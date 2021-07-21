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В России более 22 миллионов человек полностью привились от COVID-19

В России более 22 миллионов человек полностью привились от COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021

В России более 22 миллионов человек полностью привились от COVID-19

Первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привито 33,6 миллиона человек, обоими – 22,6 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:33

2021-07-21T17:33

2021-07-21T17:46

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привито 33,6 миллиона человек, обоими – 22,6 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На сегодняшний день вакцинировано 33,6 миллиона человек первым компонентом и 22,6 миллиона человек из них получили оба компонента, то есть полностью вакцинированы", - заявила Голикова на совещании с членами правительства РФ.

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, коронавирус в россии