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Тамбовская область
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Тамбовский губернатор проинспектировал строительство новой дороги
Тамбовский губернатор проинспектировал строительство новой дороги - РИА Новости, 21.07.2021
Тамбовский губернатор проинспектировал строительство новой дороги
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин проверил ход строительства в рамках госпрограммы новой дороги стоимостью почти 1 миллиард рублей,... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T20:56
2021-07-21T20:56
тамбовская область
александр никитин
тамбовская область
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ТАМБОВ, 21 июл – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин проверил ход строительства в рамках госпрограммы новой дороги стоимостью почти 1 миллиард рублей, соединяющей север и центр Тамбова, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Губернатор посетил микрорайон "Телецентр", где проверил процесс строительства новой дороги.Никитин также выразил уверенность, что новый микрорайон по своей инфраструктуре в ближайшем будущем сможет составить конкуренцию югу города, считающемуся престижным.
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александр никитин, тамбовская область, тамбов, общество
20:56 21.07.2021
 

Тамбовский губернатор проинспектировал строительство новой дороги

© РИА Новости / Илья ПиталевДорожный знак "Ремонт дороги"
Дорожный знак Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТАМБОВ, 21 июл – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин проверил ход строительства в рамках госпрограммы новой дороги стоимостью почти 1 миллиард рублей, соединяющей север и центр Тамбова, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Работы ведутся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" по государственной программе "Стимул". Из федерального бюджета на эти цели выделено более 600 миллионов рублей. Общий объем финансирования — около 950 миллионов рублей. Сейчас заканчивается реализация четвертого этапа строительства четырехполосной дороги. Проведены торги по двум последним этапам, предусматривающим установку светофоров и освещения", - сказал представитель пресс-службы.
Губернатор посетил микрорайон "Телецентр", где проверил процесс строительства новой дороги.
"Север областного центра стремительно прирастает новыми микрорайонами, и транспортная доступность для его жителей особенно важна. Этот проект поможет снизить нагрузку на имеющиеся дороги и положительно скажется на организации движения транспорта в целом", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Никитин также выразил уверенность, что новый микрорайон по своей инфраструктуре в ближайшем будущем сможет составить конкуренцию югу города, считающемуся престижным.
"Развитие микрорайона "Телецентр" продолжится: наряду с многоэтажками, новыми детскими садами и школой здесь планируют обустроить современное парковое пространство с велодорожками, малыми архитектурными формами, а в перспективе - оборудовать современную набережную", - сказал он.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 19:12Тамбовская область
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Тамбовская областьАлександр НикитинТамбовская областьТамбовОбщество
 
 
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