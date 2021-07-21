https://ria.ru/20210721/shkola-1742154930.html

В России проверят соблюдение прав детей как участников дорожного движения

В России проверят соблюдение прав детей как участников дорожного движения - РИА Новости, 21.07.2021

В России проверят соблюдение прав детей как участников дорожного движения

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить соблюдение прав детей как участников дорожного движения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T09:41

2021-07-21T09:41

2021-07-21T09:56

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить соблюдение прав детей как участников дорожного движения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В Генпрокуратуре отметили, что многочисленные ДТП с участием детей нередко свидетельствуют о ненадлежащей организации дорожного движения на территориях, прилегающих к образовательным организациям, местам отдыха и проведения досуга несовершеннолетних."С учетом этого генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам всех субъектов перед началом нового учебного года провести проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения вблизи территорий образовательных и иных организаций для детей", - говорится в сообщении.Так, прокуроры должны проверить достаточность оснащения таких участков автомобильных дорог техническими средствами организации движения, в том числе дорожными знаками, светофорами, искусственными неровностями.Прокурорами при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на обеспечение соблюдения законодательства, прав и законных интересов детей, понуждение уполномоченных органов к исполнению возложенных на них обязанностей.Также будет дана оценка полноте осуществления органами местного самоуправления и органами Госавтоинспекции возложенных на них полномочий в сфере организации дорожного движения и эксплуатации автомобильных дорог.По всем выявленным нарушениям закона буду приняты меры реагирования.

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/dtp-1738183344.html

https://ria.ru/20210720/dtp-1742061410.html

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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество