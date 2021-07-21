https://ria.ru/20210721/testirovanie-1742255620.html

Голикова оценила уровень тестирования на коронавирус

Голикова оценила уровень тестирования на коронавирус - РИА Новости, 21.07.2021

Голикова оценила уровень тестирования на коронавирус

Уровень тестирования на коронавирус в России составляет 344,3 на 100 тысяч населения, не соблюдается уровень только в четырех регионах, сообщила вице-премьер РФ РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:52

2021-07-21T17:52

2021-07-21T17:52

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уровень тестирования на коронавирус в России составляет 344,3 на 100 тысяч населения, не соблюдается уровень только в четырех регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На прошедшей неделе среднероссийский показатель составил 344,3 на 100 тысяч населения. Число регионов, в которых не соблюдается установленный уровень, сократилось до четырех. Было в тринадцати", - сказала Голикова на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.Нормативный уровень, как отметила вице-премьер, не выдерживается в Пензенской и Смоленской областях, Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области.

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смоленская область

еврейская автономная область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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