https://ria.ru/20210721/razryadka-1742119352.html

Эксперт дал совет тем, у кого летом стал быстро разряжаться телефон

Эксперт дал совет тем, у кого летом стал быстро разряжаться телефон - РИА Новости, 21.07.2021

Эксперт дал совет тем, у кого летом стал быстро разряжаться телефон

"Слабым звеном" любого смартфона вне зависимости от производителя является аккумулятор. Как справиться с проблемой, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T02:15

2021-07-21T02:15

2021-07-21T02:15

mobile research group

россия

смартфоны

эльдар муртазин

технологии

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. "Слабым звеном" любого смартфона вне зависимости от производителя является аккумулятор. Как справиться с проблемой, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.У любой аккумуляторной батареи, в том числе той, что стоит в смартфоне, есть предельное число циклов зарядки и разрядки. В случае превышения этого количества возможно снижение производительности гаджета, а в запущенных случаях и неожиданное отключение на жаре или холоде, отметил специалист.То есть, условно, если вы летом выйдете из кондиционированного помещения на жару или зимой из теплого дома на холод и вам кто-то позвонит, то смартфон может неожиданно выключиться. Но эта проблема решаема — нужно просто поменять в аппарате батарею."Ее можно заменить вне зависимости от того, разборный корпус у гаджета или нет. В сервисном центре можно заменить любую батарею. Раз в три-четыре года можно это делать", — посоветовал Муртазин.При этом он особо подчеркнул, что менять аккумуляторную батарею следует в официальном сервисном центре —попытка сэкономить, поставив дешевый несертифицированный аналог может повлечь куда более серьезные расходы и даже привести к утрате гаджета."В официальном сервисном центре замена батареи стоит денег. Из-за этого люди меняют аккумулятор в условной лавке "дяди Сережи" на минус втором этаже подвала где-то на окраине города. Там ставят китайский аналог оригинала, но что за аккумулятор вам там могут поставить, откуда он и как он себя поведет, никто не знает, включая самого условного "дядю Сережу". Тут возможно вздутие, воспламенение и все что угодно", — предупредил Муртазин.

https://ria.ru/20210720/smartfon-1741988170.html

https://ria.ru/20210719/remont-1741914568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mobile research group, россия, смартфоны, эльдар муртазин, технологии