15:00 21.07.2021 (обновлено: 15:25 21.07.2021)
Германия сообщила о прогрессе в диалоге с США по "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Позиции Берлина и Вашингтона сближаются благодаря переговорам по "Северному потоку — 2", сторонам удалось достичь определенного прогресса, сообщила заместитель официального представителя немецкого правительства Мартина Фитц.
"Как федеральный канцлер говорила, федеральное правительство находится в переговорах с властями США по этой теме. В последние месяцы были интенсивные переговоры, а в последнее время хороший прогресс. Мы уверены, что мы вскоре сможем сообщить больше, но сейчас прошу о понимании, что мы не можем сказать что-то дополнительно", — заявила Фитц на брифинге в среду.
Представитель немецкого МИД Кристофер Бургер выразил уверенность, что детали переговоров станут известны в ближайшее время
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.