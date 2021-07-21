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В России более 22 миллионов человек полностью привились от COVID-19
В России более 22 миллионов человек полностью привились от COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021
В России более 22 миллионов человек полностью привились от COVID-19
Первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привито 33,6 миллиона человек, обоими – 22,6 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:33
2021-07-21T17:33
2021-07-21T17:46
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привито 33,6 миллиона человек, обоими – 22,6 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На сегодняшний день вакцинировано 33,6 миллиона человек первым компонентом и 22,6 миллиона человек из них получили оба компонента, то есть полностью вакцинированы", - заявила Голикова на совещании с членами правительства РФ.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, коронавирус в россии
17:33 21.07.2021 (обновлено: 17:46 21.07.2021)
В России более 22 миллионов человек полностью привились от COVID-19
Вице-премьер Голикова: 22,6 миллиона человек привились обоими компонентами вакцины от COVID-19