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https://ria.ru/20210721/potok-1742185878.html
Украинский эксперт оценил сообщения о сделке по "Северному потоку — 2"
Украинский эксперт оценил сообщения о сделке по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021
Украинский эксперт оценил сообщения о сделке по "Северному потоку — 2"
Сделка между США и ФРГ по проекту "Северный поток 2" будет рамочной, договоренностей о больших инвестициях в Украину ждать не стоит, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:37
2021-07-21T12:37
россия
nord stream 2 ag
тед круз (сенатор от штата техас)
северный поток — 2
александр охрименко
балтийское море
евросоюз
сша
в мире
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Сделка между США и ФРГ по проекту "Северный поток 2" будет рамочной, договоренностей о больших инвестициях в Украину ждать не стоит, заявил РИА Новости украинский экономический эксперт Александр Охрименко.Во вторник СМИ сообщили, что договоренности между США и Германией о проекте "Северный поток 2" достигнуты. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США и Германия могут объявить о договоренности в среду. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России."Сделка будет чисто рамочной – общие фразы об энергетической безопасности Украины, о недопущении энергетического шантажа со стороны России… Украина если там и будет упоминаться, то опосредованно", - сказал Охрименко. При этом, по мнению эксперта, США и ФРГ в конечном итоге все же не удастся повлиять на РФ.Охрименко считает, что сделка в первую очередь будет касаться договоренностей между ФРГ и США по поводу поставки американского сжиженного газа.Эксперт также уверен, что не будет серьезных договоренностей и о больших инвестициях в Украину. "Это не более чем рамочные разговоры, даже не договоренности", - отметил он."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
https://ria.ru/20210721/gazoprovod-1742182724.html
https://ria.ru/20210721/molchanie-1742144476.html
https://ria.ru/20210720/potok-1742076341.html
россия
балтийское море
сша
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россия, nord stream 2 ag, тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, александр охрименко, балтийское море, евросоюз, сша, в мире
12:37 21.07.2021
 
Украинский эксперт оценил сообщения о сделке по "Северному потоку — 2"

Украинский эксперт Охрименко: сделка между США и Германией по "Северному потоку — 2" будет рамочной

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Сделка между США и ФРГ по проекту "Северный поток 2" будет рамочной, договоренностей о больших инвестициях в Украину ждать не стоит, заявил РИА Новости украинский экономический эксперт Александр Охрименко.
Во вторник СМИ сообщили, что договоренности между США и Германией о проекте "Северный поток 2" достигнуты. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США и Германия могут объявить о договоренности в среду. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
12:20
Кремль прокомментировал контакты Германии и США по "Северному потоку — 2"
"Сделка будет чисто рамочной – общие фразы об энергетической безопасности Украины, о недопущении энергетического шантажа со стороны России… Украина если там и будет упоминаться, то опосредованно", - сказал Охрименко. При этом, по мнению эксперта, США и ФРГ в конечном итоге все же не удастся повлиять на РФ.
Охрименко считает, что сделка в первую очередь будет касаться договоренностей между ФРГ и США по поводу поставки американского сжиженного газа.
Эксперт также уверен, что не будет серьезных договоренностей и о больших инвестициях в Украину. "Это не более чем рамочные разговоры, даже не договоренности", - отметил он.
Трубы для строительства Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
07:59
СМИ: США попросили Украину помолчать в вопросе "Северного потока — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 17:28
Политолог оценил возможность договоренности по "Северному потоку — 2"
 
РоссияNord Stream 2 AGТед Круз (сенатор от штата Техас)Северный поток — 2Александр ОхрименкоБалтийское мореЕвросоюзСШАВ мире
 
 
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