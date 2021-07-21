https://ria.ru/20210721/sobaki-1742190719.html

Калужское заксобрание ограничит число питомцев в квартирах

Калужское заксобрание ограничит число питомцев в квартирах - РИА Новости, 21.07.2021

Калужское заксобрание ограничит число питомцев в квартирах

Калужские депутаты планируют рассмотреть законопроект об ограничении численности домашних животных, которые содержатся в квартирах и частных домах, после чего... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T13:12

2021-07-21T13:12

2021-07-21T13:12

калужская область

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владислав шапша

госдума рф

козельский район

калужская область

общество

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КАЛУГА, 21 июл – РИА Новости. Калужские депутаты планируют рассмотреть законопроект об ограничении численности домашних животных, которые содержатся в квартирах и частных домах, после чего инициатива будет направлена в Госдуму РФ, заявил РИА Новости председатель заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев.Ранее сообщалось, что прокуратура и полиция выясняют подробности нападения принадлежащей пенсионерке своры собак на шестилетнего мальчика в Козельском районе Калужской области. Об инциденте в своем Telegram-канале написал губернатор Владислав Шапша. Хозяйка животных, по его словам, "была не в состоянии контролировать их поведение и агрессию к окружающим". Губернатор заявил, что выступает за принятие на федеральном уроне норм, которые бы регулировали предельное максимальное количество домашних животных в квартирах и частных домах."Мы искренне сочувствуем родным и близким ребенка и желаем ему скорейшего выздоровления. И, конечно, мы поддерживаем предложенную губернатором инициативу. Необходим конкретный законодательный механизм системного решения проблемы содержания животных в квартирах и частных домах", - заявил Новосельцев.Он отметил, что калужские депутаты имеют опыт законотворческой работы по вопросам содержания домашних животных. Ещё в 2014 году заксобрание приняло региональный закон об ответственном отношении к кошкам и собакам, в нем была прописана процедура обязательной бесплатной регистрации этих животных.

https://ria.ru/20210719/shtraf-1741796310.html

россия

козельский район

калужская область

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россия, владислав шапша, госдума рф, козельский район, калужская область, общество