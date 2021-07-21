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Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 25 градусов в Москве в среду
Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 25 градусов в Москве в среду - РИА Новости, 21.07.2021
Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 25 градусов в Москве в среду
Переменная облачность, небольшие кратковременные дожди вечером ожидают москвичей в среду, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T07:55
2021-07-21T07:55
россия
елена волосюк
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Переменная облачность, небольшие кратковременные дожди вечером ожидают москвичей в среду, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик добавила, что ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление изменится мало и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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россия, елена волосюк, погода, москва, московская область (подмосковье), общество
07:55 21.07.2021
 
Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 25 градусов в Москве в среду

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк ожидает до плюс 25 градусов в Москве в среду

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Переменная облачность, небольшие кратковременные дожди вечером ожидают москвичей в среду, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"При переменной облачности большая часть дня обойдётся без осадков, а вечером местами не исключена вероятность небольших кратковременных дождей. Максимальная температура воздуха плюс 23-25, в Подмосковье плюс 22-27. Это приближено к многолетним значениям",- сказала Волосюк.
Синоптик добавила, что ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление изменится мало и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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РоссияЕлена ВолосюкПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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