Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210721/politika-1742216450.html
Швейцария готова принять консультации России и США по стратстабильности
Швейцария готова принять консультации России и США по стратстабильности - РИА Новости, 21.07.2021
Швейцария готова принять консультации России и США по стратстабильности
Швейцария готова принять у себя консультации России и США по вопросам стратегической стабильности, если в этом будет необходимость, заявила РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:54
2021-07-21T14:54
россия
сергей рябков
джо байден
женева (город)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737180743_0:597:960:1137_1920x0_80_0_0_3c26bb498f4a15ab270dbb17118b7ad9.jpg
ЦЮРИХ, 21 июл - РИА Новости. Швейцария готова принять у себя консультации России и США по вопросам стратегической стабильности, если в этом будет необходимость, заявила РИА Новости официальный представитель Федерального департамента иностранных дел (МИД) страны Элиза Рагги."Швейцария готова предложить свои услуги, если они полезны и желательны. Это также включает в себя выполнение функций принимающей стороны или помощь в организации дискуссий и встреч. МИД не может комментировать конкретные предложения из соображений конфиденциальности", - сказала Рагги.В понедельник американская газета Hill сообщила, что консультации России и США по вопросам стратегической стабильности, как ожидается, состоятся 28 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник отметил, что точная дата проведения российско-американских консультаций будет объявлена "своевременно".Ранее российский дипломатический источник заявлял РИА Новости, что российско-американские консультации по стратегической стабильности состоятся до конца июля. По его словам, Москва выступает за то, чтобы обсуждать с США все без исключения виды вооружений, влияющие на стратегическую стабильность. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в конце июня заявил РИА Новости, что возглавит делегацию РФ на предстоящих консультациях.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/ryabkov-1740079375.html
россия
женева (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737180743_0:458:960:1178_1920x0_80_0_0_3b8b51c0e90c7b75227bffbb42a8a728.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей рябков, джо байден, женева (город), сша
14:54 21.07.2021
 
Швейцария готова принять консультации России и США по стратстабильности

МИД: Швейцария готова принять консультации России и США по стратстабильности

© Фото : МИД РФКомната, в которой пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
Комната, в которой пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Фото : МИД РФ
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 21 июл - РИА Новости. Швейцария готова принять у себя консультации России и США по вопросам стратегической стабильности, если в этом будет необходимость, заявила РИА Новости официальный представитель Федерального департамента иностранных дел (МИД) страны Элиза Рагги.
"Швейцария готова предложить свои услуги, если они полезны и желательны. Это также включает в себя выполнение функций принимающей стороны или помощь в организации дискуссий и встреч. МИД не может комментировать конкретные предложения из соображений конфиденциальности", - сказала Рагги.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 12:57В мире
Рябков назвал условие Москвы для диалога с США по стратстабильности
В понедельник американская газета Hill сообщила, что консультации России и США по вопросам стратегической стабильности, как ожидается, состоятся 28 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник отметил, что точная дата проведения российско-американских консультаций будет объявлена "своевременно".
Ранее российский дипломатический источник заявлял РИА Новости, что российско-американские консультации по стратегической стабильности состоятся до конца июля. По его словам, Москва выступает за то, чтобы обсуждать с США все без исключения виды вооружений, влияющие на стратегическую стабильность. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в конце июня заявил РИА Новости, что возглавит делегацию РФ на предстоящих консультациях.
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
 
РоссияСергей РябковДжо БайденЖенева (город)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:58Пилот Ан-28, жестко севшего под Томском, рассказал про свой стаж
15:57Мурашко поручил проверить работу врачей из Бурятии после гибели пациента
15:49Калининградец получил срок за надругательство над 13 мальчиками
15:47Минпромторг предложил изымать автомобили за перевозку нелегальных сигарет
15:47Сотрудников метро Казани заподозрили в майнинге на электроподстанции
15:46Храмы в России должны избежать участи египетских пирамид, заявил патриарх
15:45Собянина попросили не применять к НКО санкции по отчетам о вакцинации
15:41Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова
15:41Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей
15:40На Украине отреагировали на статью Politico о "Северном потоке — 2"
15:40Госдума направила в ПА ОДКБ материалы по вмешательству Запада в выборы
15:37В России составили рейтинг самых чистых регионов
15:36Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу
15:35Лукашенко отверг обвинения в принудительной посадке самолета Ryanair
15:33"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям
15:22Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19
15:22В Улан-Удэ спасли от истощения трех котят манула
15:20Эксперт рассказал о последствиях для Израиля из-за программы Pegasus
15:20В Татарстане из реки достали машину с телами двух мужчин
15:17Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии
Лента новостейМолния