям главных санитарных врачей имеют право вводить обязательную вакцинацию в случае резкого повышения заболеваемости по отдельным категориям граждан. И многие губернаторы именно этим правом и воспользовались, но нужно, чтобы люди об этом знали", - заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.Президент добавил, что нужно, чтобы люди знали, кто и по каким соображениям не подлежит вакцинированию в соответствии с состоянием здоровья, "нужно просто об этом почаще говорить", как можно шире эту информацию распространять.Путин отметил, что нужно следить за соблюдением прав тех людей, которые озабочены прививочной кампанией из-за имеющихся у них хронических заболеваний, которые не дают возможности поставить эту прививку.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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