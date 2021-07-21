17:25 21.07.2021 (обновлено: 18:41 21.07.2021)
Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров регионам
Президент Путин заявил о необходимости оказать финансовую помощь пострадавшим от пожаров регионам
© AP Photo / Alexey VasilyevЛесной пожар в Якутии
© AP Photo / Alexey Vasilyev
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости оказать финансовую помощь страдающим от пожаров регионам.
Ранее президент попросил администрацию президента и кабмин подготовить поручения по борьбе с лесными пожарами в России — в частности, по внедрению новой методики оказания финансовой помощи и поддержки регионам.
"Я так понимаю, что она уже сделана, подготовлена методика, нужно просто отследить, чтобы она исполнялась и внедрялась активнее. Конечно, нужно оказать помощь регионам в дополнительном финансировании, там, где это нужно сегодня. Как руководитель Карелии говорил, средства закончились, а самолеты-то должны делать. Это нужно сделать обязательно", — сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Конечно, нужно обязательно довести до конца все вопросы, связанные с поддержкой пострадавших. Имеются в виду выплаты, которые людям полагаются, возведение новых жилых строений вовремя. И, конечно, нужно до холодов постараться это сделать", — сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Ранее глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ситуация с лесными пожарами в Карелии остается сложной: по сравнению с прошлым годом отмечается кратный рост числа очагов. Основные причины пожаров — сильная жара и отсутствие дождей.