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https://ria.ru/20210721/vaktsinatsiya-1742227856.html
Собянина попросили не применять к НКО санкции по отчетам о вакцинации
Собянина попросили не применять к НКО санкции по отчетам о вакцинации - РИА Новости, 21.07.2021
Собянина попросили не применять к НКО санкции по отчетам о вакцинации
Общественная палата РФ и СПЧ попросили мэра Москвы Сергея Собянина не применять к некоммерческим организациям санкции на основе поданных отчетов о количестве... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:45
2021-07-21T16:26
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
общественная палата рф
совет по правам человека при президенте рф (спч)
москва
вакцинация
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Общественная палата РФ и СПЧ попросили мэра Москвы Сергея Собянина не применять к некоммерческим организациям санкции на основе поданных отчетов о количестве вакцинированных сотрудников, текст документа, подписанного заместителем Минэкономразвития Татьяной Илюшниковой, секретарем ОП РФ Лидией Михеевой и председателем СПЧ Валерием Фадеевым, имеется в распоряжении РИА Новости."Согласно письму Федеральной службы по труду и занятости ... работодатели обязаны отстранять от работы сотрудников, отказывающихся от вакцинации без медицинских показаний, без сохранения заработной платы вне зависимости от достижения уровня вакцинированных сотрудников в 60%. Для НКО данное требование является трудновыполнимым в связи с тем, что многие сотрудники и исполнители по договорам ГПХ являются уникальными специалистами в узких сферах, а их отстранение может повлечь невозможность реализации социально-значимых проектов, что приведет к ухудшению и/или уменьшению объема помощи социально незащищенным группам граждан", - говорится в документе.Подавшие отчетность НКО, как прописано в документе, столкнулись с тем, что вакцинация некоторых сотрудников не подтверждается в результате проверки, запись о чем появляется в личном кабинете на сайте mos.ru, при этом у организации нет возможности уточнить информацию в отчете."Считаем целесообразным внести следующие предложения, направленные на оптимизацию процессов учета привитых сотрудников НКО: не применять санкции к НКО на основе оценки поданных отчетов о количестве вакцинированных сотрудников; уточнить, что данные о численности сотрудников и количестве привитых сотрудников подаются только по действующим трудовым договорам", - предлагают подписанты.Кроме того, в письме также высказывается необходимость исключить обязанность работодателей отчитываться о наличии прививок у исполнителей по договорам ГПХ и определить порядок и сроки рассмотрения обращений организаций о внесении корректировок в поданные сведения."Разрешить НКО не отстранять от работы без сохранения заработной платы сотрудников и исполнителей по договорам ГПХ при условии соблюдения организацией требования о численности привитых в 60% на текущую дату", - также прописано в предложениях.
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вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, общественная палата рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), москва, вакцинация
15:45 21.07.2021 (обновлено: 16:26 21.07.2021)
 
Собянина попросили не применять к НКО санкции по отчетам о вакцинации

ОП и СПЧ попросили Собянина не применять к НКО санкции на основе отчетов о вакцинации сотрудников

© Кирилл КаллиниковСертификаты о вакцинации от COVID-19 360
Сертификаты о вакцинации от COVID-19 360
© Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Общественная палата РФ и СПЧ попросили мэра Москвы Сергея Собянина не применять к некоммерческим организациям санкции на основе поданных отчетов о количестве вакцинированных сотрудников, текст документа, подписанного заместителем Минэкономразвития Татьяной Илюшниковой, секретарем ОП РФ Лидией Михеевой и председателем СПЧ Валерием Фадеевым, имеется в распоряжении РИА Новости.
"Согласно письму Федеральной службы по труду и занятости ... работодатели обязаны отстранять от работы сотрудников, отказывающихся от вакцинации без медицинских показаний, без сохранения заработной платы вне зависимости от достижения уровня вакцинированных сотрудников в 60%. Для НКО данное требование является трудновыполнимым в связи с тем, что многие сотрудники и исполнители по договорам ГПХ являются уникальными специалистами в узких сферах, а их отстранение может повлечь невозможность реализации социально-значимых проектов, что приведет к ухудшению и/или уменьшению объема помощи социально незащищенным группам граждан", - говорится в документе.
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15 июля, 00:20Распространение коронавируса
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Подавшие отчетность НКО, как прописано в документе, столкнулись с тем, что вакцинация некоторых сотрудников не подтверждается в результате проверки, запись о чем появляется в личном кабинете на сайте mos.ru, при этом у организации нет возможности уточнить информацию в отчете.
"Считаем целесообразным внести следующие предложения, направленные на оптимизацию процессов учета привитых сотрудников НКО: не применять санкции к НКО на основе оценки поданных отчетов о количестве вакцинированных сотрудников; уточнить, что данные о численности сотрудников и количестве привитых сотрудников подаются только по действующим трудовым договорам", - предлагают подписанты.
Кроме того, в письме также высказывается необходимость исключить обязанность работодателей отчитываться о наличии прививок у исполнителей по договорам ГПХ и определить порядок и сроки рассмотрения обращений организаций о внесении корректировок в поданные сведения.
"Разрешить НКО не отстранять от работы без сохранения заработной платы сотрудников и исполнителей по договорам ГПХ при условии соблюдения организацией требования о численности привитых в 60% на текущую дату", - также прописано в предложениях.
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