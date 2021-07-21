https://ria.ru/20210721/truboprovod-1742217760.html

Германия сообщила о прогрессе в диалоге с США по "Северному потоку — 2"

Германия сообщила о прогрессе в диалоге с США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021

Германия сообщила о прогрессе в диалоге с США по "Северному потоку — 2"

Позиции Берлина и Вашингтона сближаются благодаря переговорам по "Северному потоку — 2", сторонам удалось достичь определенного прогресса, сообщила заместитель... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:00

2021-07-21T15:00

2021-07-21T15:25

россия

кристофер бургер

евросоюз

германия

сша

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603757454_667:578:2830:1795_1920x0_80_0_0_7888a0f33cbd3d7f1428c72cb736df5e.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Позиции Берлина и Вашингтона сближаются благодаря переговорам по "Северному потоку — 2", сторонам удалось достичь определенного прогресса, сообщила заместитель официального представителя немецкого правительства Мартина Фитц.Ранее западные СМИ сообщали, что США и Германия в ближайшее время могут прийти к консенсусу по этой теме."Как федеральный канцлер говорила, федеральное правительство находится в переговорах с властями США по этой теме. В последние месяцы были интенсивные переговоры, а в последнее время хороший прогресс. Мы уверены, что мы вскоре сможем сообщить больше, но сейчас прошу о понимании, что мы не можем сказать что-то дополнительно", — заявила Фитц на брифинге в среду.Представитель немецкого МИД Кристофер Бургер выразил уверенность, что детали переговоров станут известны в ближайшее время"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210720/gaz-1742090147.html

россия

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кристофер бургер, евросоюз, германия, сша, северный поток — 2