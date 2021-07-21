https://ria.ru/20210721/puteshestvie-1742173206.html

Определено число туристов, заменивших поездки за рубеж на туры по России

Определено число туристов, заменивших поездки за рубеж на туры по России - РИА Новости, 21.07.2021

Определено число туристов, заменивших поездки за рубеж на туры по России

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как изменились направления их путешествий из-за пандемии, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:24

2021-07-21T14:24

2021-07-21T14:25

туризм

отдых в россии 2021 летом

россия

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туту.ру

новости - туризм

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как изменились направления их путешествий из-за пандемии, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1304 пользователей и выяснили, что почти каждый пятый (18 процентов) из них в этом году полностью отказался от поездок за границу и переключился на внутренний туризм. Еще 22 процента сказали, что они и раньше вместо заморских курортов проводили отпуск внутри страны.Находят возможность выбраться за рубеж даже в текущих условиях 12 процентов респондентов. Большая часть опрошенных (48 процентов) за границу сейчас не ездят, но и по России не путешествуют.По данным сервиса, у тех туристов, которые в 2018 и 2019 годах хотя бы раз в году летали отдыхать за границу, доля перелетов по России в текущем году выросла втрое: в прошлые годы она составляла 25 процентов, а в 2021 году — 76 процентов.

https://ria.ru/20210720/vladimir-1741892498.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых в россии 2021 летом, россия, туризм, туту.ру, новости - туризм