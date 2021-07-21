Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210721/rebenok-1742199815.html
СК проверяет жалобу на отказ в медпомощи ребенку с отеком Квинке на Урале
СК проверяет жалобу на отказ в медпомощи ребенку с отеком Квинке на Урале - РИА Новости, 21.07.2021
СК проверяет жалобу на отказ в медпомощи ребенку с отеком Квинке на Урале
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад по проверке жалобы родителей трехлетнего ребенка в Свердловской области, который едва РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T13:47
2021-07-21T14:00
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
свердловская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_f0856c4f9355bdb6a3725a440215b46d.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад по проверке жалобы родителей трехлетнего ребенка в Свердловской области, который едва не погиб от отека Квинке после отказа врачей помочь, сообщается на сайте СК РФ."Председатель Следственного комитета России поручил руководству ряда территориальных следственных управлений доложить о ходе расследования уголовных дел и доследственных проверок по фактам происшествий, в результате которых пострадали дети... В Свердловской области органами СК проводится доследственная проверка по обращению родителей трехлетнего ребенка, которые обвиняют врачей поликлиники в отказе спасти его от отека Квинке, в результате чего мальчик едва не погиб", - говорится в сообщении.Отмечается, что Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20210712/bastrykin-1740887247.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_14:0:1266:939_1920x0_80_0_0_3e786e607d052490a98902131eff31f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, свердловская область, происшествия
13:47 21.07.2021 (обновлено: 14:00 21.07.2021)
 
СК проверяет жалобу на отказ в медпомощи ребенку с отеком Квинке на Урале

Главе СК Бастрыкину доложат о жалобе родителей ребенка с Урала, который едва не умер от отека Квинке

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад по проверке жалобы родителей трехлетнего ребенка в Свердловской области, который едва не погиб от отека Квинке после отказа врачей помочь, сообщается на сайте СК РФ.
"Председатель Следственного комитета России поручил руководству ряда территориальных следственных управлений доложить о ходе расследования уголовных дел и доследственных проверок по фактам происшествий, в результате которых пострадали дети... В Свердловской области органами СК проводится доследственная проверка по обращению родителей трехлетнего ребенка, которые обвиняют врачей поликлиники в отказе спасти его от отека Квинке, в результате чего мальчик едва не погиб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 11:18
Главе СК доложат о деле матери, убившей сына за плач в Хабаровском крае
 
Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинСвердловская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:00В МИД призвали противостоять дискриминации россиян за рубежом
15:59В Германии продлили ограничения по въезду в страну из-за COVID-19
15:59Власти Москвы рассказали, как в городе отметили Курбан-байрам
15:59Лукашенко обвинил Европу в провоцировании третьей мировой войны
15:58Пилот Ан-28, жестко севшего под Томском, рассказал про свой стаж
15:57Мурашко поручил проверить работу врачей из Бурятии после гибели пациента
15:49Калининградец получил срок за надругательство над 13 мальчиками
15:47Минпромторг предложил изымать автомобили за перевозку нелегальных сигарет
15:47Сотрудников метро Казани заподозрили в майнинге на электроподстанции
15:46Храмы в России должны избежать участи египетских пирамид, заявил патриарх
15:45Собянина попросили не применять к НКО санкции по отчетам о вакцинации
15:41Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова
15:41Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей
15:40На Украине отреагировали на статью Politico о "Северном потоке — 2"
15:40Госдума направила в ПА ОДКБ материалы по вмешательству Запада в выборы
15:37В России составили рейтинг самых чистых регионов
15:36Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу
15:35Лукашенко отверг обвинения в принудительной посадке самолета Ryanair
15:33"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям
15:22Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19
Лента новостейМолния