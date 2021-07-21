https://ria.ru/20210721/pozhary-1742248742.html

Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров регионам

Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров регионам - РИА Новости, 21.07.2021

Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров регионам

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости оказать финансовую помощь страдающим от пожаров регионам. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:25

2021-07-21T17:25

2021-07-21T18:41

природные пожары в россии

евгений зиничев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

владимир путин

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741911116_0:382:2520:1800_1920x0_80_0_0_1699033708458b47d2957f526c5ef522.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости оказать финансовую помощь страдающим от пожаров регионам.Ранее президент попросил администрацию президента и кабмин подготовить поручения по борьбе с лесными пожарами в России — в частности, по внедрению новой методики оказания финансовой помощи и поддержки регионам."Конечно, нужно обязательно довести до конца все вопросы, связанные с поддержкой пострадавших. Имеются в виду выплаты, которые людям полагаются, возведение новых жилых строений вовремя. И, конечно, нужно до холодов постараться это сделать", — сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.Ранее глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ситуация с лесными пожарами в Карелии остается сложной: по сравнению с прошлым годом отмечается кратный рост числа очагов. Основные причины пожаров — сильная жара и отсутствие дождей.

https://ria.ru/20210721/pozhar-1742239739.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природные пожары в россии, евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, владимир путин, происшествия