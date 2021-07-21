https://ria.ru/20210721/potok-1742185878.html

Украинский эксперт оценил сообщения о сделке по "Северному потоку — 2"

Украинский эксперт оценил сообщения о сделке по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021

Украинский эксперт оценил сообщения о сделке по "Северному потоку — 2"

Сделка между США и ФРГ по проекту "Северный поток 2" будет рамочной, договоренностей о больших инвестициях в Украину ждать не стоит, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:37

2021-07-21T12:37

2021-07-21T12:37

россия

nord stream 2 ag

тед круз (сенатор от штата техас)

северный поток — 2

александр охрименко

балтийское море

евросоюз

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603757197_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_b122d0b9b237f99eafa6d8e30d6a0f3e.jpg

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Сделка между США и ФРГ по проекту "Северный поток 2" будет рамочной, договоренностей о больших инвестициях в Украину ждать не стоит, заявил РИА Новости украинский экономический эксперт Александр Охрименко.Во вторник СМИ сообщили, что договоренности между США и Германией о проекте "Северный поток 2" достигнуты. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США и Германия могут объявить о договоренности в среду. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России."Сделка будет чисто рамочной – общие фразы об энергетической безопасности Украины, о недопущении энергетического шантажа со стороны России… Украина если там и будет упоминаться, то опосредованно", - сказал Охрименко. При этом, по мнению эксперта, США и ФРГ в конечном итоге все же не удастся повлиять на РФ.Охрименко считает, что сделка в первую очередь будет касаться договоренностей между ФРГ и США по поводу поставки американского сжиженного газа.Эксперт также уверен, что не будет серьезных договоренностей и о больших инвестициях в Украину. "Это не более чем рамочные разговоры, даже не договоренности", - отметил он."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.

https://ria.ru/20210721/gazoprovod-1742182724.html

https://ria.ru/20210721/molchanie-1742144476.html

https://ria.ru/20210720/potok-1742076341.html

россия

балтийское море

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, nord stream 2 ag, тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, александр охрименко, балтийское море, евросоюз, сша, в мире