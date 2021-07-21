https://ria.ru/20210721/rpts-1742201757.html
В РПЦ поручили епархиям следить за помощью нуждающимся
В РПЦ поручили епархиям следить за помощью нуждающимся - РИА Новости, 21.07.2021
В РПЦ поручили епархиям следить за помощью нуждающимся
В приходах Русской православной церкви не должны отказывать в помощи нуждающимся, контроль за этим возложен на социальные отделы в епархиях, следует из... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T13:57
2021-07-21T13:57
2021-07-21T15:39
религия и мировоззрение
московский патриархат
русская православная церковь
помощь
москва
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В приходах Русской православной церкви не должны отказывать в помощи нуждающимся, контроль за этим возложен на социальные отделы в епархиях, следует из итогового документа X Общецерковного съезда по социальному служению, опубликованного в среду на сайте синодального отдела Московского патриархата по социальному служению и церковной благотворительности.X Общецерковный съезд по социальному служению прошел 13-15 мая в Москве. Документ, принятый по итогам съезда, утвержден патриархом Московским и вся Руси Кириллом и будет направлен в епархии."Социальный отдел епархии призван следить за тем, чтобы на приходах не отказывали в помощи нуждающимся людям. В случае, если у прихода нет ресурсов оказать помощь, представитель прихода должен обратиться в епархиальный социальный отдел. Если не удается оказать поддержку на епархиальном уровне, социальный отдел должен обратиться за помощью в синодальный отдел по благотворительности", - сказано в документе.Также отмечается, что необходимо создавать церковные центры гуманитарной помощи в крупных городах."Учитывая востребованность церковных центров гуманитарной помощи, в каждом крупном городе епархии предлагается создать такой центр. Синодальный отдел по благотворительности готов оказать поддержку в организации центра", - уточняют авторы.Социальные отделы епархий также "должны озаботиться улучшением работы уже открытых центров гуманитарной помощи", в частности, "на всех информационных ресурсах епархии должна быть размещена информация о расписании, адресе, телефоне и правилах работы центра", а сотрудникам социальных отделов епархий нужно "изучить успешный опыт организации центров гуманитарной помощи".
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московский патриархат, русская православная церковь, помощь, москва
13:57 21.07.2021 (обновлено: 15:39 21.07.2021)
В РПЦ поручили епархиям следить за помощью нуждающимся
В РПЦ поручили синодальным отделам епархий следить, чтобы приходы помогали нуждающимся
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости.
В приходах Русской православной церкви
не должны отказывать в помощи нуждающимся, контроль за этим возложен на социальные отделы в епархиях, следует из итогового документа X Общецерковного съезда по социальному служению, опубликованного в среду на сайте синодального отдела Московского патриархата
по социальному служению и церковной благотворительности.
X Общецерковный съезд по социальному служению прошел 13-15 мая в Москве
. Документ, принятый по итогам съезда, утвержден патриархом Московским и вся Руси Кириллом и будет направлен в епархии.
"Социальный отдел епархии призван следить за тем, чтобы на приходах не отказывали в помощи нуждающимся людям. В случае, если у прихода нет ресурсов оказать помощь, представитель прихода должен обратиться в епархиальный социальный отдел. Если не удается оказать поддержку на епархиальном уровне, социальный отдел должен обратиться за помощью в синодальный отдел по благотворительности", - сказано в документе.
Также отмечается, что необходимо создавать церковные центры гуманитарной помощи в крупных городах.
"Учитывая востребованность церковных центров гуманитарной помощи, в каждом крупном городе епархии предлагается создать такой центр. Синодальный отдел по благотворительности готов оказать поддержку в организации центра", - уточняют авторы.
Социальные отделы епархий также "должны озаботиться улучшением работы уже открытых центров гуманитарной помощи", в частности, "на всех информационных ресурсах епархии должна быть размещена информация о расписании, адресе, телефоне и правилах работы центра", а сотрудникам социальных отделов епархий нужно "изучить успешный опыт организации центров гуманитарной помощи".