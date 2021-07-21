https://ria.ru/20210721/smertnost-1742156266.html
В Индии опровергли сообщения о занижении смертности от COVID-19
В Индии опровергли сообщения о занижении смертности от COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021
В Индии опровергли сообщения о занижении смертности от COVID-19
Министр здравоохранения и благосостоянии семьи Индии Мансух Мандавия опроверг сообщения о том, что правительство намеренно занижает статистику по смертности от... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T09:51
2021-07-21T09:51
2021-07-21T09:51
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения и благосостоянии семьи Индии Мансух Мандавия опроверг сообщения о том, что правительство намеренно занижает статистику по смертности от COVID-19.Ранее вашингтонский Центр глобального развития (CGD) опубликовал исследование, в котором говорится, что число реальных смертей в Индии в период пандемии может в десять раз превышать официально объявленное число скончавшихся - 400 тысяч.По словам министра, правительство не имеет отношения к занижению числа смертей."Если и есть заниженная отчетность, то это зона ответственности штатов, а не правительства. Мы только лишь собираем данные от штатов и публикуем их", - передает издание Hindu слова министра на сессии парламента.Он добавил, что премьер Индии Нарендра Моди говорил, что смерти от COVID-19 должны фиксироваться и у власти "нет абсолютно никакой причины скрывать их".Вторая волна коронавируса началась в Индии в конце февраля этого года, а с 21 апреля и по 17 мая число новых случаев заболевания ежедневно превышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз составляло более 400 тысяч.По данным минздрава, в Индии зарегистрировано более 31 миллиона случаев заболевания COVID-19, более 414 тысяч человек при этом скончались.
https://ria.ru/20210627/koronavirus-1738784397.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, нарендра моди, здоровье - общество, индия, в мире
В Индии опровергли сообщения о занижении смертности от COVID-19
Министр здравоохранения Индии Мандавия опроверг сообщения о занижении смертности от COVID-19
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июл - РИА Новости.
Министр здравоохранения и благосостоянии семьи Индии
Мансух Мандавия опроверг сообщения о том, что правительство намеренно занижает статистику по смертности от COVID-19
.
Ранее вашингтонский Центр глобального развития (CGD) опубликовал исследование, в котором говорится, что число реальных смертей в Индии в период пандемии может в десять раз превышать официально объявленное число скончавшихся - 400 тысяч.
По словам министра, правительство не имеет отношения к занижению числа смертей.
"Если и есть заниженная отчетность, то это зона ответственности штатов, а не правительства. Мы только лишь собираем данные от штатов и публикуем их", - передает издание Hindu слова министра на сессии парламента.
Он добавил, что премьер Индии Нарендра Моди
говорил, что смерти от COVID-19 должны фиксироваться и у власти "нет абсолютно никакой причины скрывать их".
Вторая волна коронавируса началась в Индии в конце февраля этого года, а с 21 апреля и по 17 мая число новых случаев заболевания ежедневно превышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз составляло более 400 тысяч.
По данным минздрава, в Индии зарегистрировано более 31 миллиона случаев заболевания COVID-19, более 414 тысяч человек при этом скончались.