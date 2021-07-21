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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210721/puteshestvie-1742173206.html
Определено число туристов, заменивших поездки за рубеж на туры по России
Определено число туристов, заменивших поездки за рубеж на туры по России - РИА Новости, 21.07.2021
Определено число туристов, заменивших поездки за рубеж на туры по России
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как изменились направления их путешествий из-за пандемии, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:24
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туризм
отдых в россии 2021 летом
россия
туризм
туту.ру
новости - туризм
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как изменились направления их путешествий из-за пандемии, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1304 пользователей и выяснили, что почти каждый пятый (18 процентов) из них в этом году полностью отказался от поездок за границу и переключился на внутренний туризм. Еще 22 процента сказали, что они и раньше вместо заморских курортов проводили отпуск внутри страны.Находят возможность выбраться за рубеж даже в текущих условиях 12 процентов респондентов. Большая часть опрошенных (48 процентов) за границу сейчас не ездят, но и по России не путешествуют.По данным сервиса, у тех туристов, которые в 2018 и 2019 годах хотя бы раз в году летали отдыхать за границу, доля перелетов по России в текущем году выросла втрое: в прошлые годы она составляла 25 процентов, а в 2021 году — 76 процентов.
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отдых в россии 2021 летом, россия, туризм, туту.ру, новости - туризм
14:24 21.07.2021 (обновлено: 14:25 21.07.2021)
 

Определено число туристов, заменивших поездки за рубеж на туры по России

© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Вид на церкви со смотровой площадки на "кабацкой горе"
Суздаль. Вид на церкви со смотровой площадки на кабацкой горе - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как изменились направления их путешествий из-за пандемии, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1304 пользователей и выяснили, что почти каждый пятый (18 процентов) из них в этом году полностью отказался от поездок за границу и переключился на внутренний туризм. Еще 22 процента сказали, что они и раньше вместо заморских курортов проводили отпуск внутри страны.
Находят возможность выбраться за рубеж даже в текущих условиях 12 процентов респондентов. Большая часть опрошенных (48 процентов) за границу сейчас не ездят, но и по России не путешествуют.
По данным сервиса, у тех туристов, которые в 2018 и 2019 годах хотя бы раз в году летали отдыхать за границу, доля перелетов по России в текущем году выросла втрое: в прошлые годы она составляла 25 процентов, а в 2021 году — 76 процентов.
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