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СК проверяет жалобу на отказ в медпомощи ребенку с отеком Квинке на Урале
СК проверяет жалобу на отказ в медпомощи ребенку с отеком Квинке на Урале - РИА Новости, 21.07.2021
СК проверяет жалобу на отказ в медпомощи ребенку с отеком Квинке на Урале
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад по проверке жалобы родителей трехлетнего ребенка в Свердловской области, который едва РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T13:47
2021-07-21T13:47
2021-07-21T14:00
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
свердловская область
происшествия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад по проверке жалобы родителей трехлетнего ребенка в Свердловской области, который едва не погиб от отека Квинке после отказа врачей помочь, сообщается на сайте СК РФ."Председатель Следственного комитета России поручил руководству ряда территориальных следственных управлений доложить о ходе расследования уголовных дел и доследственных проверок по фактам происшествий, в результате которых пострадали дети... В Свердловской области органами СК проводится доследственная проверка по обращению родителей трехлетнего ребенка, которые обвиняют врачей поликлиники в отказе спасти его от отека Квинке, в результате чего мальчик едва не погиб", - говорится в сообщении.Отмечается, что Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20210712/bastrykin-1740887247.html
свердловская область
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, свердловская область, происшествия
13:47 21.07.2021 (обновлено: 14:00 21.07.2021)
СК проверяет жалобу на отказ в медпомощи ребенку с отеком Квинке на Урале
Главе СК Бастрыкину доложат о жалобе родителей ребенка с Урала, который едва не умер от отека Квинке