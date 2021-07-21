Тамбовский губернатор проинспектировал строительство новой дороги
ТАМБОВ, 21 июл – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин проверил ход строительства в рамках госпрограммы новой дороги стоимостью почти 1 миллиард рублей, соединяющей север и центр Тамбова, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Работы ведутся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" по государственной программе "Стимул". Из федерального бюджета на эти цели выделено более 600 миллионов рублей. Общий объем финансирования — около 950 миллионов рублей. Сейчас заканчивается реализация четвертого этапа строительства четырехполосной дороги. Проведены торги по двум последним этапам, предусматривающим установку светофоров и освещения", - сказал представитель пресс-службы.
Губернатор посетил микрорайон "Телецентр", где проверил процесс строительства новой дороги.
"Север областного центра стремительно прирастает новыми микрорайонами, и транспортная доступность для его жителей особенно важна. Этот проект поможет снизить нагрузку на имеющиеся дороги и положительно скажется на организации движения транспорта в целом", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Никитин также выразил уверенность, что новый микрорайон по своей инфраструктуре в ближайшем будущем сможет составить конкуренцию югу города, считающемуся престижным.
"Развитие микрорайона "Телецентр" продолжится: наряду с многоэтажками, новыми детскими садами и школой здесь планируют обустроить современное парковое пространство с велодорожками, малыми архитектурными формами, а в перспективе - оборудовать современную набережную", - сказал он.