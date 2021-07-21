https://ria.ru/20210721/robo-taksi-1742175516.html

Разработчики: китайские робо-такси безопаснее обычных

Разработчики: китайские робо-такси безопаснее обычных - РИА Новости, 21.07.2021

Разработчики: китайские робо-такси безопаснее обычных

Китайские системы автономного управления автомобилями превзошли обычных шоферов по уровню безопасности вождения, заявили сразу несколько разработчиков... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:46

2021-07-21T11:46

2021-07-21T11:46

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технологии

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МОСКВА, 21 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские системы автономного управления автомобилями превзошли обычных шоферов по уровню безопасности вождения, заявили сразу несколько разработчиков робо-такси.Так, руководитель подразделения автономного вождения при интернет-гиганте Baidu Сюй Баоцян отметил, что у созданных компанией робо-такси "уровень успешного решения сложных ситуаций на городских дорогах достигает 99,99%, что выше, чем у простых водителей". Baidu уже запустила в коммерческую эксплуатацию свои беспилотные такси в пекинском парке Шоуган, где располагается оргкомитет зимних Олимпийских игр-2022. В ближайшие два года корпорация намерена запустить службу робо-такси в 30 китайских городах, размер беспилотного таксопарка достигнет 3000 авто в 2023-м.Вице-президент финансируемого японской Toyota стартапа беспилотных такси pony.ai Чжан Нин также отметил высокую безопасность роботизированных "машин с шашечками". "Если честно, наши робо-такси справляются с дорогой куда лучше среднестатистического водителя DIDI (крупнейшая в КНР служба заказа такси)", - заявил предприниматель.

https://ria.ru/20210719/elektromobili-1741861010.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, технологии