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Голикова оценила уровень тестирования на коронавирус
Голикова оценила уровень тестирования на коронавирус - РИА Новости, 21.07.2021
Голикова оценила уровень тестирования на коронавирус
Уровень тестирования на коронавирус в России составляет 344,3 на 100 тысяч населения, не соблюдается уровень только в четырех регионах, сообщила вице-премьер РФ РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:52
2021-07-21T17:52
2021-07-21T17:52
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уровень тестирования на коронавирус в России составляет 344,3 на 100 тысяч населения, не соблюдается уровень только в четырех регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На прошедшей неделе среднероссийский показатель составил 344,3 на 100 тысяч населения. Число регионов, в которых не соблюдается установленный уровень, сократилось до четырех. Было в тринадцати", - сказала Голикова на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.Нормативный уровень, как отметила вице-премьер, не выдерживается в Пензенской и Смоленской областях, Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области.
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РИА Новости
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Голикова оценила уровень тестирования на коронавирус
Вице-премьер Голикова: уровень тестирования на коронавирус составляет 344,3 на сто тысяч населения