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Германия сообщила о прогрессе в диалоге с США по "Северному потоку — 2"
Германия сообщила о прогрессе в диалоге с США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021
Германия сообщила о прогрессе в диалоге с США по "Северному потоку — 2"
Позиции Берлина и Вашингтона сближаются благодаря переговорам по "Северному потоку — 2", сторонам удалось достичь определенного прогресса, сообщила заместитель... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:00
2021-07-21T15:25
россия
кристофер бургер
евросоюз
германия
сша
северный поток — 2
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Позиции Берлина и Вашингтона сближаются благодаря переговорам по "Северному потоку — 2", сторонам удалось достичь определенного прогресса, сообщила заместитель официального представителя немецкого правительства Мартина Фитц.Ранее западные СМИ сообщали, что США и Германия в ближайшее время могут прийти к консенсусу по этой теме."Как федеральный канцлер говорила, федеральное правительство находится в переговорах с властями США по этой теме. В последние месяцы были интенсивные переговоры, а в последнее время хороший прогресс. Мы уверены, что мы вскоре сможем сообщить больше, но сейчас прошу о понимании, что мы не можем сказать что-то дополнительно", — заявила Фитц на брифинге в среду.Представитель немецкого МИД Кристофер Бургер выразил уверенность, что детали переговоров станут известны в ближайшее время"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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германия
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россия, кристофер бургер, евросоюз, германия, сша, северный поток — 2
15:00 21.07.2021 (обновлено: 15:25 21.07.2021)
 

Германия сообщила о прогрессе в диалоге с США по "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Позиции Берлина и Вашингтона сближаются благодаря переговорам по "Северному потоку — 2", сторонам удалось достичь определенного прогресса, сообщила заместитель официального представителя немецкого правительства Мартина Фитц.
Ранее западные СМИ сообщали, что США и Германия в ближайшее время могут прийти к консенсусу по этой теме.
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 18:38
СМИ узнали детали соглашения США и Германии по "Северному потоку — 2"
"Как федеральный канцлер говорила, федеральное правительство находится в переговорах с властями США по этой теме. В последние месяцы были интенсивные переговоры, а в последнее время хороший прогресс. Мы уверены, что мы вскоре сможем сообщить больше, но сейчас прошу о понимании, что мы не можем сказать что-то дополнительно", — заявила Фитц на брифинге в среду.
Представитель немецкого МИД Кристофер Бургер выразил уверенность, что детали переговоров станут известны в ближайшее время
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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РоссияКристофер БургерЕвросоюзГерманияСШАСеверный поток — 2
 
 
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