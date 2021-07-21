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Путин призвал власти регионов оперативно распределять вакцину со складов

Путин призвал власти регионов оперативно распределять вакцину со складов - РИА Новости, 21.07.2021

Путин призвал власти регионов оперативно распределять вакцину со складов

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства напомнил о важности решения логистических вопросов с поставками вакцины против... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T18:18

2021-07-21T18:18

2021-07-21T18:18

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства напомнил о важности решения логистических вопросов с поставками вакцины против коронавируса, рассказав о регионе, где вакцина не успела попасть в прививочные пункты со склада."Нужно еще раз вернуться к вопросу логистики и распределения. Помните, сейчас не буду называть этот регион. В одном из регионов ко мне приходит информация от людей. Приходят на прививочный пункт, говорят: "все закончилось (вакцина), приходите в течение месяца". В то же время вы мне докладывали - на складах этого субъекта РФ есть вакцина и уже отгружается вторая партия", - обратился президент к членам правительства.Президент отметил, что для решения проблемы нужно подключать руководителей регионов, они должны лично заниматься вопросом вакцинации и контролировать это."Допустим, это ведомственное учреждение, где закончилась вакцина, но на складе-то есть, если люди туда приходят, значит нужно это просто своевременно распределять... Нужно только, чтобы на региональном уровне руководители регионов лично занимались этим вопросом, лично и постоянно. Вот тогда будет результат", - подчеркнул Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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