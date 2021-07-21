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Депутат думы Томска предложила вывести ГИБДД из подчинения МВД
Депутат думы Томска предложила вывести ГИБДД из подчинения МВД - РИА Новости, 21.07.2021
Депутат думы Томска предложила вывести ГИБДД из подчинения МВД
Итогом коррупционного скандала в ГИБДД Ставрополья должен стать вывод дорожной инспекции из подчинения МВД и сосредоточение ГИБДД на функциях защиты пешеходов и РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:27
2021-07-21T14:27
задержание главы угибдд ставрополья
россия
партия роста
угибдд
следственный комитет россии (ск рф)
ессентуки
воронежская область
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Итогом коррупционного скандала в ГИБДД Ставрополья должен стать вывод дорожной инспекции из подчинения МВД и сосредоточение ГИБДД на функциях защиты пешеходов и борьбы с пробками, считает депутат думы Томска, заместитель председателя "Партии Роста" Елена Ульянова.Накануне СК сообщил о задержании начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова и его шестерых подельников по делу о взятках на 19 миллионов рублей. Как ожидается, сегодня суд в Ессентуках определит им меру пресечение."Скандал с "золотыми унитазами" начальника ГИБДД Ставропольского края, задержание экс-замначальника УГИБДД по Воронежской области – собственника 22 квартир - вызвало большой общественный резонанс. Они свидетельствуют не только о провале реформы полиции, но и о сохранении положения структур ГИБДД как участника и организатора коррупционных сетей. Обещания продажи на аукционах "блатных" номеров и перевода в интернет пропусков для большегрузов так и остаются пустым звуком. Практика различного рода засад, "подстав", неубранных после ремонта дорожных знаков не пресечена. В этом могут сегодня убедиться все, кто едет летом на своем автомобиле на популярные российские курорты", - полагает Ульянова, которую цитирует пресс-служба партии.По ее мнению, очевидным шагом было бы "изъятие функций, предполагающих коммуникацию с гражданином, из ведения ГИБДД. Сферу выдачи прав имеет смысл передать муниципалитетам, выдачи номеров и пропусков – МФЦ или интернет-службам", а также вывод ГИБДД из системы МВД."Один из вариантов – создание подведомственых регионам или муниципалитетам систем дорожной безопасности. Им же должны быть переданы функции регулирования парковочного пространства – вместо сегодняшней ситуации, когда местные депутаты бессильны против установки очередных запрещающих знаков или экстремальных тарифов на парковку возле дома", - приводит пресс-служба слова Ульяновой.В качестве ключевых критериев эффективности новой службы она предлагает определить защиту пешеходов и борьбу с дорожными заторами.Накануне Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей. По данным СК, задержаны Сафонов, который возглавляет УГИБДД по Ставропольскому краю с конца 2012 года, и его шесть подельников. Источник РИА Новости сообщал накануне, что всего задержаны 32 человека.
https://ria.ru/20210721/vzyatki-1742189842.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210720/safonov-1742057871.html
россия
ессентуки
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задержание главы угибдд ставрополья, россия, партия роста, угибдд, следственный комитет россии (ск рф), ессентуки, воронежская область
14:27 21.07.2021
 
Депутат думы Томска предложила вывести ГИБДД из подчинения МВД

Депутат думы Томска Елена Ульянова предложила вывести ГИБДД из подчинения МВД

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Итогом коррупционного скандала в ГИБДД Ставрополья должен стать вывод дорожной инспекции из подчинения МВД и сосредоточение ГИБДД на функциях защиты пешеходов и борьбы с пробками, считает депутат думы Томска, заместитель председателя "Партии Роста" Елена Ульянова.
Накануне СК сообщил о задержании начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова и его шестерых подельников по делу о взятках на 19 миллионов рублей. Как ожидается, сегодня суд в Ессентуках определит им меру пресечение.
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Хинштейн раскрыл подробности по делу о взятках в ГИБДД Ставрополья
"Скандал с "золотыми унитазами" начальника ГИБДД Ставропольского края, задержание экс-замначальника УГИБДД по Воронежской области – собственника 22 квартир - вызвало большой общественный резонанс. Они свидетельствуют не только о провале реформы полиции, но и о сохранении положения структур ГИБДД как участника и организатора коррупционных сетей. Обещания продажи на аукционах "блатных" номеров и перевода в интернет пропусков для большегрузов так и остаются пустым звуком. Практика различного рода засад, "подстав", неубранных после ремонта дорожных знаков не пресечена. В этом могут сегодня убедиться все, кто едет летом на своем автомобиле на популярные российские курорты", - полагает Ульянова, которую цитирует пресс-служба партии.
По ее мнению, очевидным шагом было бы "изъятие функций, предполагающих коммуникацию с гражданином, из ведения ГИБДД. Сферу выдачи прав имеет смысл передать муниципалитетам, выдачи номеров и пропусков – МФЦ или интернет-службам", а также вывод ГИБДД из системы МВД.
"Один из вариантов – создание подведомственых регионам или муниципалитетам систем дорожной безопасности. Им же должны быть переданы функции регулирования парковочного пространства – вместо сегодняшней ситуации, когда местные депутаты бессильны против установки очередных запрещающих знаков или экстремальных тарифов на парковку возле дома", - приводит пресс-служба слова Ульяновой.
Дом задержанного главы ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 16:15В России
В СКР назвали срок, который грозит главе ставропольского ГИБДД
В качестве ключевых критериев эффективности новой службы она предлагает определить защиту пешеходов и борьбу с дорожными заторами.
Накануне Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей. По данным СК, задержаны Сафонов, который возглавляет УГИБДД по Ставропольскому краю с конца 2012 года, и его шесть подельников. Источник РИА Новости сообщал накануне, что всего задержаны 32 человека.
 
Задержание главы УГИБДД СтавропольяРоссияПартия РостаУГИБДДСледственный комитет России (СК РФ)ЕссентукиВоронежская область
 
 
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