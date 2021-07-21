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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210721/robo-taksi-1742175516.html
Разработчики: китайские робо-такси безопаснее обычных
Разработчики: китайские робо-такси безопаснее обычных - РИА Новости, 21.07.2021
Разработчики: китайские робо-такси безопаснее обычных
Китайские системы автономного управления автомобилями превзошли обычных шоферов по уровню безопасности вождения, заявили сразу несколько разработчиков... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:46
2021-07-21T11:46
россия-китай: главное
китай
технологии
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МОСКВА, 21 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские системы автономного управления автомобилями превзошли обычных шоферов по уровню безопасности вождения, заявили сразу несколько разработчиков робо-такси.Так, руководитель подразделения автономного вождения при интернет-гиганте Baidu Сюй Баоцян отметил, что у созданных компанией робо-такси "уровень успешного решения сложных ситуаций на городских дорогах достигает 99,99%, что выше, чем у простых водителей". Baidu уже запустила в коммерческую эксплуатацию свои беспилотные такси в пекинском парке Шоуган, где располагается оргкомитет зимних Олимпийских игр-2022. В ближайшие два года корпорация намерена запустить службу робо-такси в 30 китайских городах, размер беспилотного таксопарка достигнет 3000 авто в 2023-м.Вице-президент финансируемого японской Toyota стартапа беспилотных такси pony.ai Чжан Нин также отметил высокую безопасность роботизированных "машин с шашечками". "Если честно, наши робо-такси справляются с дорогой куда лучше среднестатистического водителя DIDI (крупнейшая в КНР служба заказа такси)", - заявил предприниматель.
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китай, технологии
11:46 21.07.2021
 

Разработчики: китайские робо-такси безопаснее обычных

© AP Photo / Andy WongРобо-такси компании Baidu в пекинском парке Шоуган
Робо-такси компании Baidu в пекинском парке Шоуган - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские системы автономного управления автомобилями превзошли обычных шоферов по уровню безопасности вождения, заявили сразу несколько разработчиков робо-такси.
Так, руководитель подразделения автономного вождения при интернет-гиганте Baidu Сюй Баоцян отметил, что у созданных компанией робо-такси "уровень успешного решения сложных ситуаций на городских дорогах достигает 99,99%, что выше, чем у простых водителей". Baidu уже запустила в коммерческую эксплуатацию свои беспилотные такси в пекинском парке Шоуган, где располагается оргкомитет зимних Олимпийских игр-2022. В ближайшие два года корпорация намерена запустить службу робо-такси в 30 китайских городах, размер беспилотного таксопарка достигнет 3000 авто в 2023-м.
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Вице-президент финансируемого японской Toyota стартапа беспилотных такси pony.ai Чжан Нин также отметил высокую безопасность роботизированных "машин с шашечками". "Если честно, наши робо-такси справляются с дорогой куда лучше среднестатистического водителя DIDI (крупнейшая в КНР служба заказа такси)", - заявил предприниматель.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайТехнологии
 
 
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