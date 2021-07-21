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В России проверят соблюдение прав детей как участников дорожного движения
В России проверят соблюдение прав детей как участников дорожного движения - РИА Новости, 21.07.2021
В России проверят соблюдение прав детей как участников дорожного движения
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить соблюдение прав детей как участников дорожного движения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T09:41
2021-07-21T09:56
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить соблюдение прав детей как участников дорожного движения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В Генпрокуратуре отметили, что многочисленные ДТП с участием детей нередко свидетельствуют о ненадлежащей организации дорожного движения на территориях, прилегающих к образовательным организациям, местам отдыха и проведения досуга несовершеннолетних."С учетом этого генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам всех субъектов перед началом нового учебного года провести проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения вблизи территорий образовательных и иных организаций для детей", - говорится в сообщении.Так, прокуроры должны проверить достаточность оснащения таких участков автомобильных дорог техническими средствами организации движения, в том числе дорожными знаками, светофорами, искусственными неровностями.Прокурорами при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на обеспечение соблюдения законодательства, прав и законных интересов детей, понуждение уполномоченных органов к исполнению возложенных на них обязанностей.Также будет дана оценка полноте осуществления органами местного самоуправления и органами Госавтоинспекции возложенных на них полномочий в сфере организации дорожного движения и эксплуатации автомобильных дорог.По всем выявленным нарушениям закона буду приняты меры реагирования.
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/dtp-1738183344.html
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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество
09:41 21.07.2021 (обновлено: 09:56 21.07.2021)
 
В России проверят соблюдение прав детей как участников дорожного движения

Генпрокурор России Краснов поручил до сентября проверить безопасность детей на дорогах у школ

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить соблюдение прав детей как участников дорожного движения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В Генпрокуратуре отметили, что многочисленные ДТП с участием детей нередко свидетельствуют о ненадлежащей организации дорожного движения на территориях, прилегающих к образовательным организациям, местам отдыха и проведения досуга несовершеннолетних.
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"С учетом этого генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам всех субъектов перед началом нового учебного года провести проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения вблизи территорий образовательных и иных организаций для детей", - говорится в сообщении.
Так, прокуроры должны проверить достаточность оснащения таких участков автомобильных дорог техническими средствами организации движения, в том числе дорожными знаками, светофорами, искусственными неровностями.
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Прокурорами при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на обеспечение соблюдения законодательства, прав и законных интересов детей, понуждение уполномоченных органов к исполнению возложенных на них обязанностей.
Также будет дана оценка полноте осуществления органами местного самоуправления и органами Госавтоинспекции возложенных на них полномочий в сфере организации дорожного движения и эксплуатации автомобильных дорог.
По всем выявленным нарушениям закона буду приняты меры реагирования.
 
РоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
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