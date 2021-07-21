https://ria.ru/20210721/politika-1742216450.html

Швейцария готова принять консультации России и США по стратстабильности

Швейцария готова принять консультации России и США по стратстабильности - РИА Новости, 21.07.2021

Швейцария готова принять консультации России и США по стратстабильности

Швейцария готова принять у себя консультации России и США по вопросам стратегической стабильности, если в этом будет необходимость, заявила РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:54

2021-07-21T14:54

2021-07-21T14:54

россия

сергей рябков

джо байден

женева (город)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737180743_0:597:960:1137_1920x0_80_0_0_3c26bb498f4a15ab270dbb17118b7ad9.jpg

ЦЮРИХ, 21 июл - РИА Новости. Швейцария готова принять у себя консультации России и США по вопросам стратегической стабильности, если в этом будет необходимость, заявила РИА Новости официальный представитель Федерального департамента иностранных дел (МИД) страны Элиза Рагги."Швейцария готова предложить свои услуги, если они полезны и желательны. Это также включает в себя выполнение функций принимающей стороны или помощь в организации дискуссий и встреч. МИД не может комментировать конкретные предложения из соображений конфиденциальности", - сказала Рагги.В понедельник американская газета Hill сообщила, что консультации России и США по вопросам стратегической стабильности, как ожидается, состоятся 28 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник отметил, что точная дата проведения российско-американских консультаций будет объявлена "своевременно".Ранее российский дипломатический источник заявлял РИА Новости, что российско-американские консультации по стратегической стабильности состоятся до конца июля. По его словам, Москва выступает за то, чтобы обсуждать с США все без исключения виды вооружений, влияющие на стратегическую стабильность. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в конце июня заявил РИА Новости, что возглавит делегацию РФ на предстоящих консультациях.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/ryabkov-1740079375.html

россия

женева (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей рябков, джо байден, женева (город), сша