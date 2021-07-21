Тамбовский губернатор проинспектировал строительство новой дороги

"Работы ведутся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" по государственной программе "Стимул". Из федерального бюджета на эти цели выделено более 600 миллионов рублей. Общий объем финансирования — около 950 миллионов рублей. Сейчас заканчивается реализация четвертого этапа строительства четырехполосной дороги. Проведены торги по двум последним этапам, предусматривающим установку светофоров и освещения", - сказал представитель пресс-службы.