https://ria.ru/20210721/puteshestvie-1742173206.html
Определено число туристов, заменивших поездки за рубеж на туры по России
Определено число туристов, заменивших поездки за рубеж на туры по России - РИА Новости, 21.07.2021
Определено число туристов, заменивших поездки за рубеж на туры по России
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как изменились направления их путешествий из-за пандемии, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:24
2021-07-21T14:24
2021-07-21T14:25
туризм
отдых в россии 2021 летом
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туту.ру
новости - туризм
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как изменились направления их путешествий из-за пандемии, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1304 пользователей и выяснили, что почти каждый пятый (18 процентов) из них в этом году полностью отказался от поездок за границу и переключился на внутренний туризм. Еще 22 процента сказали, что они и раньше вместо заморских курортов проводили отпуск внутри страны.Находят возможность выбраться за рубеж даже в текущих условиях 12 процентов респондентов. Большая часть опрошенных (48 процентов) за границу сейчас не ездят, но и по России не путешествуют.По данным сервиса, у тех туристов, которые в 2018 и 2019 годах хотя бы раз в году летали отдыхать за границу, доля перелетов по России в текущем году выросла втрое: в прошлые годы она составляла 25 процентов, а в 2021 году — 76 процентов.
https://ria.ru/20210720/vladimir-1741892498.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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отдых в россии 2021 летом, россия, туризм, туту.ру, новости - туризм
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как изменились направления их путешествий из-за пандемии, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1304 пользователей и выяснили, что почти каждый пятый (18 процентов) из них в этом году полностью отказался от поездок за границу и переключился на внутренний туризм. Еще 22 процента сказали, что они и раньше вместо заморских курортов проводили отпуск внутри страны.
Находят возможность выбраться за рубеж даже в текущих условиях 12 процентов респондентов. Большая часть опрошенных (48 процентов) за границу сейчас не ездят, но и по России не путешествуют.
По данным сервиса, у тех туристов, которые в 2018 и 2019 годах хотя бы раз в году летали отдыхать за границу, доля перелетов по России в текущем году выросла втрое: в прошлые годы она составляла 25 процентов, а в 2021 году — 76 процентов.