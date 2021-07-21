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Путин призвал власти регионов оперативно распределять вакцину со складов
Путин призвал власти регионов оперативно распределять вакцину со складов - РИА Новости, 21.07.2021
Путин призвал власти регионов оперативно распределять вакцину со складов
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства напомнил о важности решения логистических вопросов с поставками вакцины против... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:18
2021-07-21T18:18
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства напомнил о важности решения логистических вопросов с поставками вакцины против коронавируса, рассказав о регионе, где вакцина не успела попасть в прививочные пункты со склада."Нужно еще раз вернуться к вопросу логистики и распределения. Помните, сейчас не буду называть этот регион. В одном из регионов ко мне приходит информация от людей. Приходят на прививочный пункт, говорят: "все закончилось (вакцина), приходите в течение месяца". В то же время вы мне докладывали - на складах этого субъекта РФ есть вакцина и уже отгружается вторая партия", - обратился президент к членам правительства.Президент отметил, что для решения проблемы нужно подключать руководителей регионов, они должны лично заниматься вопросом вакцинации и контролировать это."Допустим, это ведомственное учреждение, где закончилась вакцина, но на складе-то есть, если люди туда приходят, значит нужно это просто своевременно распределять... Нужно только, чтобы на региональном уровне руководители регионов лично занимались этим вопросом, лично и постоянно. Вот тогда будет результат", - подчеркнул Путин.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество
18:18 21.07.2021
 
Путин призвал власти регионов оперативно распределять вакцину со складов

Президент Путин призвал власти регионов без задержек распределять вакцину от коронавируса со складов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарном заседании VIII Форума регионов России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарном заседании VIII Форума регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства напомнил о важности решения логистических вопросов с поставками вакцины против коронавируса, рассказав о регионе, где вакцина не успела попасть в прививочные пункты со склада.
"Нужно еще раз вернуться к вопросу логистики и распределения. Помните, сейчас не буду называть этот регион. В одном из регионов ко мне приходит информация от людей. Приходят на прививочный пункт, говорят: "все закончилось (вакцина), приходите в течение месяца". В то же время вы мне докладывали - на складах этого субъекта РФ есть вакцина и уже отгружается вторая партия", - обратился президент к членам правительства.
Президент отметил, что для решения проблемы нужно подключать руководителей регионов, они должны лично заниматься вопросом вакцинации и контролировать это.
"Допустим, это ведомственное учреждение, где закончилась вакцина, но на складе-то есть, если люди туда приходят, значит нужно это просто своевременно распределять... Нужно только, чтобы на региональном уровне руководители регионов лично занимались этим вопросом, лично и постоянно. Вот тогда будет результат", - подчеркнул Путин.
 
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