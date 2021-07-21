Швейцария готова принять консультации России и США по стратстабильности
МИД: Швейцария готова принять консультации России и США по стратстабильности
© Фото : МИД РФКомната, в которой пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
ЦЮРИХ, 21 июл - РИА Новости. Швейцария готова принять у себя консультации России и США по вопросам стратегической стабильности, если в этом будет необходимость, заявила РИА Новости официальный представитель Федерального департамента иностранных дел (МИД) страны Элиза Рагги.
"Швейцария готова предложить свои услуги, если они полезны и желательны. Это также включает в себя выполнение функций принимающей стороны или помощь в организации дискуссий и встреч. МИД не может комментировать конкретные предложения из соображений конфиденциальности", - сказала Рагги.
В понедельник американская газета Hill сообщила, что консультации России и США по вопросам стратегической стабильности, как ожидается, состоятся 28 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник отметил, что точная дата проведения российско-американских консультаций будет объявлена "своевременно".
Ранее российский дипломатический источник заявлял РИА Новости, что российско-американские консультации по стратегической стабильности состоятся до конца июля. По его словам, Москва выступает за то, чтобы обсуждать с США все без исключения виды вооружений, влияющие на стратегическую стабильность. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в конце июня заявил РИА Новости, что возглавит делегацию РФ на предстоящих консультациях.
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.